Každý pátek jen za stovku. Zoo chce překonat rekord, láká na lvy i nižší vstupné

Petr Skácel
  9:14
Nejlepší výsledek zatím zaznamenali v roce 2022, kdy sem přišlo 798 514 lidí. A letos ve zlínské zoologické zahradě doufají, že překonají hranici 800 tisíc návštěvníků. Pomohl i rekordní srpen, během něhož sem dorazilo 164 tisíc lidí. Žádný měsíc v historii zoo nebyl lepší.
Stádo slonů afrických ve zlínské zoo rozšířil samec Jack. (září 2023)

Stádo slonů afrických ve zlínské zoo rozšířil samec Jack. (září 2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Ve zlínské zoo dokončili záchranné a chovné centrum pro lvy. (29. srpen 2025)
Ve zlínské zoo dokončili záchranné a chovné centrum pro lvy. (29. srpen 2025)
Mládě jaguára v Zoo Zlín (26. červen 2025)
Zlínská zoo otevře záchranné a chovné centrum pro lvy, ze kterého bude výhled i...
13 fotografií

„Všem návštěvníkům velmi děkujeme za tak obrovský zájem a přízeň. Je to pro nás naprosto fantastické ocenění, kterého si velmi ceníme. Věřím, že nám pomohou a že letos společně vysněnou osmisettisícovou hranici dosáhneme,“ uvedl ředitel Roman Horský.

Zahrada chce rekordu dosáhnout i pomocí speciální akce, kdy každý pátek v září a říjnu bude vstupné jen za 100 Kč. Běžné vstupné pro dospělého v jiné dny činí 230 korun.

„Chceme takto našim příznivcům poděkovat za jejich dlouholetou podporu a také pozvat do zlínské zoo návštěvníky, kteří k nám třeba již delší dobu nezavítali nebo si kvůli finanční situaci nemohli návštěvu zoo dovolit,“ sdělila vedoucí marketingu Romana Mikešová.

Zlínská zoo má záchrannou stanici pro odebrané lvy. Je první v republice

Zvýšit zájem může také otevření prvního záchranného a chovného centra pro lvy v Česku, které se uskuteční v sobotu 6. září od 10.30 hodin.

„Lví centrum je součástí unikátního projektu Karibuni, který nemá v českých zoo obdoby,“ podotkla Mikešová. „Je to úplně jiná dimenze zážitků a péče o zvířata. Lvi mají k dispozici půlhektarový výběh, který nabízí komfortní prostor, vyvýšené pahorky i jezírko.“

Výběh slonů, lvů i malá samička jaguára

Lidé se také poprvé dostanou na novou návštěvnickou trasu. Projdou kolem celého rozlehlého travnatého výběhu slonů afrických a dostanou se i k menšímu výběhu v těsné blízkosti nového pavilonu slonů. Dále pak pěší trasa povede k novému centru lvů, odtud se vrátí zpět do areálu zoo.

Návštěvníky zde čekají dvě vyhlídková místa: jedno kryté a s průhledy na pozorování lvů. „Součástí vyhlídky je i speciální krmné zařízení, které plánujeme využít pro připravované komentované krmení lvů,“ popsala Mikešová. Druhá zastřešená vyhlídka umožní pohled na výběh slonů afrických.

Mládě jaguára v Zoo Zlín (26. červen 2025)

Velkým magnetem v zoo je nyní i mladá samička jaguára, která už pravidelně vychází s matkou Yunou do venkovního výběhu. „Od narození si získává srdce všech návštěvníků i zaměstnanců zoo. A vidět ji, jak neúnavně dovádí ve výběhu, to je zážitek,“ dodala Mikešová.

Sedmá nejnavštěvovanější atrakce

Zahrada chystá rovněž další novinky. Na podzim hodlá začít stavět expozici Nusantara, kterou budou obývat tapíři čabrakoví, zoborožci, asijští plazi a dikobrazi.

Poprvé spolu. Nedávno narozená samička jaguára se setkala se svým otcem

Odstartuje také výstavba komplexu Vombati, což je součást proměny stávající průchozí expozice pro klokany a emu. Lidé se na obě místa poprvé dostanou v hlavní sezoně 2026.

Zlínská zoo byla loni sedmou nejnavštěvovanější tuzemskou turistickou atrakcí. Lépe na tom byly pouze Pražský hrad se skoro 2,6 milionu příchozími, lanovka na pražský Petřín s více než 1,5 milionu návštěvníků a pražská zoo s téměř 1,4 milionu návštěvníků.

