Zlínská zoo zve na vánoční návštěvu, od Štědrého dne mají děti vstup za korunu

  8:00
Vánoce ve zlínské zoo odstartovaly v sobotu 20. prosince. Areál zoo rozzářila originální světelná výzdoba, rozsvítil se vánoční strom na nádvoří zámku Lešná a u hlavního vstupu. Zoo prodloužila otvírací dobu do 16:30 a pro děti připravila speciální vánoční dárek.
Areál Zoo Zlín rozzářila originální světelná výzdoba, rozsvítil se vánoční strom na nádvoří zámku Lešná a u hlavního vstupu. K vidění budou speciální krmení zvířat. (prosinec 2025)

Týká se to všech dětí do 12 let, které budou moci od Štědrého dne až do neděle 4. ledna 2026 zavítat do zoo za symbolickou jednu korunu. Vánoční návštěvu až do 4. ledna 2026 navíc zpestří originální světelná výzdoba.

„Zoo ozdobí nejen vánoční stromky, ale také jedinečné světelné siluety exotických zvířat. Uvidíte tak zářící slony, tapíry, nosorožce, rejnoky, tučňáky, klokany, lvy, kapybary, jaguára, aligátora, supy nebo žirafu, novinkou letošního roku je mravenečník,“ uvedla vedoucí marketingu Romana Mikešová.

Krása světelné výzdoby vynikne nejlépe v podvečer. Zoo Zlín proto až do 4. ledna prodloužila otevírací dobu.

Pokladny a turnikety, Zátoka rejnoků, tropická hala a restaurace budou otevřeny tradičně do 16 hodin, až do 16:30 pak mohou návštěvníci zůstat v horní části areálu, kde je světelná výzdoba.

„Jedinou výjimkou ve vánoční otevírací době bude Štědrý den, kdy Zoo Zlín bude otevřena jen do 14 hodin,“ upřesnila Mikešová.

Vánoční návštěvu zlínské zoo doplní také oblíbené krmení zvířat. Každý den od 20. prosince do 4. ledna mohou návštěvníci zavítat ve 13 hodin na krmení jaguárů, ve 14 hodin na krmení lvů v novém záchranném a chovném centru.

„V pavilonu afrických kopytníků uvidí novou samici žirafy Rothschildovy jménem Ema, u mravenečníků velkých, chvostanů, vikuní nebo kapybar se mohou těšit na setkání s nedávno narozenými mláďaty. V tropické hale Yucatan jsme jako vánoční překvapení připravili novou expozici pro ještěry dracény krokodýlovité,“ pozvala na návštěvu Mikešová.

Rok od roku vzrůstá ve zlínské zoo počet dárků, které návštěvníci přinášejí zvířatům během Vánoc. „Náš vánoční strom na nádvoří zámku je vždy doslova zasypán dobrotami pro zvířata. Všem moc a moc děkujeme, je krásné, jak návštěvníci na naše zvířata myslí, jak moc jsou štědří,“ přiblížila.

A pokud by někdo hledal inspiraci, zvířata nejvíc ocení ovoce, zeleninu, oříšky, ovesné vločky, rýži, luštěniny nebo sušené pečivo.

„Vánoce ve zlínské zoo jsou jedinečnou příležitostí pro rodiny s dětmi, jak strávit výjimečné sváteční chvíle mezi krásnou světelnou výzdobou a našimi úžasnými zvířaty. Věřím, že návštěvníci ocení nejen atmosféru vánočního kouzla, ale i možnost přispět k radosti zvířat,“ uvedl zlínský primátor Jiří Korec.

Pro návštěvu vánoční Zoo Zlín platí zvýhodněné zimní vstupné. Občerstvení a teplé menu během vánočního období zajišťuje restaurace Tyrol, Kookaburra v dolní části areálu a Neapolitáno. K dispozici je také Cholocatérie. V případě příznivého počasí bude jezdit i vláček.

12. prosince 2025
