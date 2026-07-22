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Zoo Zlín odchovala tři mláďata tukanů, v zajetí se to podaří jen málokdy

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  12:17
Zlínská zoologická zahrada odchovala tři mláďata tukanů obrovských. Navázala na loňský první odchov tukanů v zahradě, kdy se tady poprvé vylíhla dvě mláďata. Tukani patří mezi nejznámější druhy jihoamerických ptáků a v zahradách se často vyskytují, jejich rozmnožování v lidské péči je ale velmi vzácné.

Zásadní pro úspěšný odchov je vytvoření optimálních podmínek pro hnízdění, to může být největší úskalí, sdělil zoolog Václav Štraub.

„V hnízdní dutině je potřeba zajistit správnou teplotu a vlhkost, velmi důležitou roli hraje velikost, a dokonce i tvar samotné budky. Tukani citlivě reagují na stres a rušivé vlivy okolí. Jakékoli vychýlení z optimálních podmínek tak může způsobit opuštění hnízda a úhyn mláďat,“ uvedl Štraub.

Zlínská zoo odchovala tři mláďata tukanů obrovských, v zajetí se to podaří výjimečně. (červenec 2026)
Zlínská zoo odchovala tři mláďata tukanů obrovských, v zajetí se to podaří výjimečně. (červenec 2026)
Zlínská zoo odchovala tři mláďata tukanů obrovských, v zajetí se to podaří výjimečně. (červenec 2026)
Zlínská zoo odchovala tři mláďata tukanů obrovských, v zajetí se to podaří výjimečně. (červenec 2026)
5 fotografií

Důležitá je také správná výživa. Tukani jsou především plodožraví ptáci, u nás základ jejich jídelníčku tvoří papája, kanadské borůvky, mango, žlutý meloun, jablka a hrušky.

„Nabízené krmivo nesmí obsahovat vysoké množství železa, tukani jej totiž nedokážou odbourat. Během hnízdění je potřeba doplnit jídelníček o živočišnou složku,“ uvedl Štraub. Tukani tak dostávají cvrčky a sarančata.

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Opětovný odchov tukanů je pro zoo úspěchem. „Vždycky je důležité ten odchov zopakovat. Konkrétně i u tohoto druhu, kdy se většinou podaří odchovat pouze jedenkrát od toho páru,“ popsal.

„Tím, že se nám to podařilo zopakovat, jsme vlastně potvrdili, že už to nějakým způsobem s tímto druhem umíme a že jsme schopni potvrdit náš úspěch.“

Možným důvodem úspěchu může být nadstandardní velikost expozice. Vnitřní voliéra má na šířku 9,5 metru a na délku 15 metrů, výška činí 5,5 metru.

Zlínská zoo odchovala tři mláďata tukanů obrovských, v zajetí se to podaří...

„Rodiče tak mají možnost trávit čas mimo okolí budky a navzájem se nestresují. Částečně tím simulujeme podmínky ve volné přírodě, kde jeden z rodičů obstarává potravu a druhý zahřívá mláďata nebo hlídá v okolí hnízda,“ uvedl Štraub.

Samice snesla čtyři vejce na konci dubna. „Abychom zajistili co nejlepší šanci na odlíhnutí všech vajec, dvě jsme odebrali a umístili do líhně v chovatelském zázemí,“ řekl zoolog.

V polovině května se v líhni objevilo první mládě. Jeden den je chovatelé krmili každé tři hodiny speciální kaší, poté jej vrátili zpět k tukaním rodičům. Ti už mezitím pečovali o čerstvě vylíhnuté mládě.

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Chovatelé z jejich budky odebrali zbylé vejce a umístili je také do líhně. Po dvou dnech se vylíhlo třetí mládě, které chovatelé přesunuli k tukanímu páru.

„Od té doby byla mláďata plně v péči rodičů, do odchovu jsme vůbec nezasahovali. Všichni tři mladí tukani jsou vitální a skvěle prospívají,“ uvedl zoolog.

Tukani obrovští se poprvé ve zlínské zoo objevili před 22 lety, nynější chovný pár je v ní od předloňského roku. Loni se vylíhly dvě samičky. Jednu zahrada vyměnila za samce, v zázemí má tedy další nepříbuzný pár, u kterého se chce pokusit o odchov.

25. července 2025
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