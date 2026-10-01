Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zoo Zlín přišla o oblíbenou slonici. Po náročné operaci se ji nepodařilo probudit

Autor:
  9:04
Slonice Kali s mládětem Zyqarrim patřili k největším atrakcím zlínské zoo....

Slonice Kali s mládětem Zyqarrim patřili k největším atrakcím zlínské zoo. (2021) | foto: Zoo Zlín

Slonice Kala s mládětem Zyqarrim patřili k největším atrakcím zlínské zoo....
Tři slonice si ve zlínské zoo užívají nový rozlehlý výběh, který je základem...
Slonice s mládětem čeká stěhování do nového zázemí v části Karibuni (září 2022)
Tři slonice si ve zlínské zoo užívají nový rozlehlý výběh, který je základem...
29 fotografií
Zoo Zlín ve středu večer oznámila, že přišla o oblíbenou slonici Kali. Po náročné operaci se ji po anestezii nepodařilo probudit. Zákrok byl nutný, protože zvíře trpělo vážnou infekcí a zánětem, který vznikl kvůli ulomenému klu.

„Slonice měla velmi závažný problém spojený s ulomeným klem a následným abscesem, který se vytvořil u kořene klu,“ popsala vedoucí marketingu Zoo Zlín Romana Mikešová.

Přes veškerou odbornou péči, mnohahodinovou náročnou operaci a práci zkušeného mezinárodního týmu šesti veterinárních specialistů se slonici po zákroku nepodařilo z dlouhodobé anestezie probudit.

Ve Zlíně přišlo na svět první mládě slona afrického

Slonice si v létě ulomila část pravého klu, následná léčba antibiotiky bohužel nezabrala. „Ve spolupráci se specialisty jsme se před měsícem snažili o konzervativní přístup a v mírné sedaci oblast abscesu vyčistit. Pro rozsah a lokalizaci abscesu však nebylo možné místa dosáhnout bez celkové anestezie,“ vysvětlil veterinární lékař Ondřej Táborský.

Zoo Zlín od samého počátku vše konzultovala s týmem odborníků z Leibniz-Institut für Zoo und Wildtierforschung (IZW) z Berlín, kteří následně přijeli osobně do Zlína a slonici vyšetřit.

Slonice Kali s mládětem Zyqarrim patřili k největším atrakcím zlínské zoo. (2021)
Slonice Kala s mládětem Zyqarrim patřili k největším atrakcím zlínské zoo. (2021)
Tři slonice si ve zlínské zoo užívají nový rozlehlý výběh, který je základem nově vznikajícího safari Karibuni.
Slonice s mládětem čeká stěhování do nového zázemí v části Karibuni (září 2022)
29 fotografií

Veterinární prohlídka potvrdila rozsáhlý zánět, který zasahoval až k oku slonice. Jako jediné možné řešení tohoto závažného problému experti stanovili chirurgické odstranění zbývající části klu.

„Bez této operace by slonice velmi brzo oslepla a ve velkých bolestech by následně uhynula,“ objasnil Thomas Hildebrandt z IZW Berlin. „Ve volné přírodě právě sepse po ulomení klu patří k velmi častým příčinám úhynu slonů,“ doplnil.

Rozhodnutí přistoupit k operaci v celkové narkóze nebylo pro zlínskou zoo jednoduché. Pokud by se však postižený kel neodstranil, pokračující infekce by měla pro slonici fatální následky.

21. května 2020

„Z tohoto důvodu bylo po osobní konzultaci s berlínskými odborníky zvoleno řešení, které dávalo zvířeti šanci na uzdravení. Chovatelé proto začali slonici připravovat na zákrok,“ uvedla Mikešová.

V úterý brzy ráno se v Zoo Zlín setkal mezinárodní tým veterinárních odborníků, kteří mají s obdobnými zákroky u velkých savců zkušenosti a patří k nejuznávanějším na světě. Podobné operace již v minulosti několikrát úspěšně provedli.

Samotný zákrok byl mimořádně náročný a trval několik hodin. „Udělali jsme maximum, co bylo v dané chvíli možné. Nešlo o rutinní zákrok, ale o velmi komplikovanou operaci u jednoho z nejnáročnějších druhů z hlediska veterinární medicíny,“ podotkl Hildebrandt.

