„Slonice měla velmi závažný problém spojený s ulomeným klem a následným abscesem, který se vytvořil u kořene klu,“ popsala vedoucí marketingu Zoo Zlín Romana Mikešová.
Přes veškerou odbornou péči, mnohahodinovou náročnou operaci a práci zkušeného mezinárodního týmu šesti veterinárních specialistů se slonici po zákroku nepodařilo z dlouhodobé anestezie probudit.
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Slonice si v létě ulomila část pravého klu, následná léčba antibiotiky bohužel nezabrala. „Ve spolupráci se specialisty jsme se před měsícem snažili o konzervativní přístup a v mírné sedaci oblast abscesu vyčistit. Pro rozsah a lokalizaci abscesu však nebylo možné místa dosáhnout bez celkové anestezie,“ vysvětlil veterinární lékař Ondřej Táborský.
Zoo Zlín od samého počátku vše konzultovala s týmem odborníků z Leibniz-Institut für Zoo und Wildtierforschung (IZW) z Berlín, kteří následně přijeli osobně do Zlína a slonici vyšetřit.
Veterinární prohlídka potvrdila rozsáhlý zánět, který zasahoval až k oku slonice. Jako jediné možné řešení tohoto závažného problému experti stanovili chirurgické odstranění zbývající části klu.
„Bez této operace by slonice velmi brzo oslepla a ve velkých bolestech by následně uhynula,“ objasnil Thomas Hildebrandt z IZW Berlin. „Ve volné přírodě právě sepse po ulomení klu patří k velmi častým příčinám úhynu slonů,“ doplnil.
Rozhodnutí přistoupit k operaci v celkové narkóze nebylo pro zlínskou zoo jednoduché. Pokud by se však postižený kel neodstranil, pokračující infekce by měla pro slonici fatální následky.
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„Z tohoto důvodu bylo po osobní konzultaci s berlínskými odborníky zvoleno řešení, které dávalo zvířeti šanci na uzdravení. Chovatelé proto začali slonici připravovat na zákrok,“ uvedla Mikešová.
V úterý brzy ráno se v Zoo Zlín setkal mezinárodní tým veterinárních odborníků, kteří mají s obdobnými zákroky u velkých savců zkušenosti a patří k nejuznávanějším na světě. Podobné operace již v minulosti několikrát úspěšně provedli.
Samotný zákrok byl mimořádně náročný a trval několik hodin. „Udělali jsme maximum, co bylo v dané chvíli možné. Nešlo o rutinní zákrok, ale o velmi komplikovanou operaci u jednoho z nejnáročnějších druhů z hlediska veterinární medicíny,“ podotkl Hildebrandt.
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Po mnohahodinovém úsilí a mimořádně náročném výkonu se podařilo postižený kel kompletně odstranit. Bohužel Kali ještě zdaleka neměla vyhráno.
Pro slonici byl zákrok a anestezie velkou zátěží. Přes veškerou odbornou péči a úspěšné provedení komplikovaného chirurgického zákroku došlo k těžkým komplikacím v samotném závěru anestezie.
„Je to pro nás nesmírně těžký okamžik. Ztráta každého zvířete bolí, o to více, když víte, kolik času, péče a úsilí mu celý tým věnoval,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský.
„Chtěli jsme slonici dát šanci a udělali jsme vše pro to, aby se z náročného zákroku zotavila. Bohužel se to nepodařilo,“ dodal s lítostí. Zoo Zlín si podle něj zároveň velmi váží práce specialistů, kteří do Zlína přijeli a na náročném zákroku se podíleli.
Úhyn slonice je pro zoo velkou ztrátou. „Prosíme veřejnost i média o citlivý přístup k této události. Pro všechny zaměstnance Zoo Zlín jde o velmi smutnou událost a zároveň o velmi těžké chvíle pro všechny, kteří se o slonici starali,“ dodala Mikešová.
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