Zoo odchovala mládě lamy vikuně. Kvůli vlně je ve volné přírodě téměř vyhubili

Autor:
  13:33
Ve zlínské zoo se podařil další chovatelský úspěch – odchov mláděte lamy vikuně. Sameček se narodil na začátku října po dlouhých 13 letech od posledního odchovu. Návštěvníci uvidí celé stádo vikuní včetně mláděte v prostorném výběhu v americké oblasti.

Zoo Zlín chová lamy vikuně od roku 2004. Úspěšně odchovala již 14 mláďat. Současnou skupinu tvoří samec z polské Zoo Lodž, 2 samice ze Zoo Berlín, 1 samice ze Zoo Wuppertal a aktuálně dvouměsíční sameček.

„Samice zvládla porod mláděte hladce a během několika minut. Mládě bylo hned po narození vitální, stavělo se na nohy a dožadovalo se mateřského mléka. A také matka se o něj vzorně stará od prvních okamžiků. Při kontrole na konci listopadu jsme zjistili, že je to sameček,“ přiblížila chovatelka Sára Palová.

Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně. (prosinec 2025)
Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně. (prosinec 2025)
Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně. (prosinec 2025)
Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně. (prosinec 2025)
Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně. (prosinec 2025)
6 fotografií

Odchov vikuní je specifický především jejich vysokou citlivostí na prostředí. „Samice jsou velmi náročné na klid, bezpečí i stabilní podmínky, jakékoli narušení může ohrozit průběh březosti či následnou péči o novorozené mládě,“ doplnila chovatelka.

Zlínská zoo po 37 letech končí s chovem lachtanů, stěhují se do Maďarska

V Evropě chová tyto lamy 75 zahrad, za poslední rok se však odchov podařil pouze ve 23 institucí včetně Zoo Zlín. Mládě přichází na svět po březosti dlouhé 11 měsíců. Při porodu váží kolem 5 kilogramů a již po 15 minutách je schopno následovat matku. Mateřské mléko saje zhruba 10 měsíců. Mladé vikuně dospívají nejdříve ve dvou letech, dožívají se přibližně 20 let. Potravu tvoří výhradně traviny a byliny.

Ve zlínské zoo jim k pastvě stačí prostorný travnatý výběh. Dostávají však také seno, speciální granule pro lamy a strouhanou mrkve doplněnou o minerální látky.

Vzácná a drahá vlna

Vikuňa je v přírodě symbolem andských velehor. Ve vysokých Andách jižního Peru a Bolívie a v severních oblastech Argentiny a Chile žijí v malých harémech vedených dominantním samcem. Každá taková skupina si pečlivě chrání své území.

Je známá především pro svou velmi kvalitní srst zlatohnědé barvy, jejíž vlákna jsou jemnější než kašmír, a přitom velmi pevná. Dospělá vikuňa poskytne necelý jeden kilogram vlny každé dva roky, jedná se tedy o vzácný a drahý produkt. Právě lov pro vlnu a kůži přivedl vikuně na pokraj vyhubení.

Zlínská zoo má záchrannou stanici pro odebrané lvy. Je první v republice

„V roce 1965 žilo v jihoamerických horách pouze 6 000 vikuní. V poslední chvíli zachránilo vikuňu vyhlášení několika rezervací, přísný zákaz lovu i mezinárodního obchodu. Dnes se početnost odhaduje na 350 000 dospělých jedinců,“ doplnila Palová.

V roce 2021 tak vikuňa mohla být zařazena na tzv. Zelený seznam, do kterého jsou zapisovány druhy, jejichž populace se díky ochranářským opatřením úspěšně obnovuje. Jedná se o protiklad Červeného seznamu ohrožených druhů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Firma vedená Ševčíkem dostala pokutu 2,5 milionu. Bez povolení čerpala vodu z řeky

Miroslav Ševčík, poslanec SPD, na jednání rozpočtového výboru (24. listopadu...

Vodárenská a energetická společnost Toma, kterou řídí poslanec za SPD Miroslav Ševčík, má zaplatit pokutu přes dva miliony korun za nelegální odebírání vody z řeky Moravy. Firma si na pokutu...

Rektor zlínské univerzity Adámek má problém, viní ho z autoplagiátorství

Premium
Řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně má na starosti Milan Adámek. (srpen 2023)

Etická komise Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prověřuje odborné texty rektora Milana Adámka. Upozornil na ně jeho předchůdce Petr Sáha, který Adámka viní z autoplagiátorství. Stejný text vydal jen v...

Slovácko - Plzeň 3:0, sprcha pro favorita, proti bývalému klubu se trefil i Petržela

Fotbalisté Slovácka slaví domácí vítězství nad Plzní.

Fotbalisté Slovácka v 18. kole Chance Ligy zaskočili favorizovanou Plzeň. Tým ze spodku tabulky zvítězil 3:0, když se proti bývalému klubu trefil dvaačtyřicetiletý Petržela, ke kterému se přidali...

Ornitologická senzace na Hané. Poprvé v Česku tam pozorovali raritního opeřence

Na Choryňských rybnících v Olomouckém kraji byl vůbec poprvé v Česku zaznamenán...

Unikátní pozorování si připsal na konto ornitolog Lukáš Brezniak z Přerovska. Na Choryňských rybnících na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje totiž zdokumentoval velmi exotickou návštěvu – pisíka...