Trojici slonic přivezli do Zlína před 20 lety, jsou chloubou zahrady

Po mnohahodinovém úsilí a mimořádně náročném výkonu se podařilo postižený kel kompletně odstranit. Bohužel Kali ještě zdaleka neměla vyhráno.

Pro slonici byl zákrok a anestezie velkou zátěží. Přes veškerou odbornou péči a úspěšné provedení komplikovaného chirurgického zákroku došlo k těžkým komplikacím v samotném závěru anestezie.

Slonice s mládětem ve zlínské zoo. (září 2022)

„Je to pro nás nesmírně těžký okamžik. Ztráta každého zvířete bolí, o to více, když víte, kolik času, péče a úsilí mu celý tým věnoval,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský.

„Chtěli jsme slonici dát šanci a udělali jsme vše pro to, aby se z náročného zákroku zotavila. Bohužel se to nepodařilo,“ dodal s lítostí. Zoo Zlín si podle něj zároveň velmi váží práce specialistů, kteří do Zlína přijeli a na náročném zákroku se podíleli.

Úhyn slonice je pro zoo velkou ztrátou. „Prosíme veřejnost i média o citlivý přístup k této události. Pro všechny zaměstnance Zoo Zlín jde o velmi smutnou událost a zároveň o velmi těžké chvíle pro všechny, kteří se o slonici starali,“ dodala Mikešová.

29. srpna 2021
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Baťa ukončí výrobu obuvi v Dolním Němčí, jediném závodě ve střední Evropě

Výroba obuvi v Dolním Němčí zažije znovu rozkvět.

Společnost Baťa se rozhodla v průběhu příštího roku zavřít podnik v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který byl jediným výrobním závodem firmy ve střední Evropě. Utlumení bude postupné v několika...

Krtkův dort s fazolemi? Školní kuchařky z Boršic jsou hvězdami sociálních sítí

Premium
Základní škola Františka Horenského v Boršicích zavedla moderní stravování s...

Dančí kýtu s šípkovou omáčkou si nedopřávají jen návštěvníci luxusních restaurací, ale taky třeba děti v jídelně Základní školy Františka Horenského v Boršicích u Buchlovic na Uherskohradišťsku....

Nezvládl zatáčku, auto narazilo do stromu. Jeden ze spolucestujících je po smrti

Vrak auta, který kolem půl třetí hodiny ranní sjel z vozovky. Z pěti...

Na cestě mezi Malenovicemi a Lhotou na Zlínsku kolem 2:30 v neděli ráno narazil osobní vůz s pěti cestujícími do stromu, jeden ze spolujezdců na následky zranění zemřel. Podle policie řidič...

Výjezd ze Zlína se má zlepšit do konce října. Radnice upraví kritickou křižovatku

Na výjezdu ze Zlína do Fryštáku se tvoří v dopravní špičce dlouhé kolony kvůli...

Špatná dopravní situace na výjezdu ze Zlína k dálnici ve Fryštáku by se měla zlepšit. Radnice tento týden upravila zelený interval semaforu na křižovatce, kde se odbočuje do Kostelce a Štípy. Ta je...

Museli jsme se povinně ožrat. Tichonov byl pořád přísný, vzpomíná Gureň na Rusko

Premium
Bývalý zlínský hokejista Miloslav Gureň slaví 24. září 50 let. (září 2026)

V kariéře odehrál přes tisíc zápasů, nastupoval v NHL, Rusku, Francii či Itálii, hrál českou extraligu i nižší soutěže a mihl se také v reprezentaci. Přesto Miloslav Gureň ani jednu sezonu nezakončil...

Zoo Zlín přišla o oblíbenou slonici. Po náročné operaci se ji nepodařilo probudit

Slonice Kali s mládětem Zyqarrim patřili k největším atrakcím zlínské zoo....

Zoo Zlín ve středu večer oznámila, že přišla o oblíbenou slonici Kali. Po náročné operaci se ji po anestezii nepodařilo probudit. Zákrok byl nutný, protože zvíře trpělo vážnou infekcí a zánětem,...

1. října 2026  9:04

Vsetínu fotbalový svátek zhořkl. Rozdíl dvou tříd byl vidět, říkal kapitán

Ondřej Strachoň a Jakub Leckéši ze Vsetína se snaží udržet míč před Šimonem...