Před zlínskou zoo se umístily ještě AquaPalace Praha, oblast Dolních Vítkovic v Ostravě a Aqualand Moravia v Pasohlávkách.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani

Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

Úpravy „křižovatky smrti“ ve Vsetíně finišují, komplikací byl nestabilní svah

Úpravy dříve nebezpečné křižovatky ve Vsetíně, na níž silničáři pracují už třetím rokem, se konečně blíží k závěru. Stavba rampy Mostecká byla složitá i kvůli extrémně vysoké opěrné zdi nutné kvůli...

První krok pro revitalizaci zlínské Riviéry. Soud zamítl žalobu, hrozí ale další

Dlouhá léta už je zavřené a zpustlé a jeho podoba se nijak nemění. I tak je kolem areálu bývalého oblíbeného koupaliště Riviéra ve zlínské části Malenovice živo. Podnikatelka Radmila Pospíšilová,...

Dostavba propírané dálnice D49 by mohla začít na jaře, dává naději ministr Kupka

Premium

To, co si starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek sliboval od blokády silničního průtahu obcí, se stalo skutečností. Ministr dopravy Martin Kupka přijede do Martinic diskutovat s občany....

Každý pátek jen za stovku. Zoo chce překonat rekord, láká na lvy i nižší vstupné

Nejlepší výsledek zatím zaznamenali v roce 2022, kdy sem přišlo 798 514 lidí. A letos ve zlínské zoologické zahradě doufají, že překonají hranici 800 tisíc návštěvníků. Pomohl i rekordní srpen, během...

5. září 2025  9:14

Za děsivé nezhojené rány se řada lidí stydí a tají je. Ale i takové lze léčit, říká sestra

Premium

Rány, které se špatně hojí a mezi které patří například proleženiny, pooperační komplikace v operační ráně, bércové vředy, vzácné onemocnění kůže a svalů nebo třeba syndrom diabetické nohy, potřebují...

4. září 2025

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Zemědělci zažívají skvělý rok, mají nejlepší výnosy za posledních deset let

Výnosy ze sklizně mají farmáři ve Zlínském kraji nejlepší minimálně za posledních deset let. Loni měli v průměru výnosy z obilí 5,8 tuny na hektar, letos 7,2 tuny. Například v Agrodružstvu Postoupky...

4. září 2025  9:09

Zlínská krajská nemocnice zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zmodernizovala Centrum digestivní endoskopie v budově interny. Nově nabízí více vyšetřoven, moderní dospávací pokoj i nové přístrojové vybavení. Zdravotníci tam...

3. září 2025  15:02

Pouze tři miminka ze sta mají lahvičku. Kraj je na špici plně kojených dětí

Narodila se o pár týdnů dříve, první noc strávila na intenzivním oddělení a s kojením měla potíže. Kvůli tomu nepřibírala na váze tak, jak by měla. I přes snahu maminky a sester holčička...

3. září 2025  12:45

Novinka na polytechnické škole, ve Zlíně se opět učí obuvnická technologie

Na střední škole ve Zlíně od září funguje obor, který se zaměřuje na plasty a obuv. Za čtyři roky studenti složí maturitní zkoušku a budou pokračovat na vysoké škole nebo začnou kariéru v obuvnické,...

3. září 2025  9:09

Proměna Velkého kina nabírá zpoždění. Zlínu chybí stavební povolení a peníze

Ještě na konci minulého roku vedení zlínské radnice plánovalo, že by se očekávaná přestavba památkově chráněného Velkého kina mohla rozjet v závěru letošního roku. Teď už je zřejmé, že se to...

2. září 2025  15:44

Hokejový Zlín zůstává v první lize. Šéf extraligy se ohradil vůči výroku primátora

Výkonný výbor na úterním mimořádném zasedání při hlasování rozhodl, že Zlín zůstává v první hokejové lize. Svazový orgán řešil porušení licenčního řádu ze strany klubu, které nyní předává k dořešení...

2. září 2025  13:31,  aktualizováno  15:41

Výrobci ve Zlínském kraji bojují s rostoucími náklady. Klesají jim tržby

Výrobním podnikům ve Zlínském kraji se přestává dařit tak jako v předešlých letech. Alespoň to vyplývá z čísel, konkrétně ze srovnání tržeb za první letošní čtvrtletí. V průměru v kraji poklesly o...

2. září 2025  12:48

Nerušte naši knihovnu, píší lidé ze vsetínského sídliště Luh starostovi

Lidé ve Vsetíně se podepisují pod otevřený dopis za zachování pobočky knihovny na sídlišti Luh. Na její podporu navíc chystají v pondělí 8. září odpoledne protestní happening před radnicí. Město chce...

2. září 2025  9:09

Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor

Výkonný výbor hokejového svazu se v úterý mimořádně sejde, aby hlasoval o vyloučení zlínského klubu z první ligy. Důvodem je, že Berani Zlín svazu před novou sezonou nepřiznali dluhy ve výši 284...

1. září 2025  17:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.