Aktivisté s námitkami k D49 neuspěli. Celá dálnice může být otevřena za půl roku

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Do řízení EIA, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí, přišla v případě dostavby dálnice D49 z Hulína do Fryštáku řada připomínek. Mimo jiné i od ekologických spolků Děti země a Egeria.

Zoo odchovala mládě lamy vikuně. Kvůli vlně je ve volné přírodě téměř vyhubili

Po 13 letech se ve zlínské zoologické zahradě narodilo mládě lamy vikuně....

Ve zlínské zoo se podařil další chovatelský úspěch – odchov mláděte lamy vikuně. Sameček se narodil na začátku října po dlouhých 13 letech od posledního odchovu. Návštěvníci uvidí celé stádo vikuní...

9. prosince 2025  13:33

Udeřil plačícího syna do hlavy, řekl soud. Za vraždu kojence muži uložil 16 let

ilustrační snímek

Olomoucký krajský soud potrestal 16 lety vězení sedmadvacetiletého muže za vraždu pětiměsíčního syna na Vsetínsku. Podle obžaloby plačícího kojence nejméně třikrát udeřil malíkovou hranou ruky do...

9. prosince 2025  11:57,  aktualizováno  12:12

Stovky bytů, desítky domů. V Uherském Hradišti chystají masivní výstavbu

Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti čeká proměna, bude to poprvé po 70...

Tisícovku nových obyvatel by mohlo získat Uherské Hradiště díky plánované výstavbě bydlení ve východní části města. Soukromí investoři chtějí v Mařaticích a v blízkosti sídliště Východ postavit 250...

9. prosince 2025  9:10

Hejtmanství dá půl miliardy na novou zlínskou porodnici. Částka zřejmě poroste

Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024)

První část demolice už je hotová, druhá přijde na řadu začátkem příštího roku. Po zbourání staré prádelny půjdou k zemi také sousední budovy 16 a 17. Následně začnou práce na stavbě nového...

8. prosince 2025  16:02

Portréty i fotografie. Studenti zachytí příběhy klientů chráněného bydlení

Studenti Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště se setkávají s...

Tři desítky studentů Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště se po celý školní rok budou setkávat s klienty chráněných bydlení, aby umělecky zachytili jejich osobnosti i životní příběhy....

8. prosince 2025  12:08

A najednou to jde! Kouč Skuhravý nakopl leklé Slovácko. Bude ze záblesku něco víc?

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Na úsměvy ho moc neužije, takže ani po senzačním výplachu ambiciózní Plzně z jeho tváře nezmizel přísný výraz. Roman Skuhravý, stále ještě nový trenér Slovácka, byl vždycky svůj. Nikdy si moc nelámal...

8. prosince 2025  10:36

Aktivisté s námitkami k D49 neuspěli. Celá dálnice může být otevřena za půl roku

Dálnice D49 u Holešova (květen 2025)

Do řízení EIA, v němž se posuzují dopady stavby na životní prostředí, přišla v případě dostavby dálnice D49 z Hulína do Fryštáku řada připomínek. Mimo jiné i od ekologických spolků Děti země a Egeria.

8. prosince 2025  8:59

Mezi Valašskou Polankou a Vsetínem srazil vlak člověka

V Praze-Libni dnes dopoledne osobní vlak projel návěstidlo zakazující jízdu....

Vlak v neděli večer na trati mezi Valašskou Polankou na Vsetínsku a Vsetínem srazil člověka, který nehodu nepřežil, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. Provoz na mezinárodní trati 280 spojující...

7. prosince 2025  20:23,  aktualizováno  8. 12.

Fejkový hrot Daníček: Gól plus asistence. Co tady děláš? nechápal Petržela

Vlastimil Daníček se raduje z gólu, kterým pečetil výhru Slovácka nad Plzní v...

Bizarní. Šokující. Šílený. Hlavně ale překvapivě efektivní tah Vlastimilem Daníčkem na hrot přinesl fotbalistům Slovácka nebývalé gólově žně. Defenzivní specialista, který v 34 letech poprvé v životě...

8. prosince 2025

Doškové chaloupky skanzenu v Rymicích ožily hanáckými vánočními tradicemi

Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku hostilo vánoční jarmark. Lidé si...

Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku hostilo o druhé adventní neděli vánoční jarmark. Na prostranství hospodářského dvora u rymické tvrze nabízely své výrobky desítky prodejců a řemeslníků.

7. prosince 2025  16:26

Jako bych se vrátil po měsíci. Broš o Vsetíně, vzpomínkách a modelu baráže

Premium
Michal Broš na tréninku hokejistů Vsetína.

Dvě sezony na Lapači, dva extraligové tituly a spousta příjemných vzpomínek, které teď Michalu Brošovi na stejném místě zase ožívají. Světový šampion z roku 2000 se po 26 letech vrátil do klubu,...

7. prosince 2025

Mladá Boleslav - Zlín 3:1, důležité body pro domácí, trápení nováčka pokračuje

Mladoboleslavští fotbalisté se radují z gólu.

Po dvou porážkách s celky z popředí tabulky potřebovali zvítězit. A povedlo se. Fotbalisté Mladé Boleslavi přetlačili na domácím hřišti Zlín 3:1. V tabulce poskočili na dvanáctou příčku, trefili se...

6. prosince 2025  14:45,  aktualizováno  17:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.