Překvapení se nekonalo. Třetiligoví fotbalisté Fastavu Vsetín neměli ve 3. kole MOL Cupu proti Bohemians nárok. Z přímé konfrontace s účastníkem nejvyšší soutěže odešli poražení rozdílem dvou tříd...

1. října 2026  7:57

Potřebovali bychom nového Baťu, ať už Jana Antonína nebo Tomáše, říká Klus

Premium
Tomáš Klus během generálky muzikálu Klan Baťa

Jednou z hvězd pražského muzikálu Klan Baťa je zpěvák, herec a hudebník Tomáš Klus, hraje Jana Antonína Baťu. Ke Zlínu má ale blízko nejen kvůli Baťovi. Žije tady část jeho rodiny a navíc právě ve...

30. září 2026

Nová cesta vedla přes fotbalové hřiště, silničáři proto postavili obci nové

Nová cesta v Jablůnce na Vsetínsku vedla přes hřiště, silničáři ho proto...

Nová čtyřpruhová silnice I/57 mezi Semetínem a Bystřičkou na Vsetínsku má ulevit obcím od vysoké dopravy a současně být bezpečnější pro řidiče. V Jablůnce byla ovšem její trasa navržená tak, že vedla...

30. září 2026  15:02

Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží

Nejlépe, i když s rezervami, přistupují k transparentnosti ve stotisícovém Liberci.

Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...

30. září 2026  14:37

Chci s vedením města více spolupracovat, říká lídr zlínské SPD Lubomír Nečas

Lídrem SPD v komunálních volbách ve Zlíně je lékař Lubomír Nečas. (září 2026)

Pro SPD (Svoboda a přímá demokracie) budou blížící se komunální volby jiné v tom, že do nich po mnoha letech v parlamentní opozici půjde jako vládní strana. Ve Zlíně ji povede lékař Lubomír Nečas.

30. září 2026  13:45

Z Valašského Meziříčí do vesmíru. Ve hvězdárně testují biologický materiál pro mise

Kyslík z řas by mohl napomoct čištění vody nebo být základem výroby biopaliva....

Laboratoře Kulturního a kreativního centra v areálu hvězdárny ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku nově slouží jako zázemí pro vesmírný výzkum připravovaný s Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU)....

30. září 2026  10:26

Pes ve Zlíně pokousal dítě. To má závažná poranění hlavy a obličeje

ilustrační snímek

Vážný zásah mají za sebou záchranáři ve Zlíně, kteří o víkendu vyjížděli k malému chlapci pokousanému psem. Dítě utrpělo závažná poranění hlavy a obličeje. Po prvotním ošetření na místě ho letecká...

29. září 2026  19:42

VIDEO: V Lutonině na Zlínsku vzplál autobus, cestující včas uprchli

V obci Lutonina na Zlínsku hořel autobus. (29. září 2026)

Úterní odpoledne v obci Lutonina na Zlínsku přineslo dramatické chvíle. Pět jednotek hasičů likvidovalo požár autobusu, který nečekaně vzplál. Přibližně 50 cestujících stihlo vozidlo včas opustit,...

29. září 2026  19:19

Zlínskou univerzitu dál povede dosavadní rektor Adámek, volbu vyhrál až ve třetím kole

Volba nového rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na další čtyři roky se...

Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně povede další čtyři roky nynější rektor Milan Adámek. Dnes ho v tajné volbě zvolil akademický senát školy. Ve třetím kole, kde porazil proděkana Fakulty managementu a...

29. září 2026  16:42

Bili mladíka u diskotéky, pak ho odvezli do lesa. Policie hledá muže z videozáznamu

Tři muži podle policie vydírali dvacetiletého mladíka

Tři muži napadli 19. června dvacetiletého muže před diskotékou Flip ve Zlíně. Kriminalisté teď v souvislosti s prověřováním trestných činů vydírání a zbavení osobní svobody pátrají po totožnosti...

29. září 2026  15:57

K zapálení zlínského baru se mi přiznal, tvrdí o obžalovaném spoluvězeň

Daniel Kratochvíl, který je obžalovaný kvůli zapálení baru ve Zlíně, stanul...

Spoluvězeň muže obžalovaného z loňského zapálení baru u autobusového nádraží ve Zlíně tvrdí, že se mu Daniel Kratochvíl ve vazbě k činu přiznal. Dnes to řekl prostřednictvím videokonference zlínskému...

29. září 2026  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde