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Ve Zlíně se srazili dva cyklisté, jeden z nich zemřel. Policie hledá svědky

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  15:01

Místo srážky cyklistů se nachází na silnici, která vede od místní části Kostelec ke zlínské zoo. (11. října 2026) | foto: Policie ČR

Na okraji Zlína zemřel v neděli po srážce dvou cyklistů jeden z nich. Druhý zranění neutrpěl. Policie vyšetřuje příčiny tragické nehody, o pomoc žádá veřejnost. Hledá svědky havárie, která se stala kolem poledne na místní komunikaci mezi zlínskými místními částmi Kostelec u Zlína a Štípa poblíž Zoo Zlín.

Nehoda se stala ve chvíli, kdy osmašedesátiletý cyklista na elektrokole z dosud nezjištěných příčin narazil do zadního kola osmapadesátiletého muže.

„Ten v tu dobu stál se svým jízdním kolem na okraji silnice. Jedoucí senior po nárazu upadl na zem a utrpěl vážné poranění hlavy,“ uvedla mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Zraněný zemřel v nemocnici

Druhý cyklista podle ní vyvázl z nehody bez zranění. „Přivolal záchranáře a podle jejich telefonických pokynů začal zraněného resuscitovat,“ doplnila Kozumplíková.

Krátce nato u nehody zastavila posádka projíždějícího auta, která s první pomocí pomáhala až do příjezdu záchranné služby. Záchranáři muže převezli do nemocnice, kde téhož dne zemřel. Přesnou příčinu úmrtí určí nařízená soudní pitva.

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Případem se zabývají zlínští kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty. Svědky, kteří nehodu viděli, případně ji mají natočenou palubní či jinou kamerou, policie vyzvala, aby se obrátili na linku tísňového volání 158.

Cyklista je 22. obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni při nich v regionu podle oficiálních policejních statistik zemřelo 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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