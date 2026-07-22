Zásadní pro úspěšný odchov je vytvoření optimálních podmínek pro hnízdění, to může být největší úskalí, sdělil zoolog Václav Štraub.
„V hnízdní dutině je potřeba zajistit správnou teplotu a vlhkost, velmi důležitou roli hraje velikost, a dokonce i tvar samotné budky. Tukani citlivě reagují na stres a rušivé vlivy okolí. Jakékoli vychýlení z optimálních podmínek tak může způsobit opuštění hnízda a úhyn mláďat,“ uvedl Štraub.
Důležitá je také správná výživa. Tukani jsou především plodožraví ptáci, u nás základ jejich jídelníčku tvoří papája, kanadské borůvky, mango, žlutý meloun, jablka a hrušky.
„Nabízené krmivo nesmí obsahovat vysoké množství železa, tukani jej totiž nedokážou odbourat. Během hnízdění je potřeba doplnit jídelníček o živočišnou složku,“ uvedl Štraub. Tukani tak dostávají cvrčky a sarančata.
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Opětovný odchov tukanů je pro zoo úspěchem. „Vždycky je důležité ten odchov zopakovat. Konkrétně i u tohoto druhu, kdy se většinou podaří odchovat pouze jedenkrát od toho páru,“ popsal.
„Tím, že se nám to podařilo zopakovat, jsme vlastně potvrdili, že už to nějakým způsobem s tímto druhem umíme a že jsme schopni potvrdit náš úspěch.“
Možným důvodem úspěchu může být nadstandardní velikost expozice. Vnitřní voliéra má na šířku 9,5 metru a na délku 15 metrů, výška činí 5,5 metru.
„Rodiče tak mají možnost trávit čas mimo okolí budky a navzájem se nestresují. Částečně tím simulujeme podmínky ve volné přírodě, kde jeden z rodičů obstarává potravu a druhý zahřívá mláďata nebo hlídá v okolí hnízda,“ uvedl Štraub.
Samice snesla čtyři vejce na konci dubna. „Abychom zajistili co nejlepší šanci na odlíhnutí všech vajec, dvě jsme odebrali a umístili do líhně v chovatelském zázemí,“ řekl zoolog.
V polovině května se v líhni objevilo první mládě. Jeden den je chovatelé krmili každé tři hodiny speciální kaší, poté jej vrátili zpět k tukaním rodičům. Ti už mezitím pečovali o čerstvě vylíhnuté mládě.
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Chovatelé z jejich budky odebrali zbylé vejce a umístili je také do líhně. Po dvou dnech se vylíhlo třetí mládě, které chovatelé přesunuli k tukanímu páru.
„Od té doby byla mláďata plně v péči rodičů, do odchovu jsme vůbec nezasahovali. Všichni tři mladí tukani jsou vitální a skvěle prospívají,“ uvedl zoolog.
Tukani obrovští se poprvé ve zlínské zoo objevili před 22 lety, nynější chovný pár je v ní od předloňského roku. Loni se vylíhly dvě samičky. Jednu zahrada vyměnila za samce, v zázemí má tedy další nepříbuzný pár, u kterého se chce pokusit o odchov.
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25. července 2025