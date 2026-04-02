Do Zoo Zlín o Velikonocích? Nejlépe veřejnou dopravou, parkoviště se opravuje

Milan Libiger
  15:45
O velikonočních prázdninách zažívá zlínská zoo každoročně velký nápor návštěvníků. Letos se jim může hodně zkomplikovat příjezd kvůli opravě jednoho z velkokapacitních záchytných parkovišť. Vedení zoo proto doporučuje vyrazit na návštěvu veřejnou dopravou. Na trasu vyjedou větší autobusy a trolejbusy.
Vizualizace upravených parkovacích prostor u zoo Zlín (duben 2026)

„Zájem o návštěvu zlínské zoo je v období velikonočních svátků mimořádný, zvolit si pro dopravu k ní MHD tedy jednoznačně dává smysl,“ prohlásil Jan Tesař, vedoucí dispečer Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice (DSZO).

„Protože očekáváme zvýšený nápor cestujících, nasadíme vozidla s větší kapacitou. Věříme, že tímto opatřením pomůžeme mnoha lidem prožít příjemný výlet, bez starostí o případné hledání míst k parkování pro jejich osobní vozy,“ dodal.

V očekávání výrazně vyššího zájmu veřejnosti o návštěvu Zoo Zlín v období Velikonoc a v návaznosti na jedno z uzavřených parkovišť v jejím okolí nasadí DSZO na linky 4 a 5 vícekapacitní kloubová vozidla – tři autobusy a jeden trolejbus.

„Opatření bude platit od pátku 3. dubna do Velikonočního pondělí 6. dubna, v časech přibližně od 9 do zhruba 17 hodin,“ doplnil mluvčí dopravního podniku Zdeněk Dvořák. Jízdní řády linek 4 a 5, které jedou z centra Zlína do místní části Štípa, kde se zoo nachází, se během Velikonoc nemění.

„Současně jsme s Technickými službami města Zlína vytipovali dvě parkoviště ve Zlíně, parkoviště Velké kino a parkoviště Gahurova, kde bude možné během Velikonoc bezplatně zaparkovat a následně pro přesun do zoo využít uvedené linky MHD,“ zdůraznila mluvčí zoo Romana Mikešová.

Areál zoo, především okolí zámku Lešná, je touto dobou mimořádně atraktivní. Rozzářily ho tisíce květů narcisů, tulipánů a modřenců, rozkvetly také bílé a fialové magnolie, růžové sakury nebo zlatý déšť.

Velikonoce v zámku Lešná

„Sloní stádo si již užívá rozlehlý travnatý výběh, těšit se můžete na rodinu jaguárů, nového samce tygra ussurijského, mláďata klokanů, mravenečníků velkých nebo chvostanů v tropické hale. Velkým magnetem je stále záchranné a chovné centrum pro lvy,“ uvedla Mikešová.

Také velikonoční prohlídky zámku Lešná budou přitažlivé. „Přestavíme Velikonoce u Seilernů, posledních hraběcích majitelů zámku, nabídneme ukázku nejrůznějších ptačích vajíček a také přiblížíme jednotlivé dny velikonočního období, od Květné neděle po Velikonoční pondělí,“ přiblížila Mikešová. Každý z jedenácti zámeckých pokojů má originální velikonoční dekorace.

Zoo Zlín bude během Velikonoc otevřena každý den od 8:30 do 18:00 hodin, pokladny a turnikety hlavního vstupu od 8:30 do 17:30, u sezonního od 8:30 do 16:00. K dispozici budou také automatické pokladny.

Pro návštěvu zahrady a zámku Lešná však Zoo Zlín doporučuje zakoupit elektronické vstupenky na webu zoo, které umožní vstup do areálu bez čekání u pokladen.

Kdo se do zoo vydá autem, může očekávat komplikovanější parkování v její blízkosti. Nekrytá plocha P6 u vedlejšího vchodu u silnice směrem do Lukova je rozkopaná, protože ji nahradí nová a krytá. Zastřešení budou tvořit solární panely, což zahradě přinese energetické úspory.

„Pro město Zlín je rozvoj zoo prioritou, a to nejen z pohledu cestovního ruchu,“ zmínil náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek, který má zoo na starosti.

„Instalace fotovoltaiky na parkovišti P5 je ukázkovým projektem, který spojuje ekologii s praktickým přínosem pro návštěvníky, kteří v létě ocení kryté stání,“ doplnil.

Práce mají skončit do května. „Fotovoltaika je dalším krokem v naší dlouhodobé strategii udržitelného provozu. Chceme postupně zvyšovat energetickou soběstačnost zoo a zároveň realizovat projekty, které dávají smysl z hlediska ochrany životního prostředí,“ poznamenal ředitel zahrady Roman Horský.

Vedení zoo chtělo s úpravami parkoviště začít dříve, aby ho stihlo otevřít do Velikonoc, které bývají za hezkého počasí návštěvnicky silné. Kvůli komplikacím s výběrovým řízením na zhotovitele se to však nepodařilo.

Kapacita se zvýší o 200 míst

Zoo má celkem 1 800 míst pro auta, potřebuje však ještě více. Proto chystá nové plochy P7 a P8, které mají vzniknout nedaleko stávajícího parkoviště P6. Kapacita se tím zvýší o necelých 200 míst. Jejich součástí bude sociální zázemí a místa pro obytná auta a karavany.

„Tento typ zázemí turisté vyhledávají stále častěji. Tady vidíme velký potenciál nejen pro zoo, ale také pro město Zlín a celý region,“ upozornil Horský.

Ačkoliv zoo už má nachystaný projekt, kvůli sporům se sousedy se nedaří získat stavební povolení. „Je to až neskutečné, ale vydání stavebního povolení intenzivně řešíme od roku 2024. Bohužel prozatím vše nasvědčuje tomu, že bude muset rozhodnout soud,“ nastínil Horský.

Podle něho jsou některé výhrady čistě formální s tím, že lidé tam parkoviště zkrátka nechtějí. Jejich povrch měl být nezpevněný, auta budou stávat na trávě mezi vysazenými stromy. Náklady na vznik nových parkovišť a úpravy stávajícího vyjdou na zhruba 30 milionů korun.

Zahrada proto do budoucna počítá s tím, že parkování, které je zdarma, zpoplatní. O ceně zatím jasno nemá, mohlo by být navázané na zakoupení lístků on-line formou.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.