Zoo Zlín pořídila pro tygřici Sambu nového nápadníka, je to dvouletý krasavec

Petr Skácel
  12:46
Zlínská zoologická zahrada má nového samce tygra ussurijského. Jmenuje se Ambasador a na Moravu přicestoval v březnu z Německa. Stane se novým partnerem sedmileté tygřice Samby, s níž bude sdílet výběh. A v zoo věří, že půjde také o začátek chovu.

To ale nebude hned, povede k tomu ještě dlouhá cesta. Oba se zatím postupně seznamují ve vnitřních ubikacích, které jsou oddělené.

„Obě dvě zvířata se tak mohou vnímat prostřednictvím pachů, zvuků i vizuálního kontaktu, aniž by došlo k přímému setkání. Tento postup je běžnou součástí seznamování velkých šelem a minimalizuje riziko konfliktu,“ uvedl zoolog Adam Brezáni.

Naděje pro ohrožený druh. Zoo Zlín přivítala samce tygra ussurijského, jmenuje se Ambasador a přivezli jej z Německa. (duben 2026)
5 fotografií

„Pokud půjde vše podle předpokladů, rádi bychom je na začátku května spojili. Nejprve ve vnitřní ubikaci, poté i ve venkovním výběhu,“ dodal. V rozlehlém výběhu, který mají k dispozici, se zatím oba obden střídají.

Ambasador na konci května oslaví dva roky, podle chovatelů však již nyní jde o impozantního a krásného tygřího samce. Do Zlína se dostal díky doporučení koordinátora Evropského záchranného programu tygrů ussurijských.

A zahrada do něj vkládá velké naděje. „Úspěšné rozmnožení by znamenalo nejen významný přínos pro zoo, ale především pro mezinárodní chovný program,“ upozornila vedoucí marketingu zoo Romana Mikešová.

Tygr ussurijský kvůli pytláctví a ztrátě přirozeného prostředí patří mezi nejohroženější druhy zvířat na světě. Ve volné přírodě jich podle odhadů žije zhruba 550 kusů, zejména na Dálném východě, v Severní Koreji či na severu Číny.

Daleko více jich chovají v zoologických zahradách, jde o přibližně tisícovku tygrů. Jejich chov v lidské péči se řídí přísnými pravidly a právě koordinátor chovu dohlíží na to, aby populace zůstala zdravá s vysokou genetickou proměnlivostí.

Je to největší kočkovitá šelma na světě, dospělý samec váží až 300 kilogramů. Vyhovuje mu samotářský způsob života, do páru se sdružuje jen kvůli rozmnožování a na krátkou dobu.

Tygra ve Zlíně krmí dvakrát týdně, kdy dostane velký čtyřicetikilový kus masa. „Zavěsí se do výběhu, nebo dá do výběhu, a on ho pomalu žere asi dva dny. Je to pro něj přirozenější než kdyby dostával maso každý den, ani v přírodě to tak nemá,“ podotkl Brezáni.

Zlínskou zoo letos na konci února opustil téměř dvouletý tygří samec Ozzy, na doporučení mezinárodního koordinátora zamířil do zoo v Lisabonu.

Ozzy je první mládětem tygřice Samby, protože však už dospěl, nemohl zůstat v expozici se svou matkou. Nyní ji ve výběhu doplní nový samec Ambasador.

Zoo Zlín pořídila pro tygřici Sambu nového nápadníka, je to dvouletý krasavec

