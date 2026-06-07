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Zabavené lvice se ve zlínské zahradě rozdělí. Potřebují delší čas na adaptaci

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  10:00
Zoo Zlín změní současné uspořádání chovné skupiny lvů konžských i zabavených lvic. Souvisí to s nedávným příchodem tří lvic, které stát odebral soukromým chovatelům. Hlavním důvodem je zajištění socializace desetileté lvice Elsy, která do zoo dorazila na začátku května jako poslední a nový domov našla v záchranném a chovném centru lvů v oblasti Karibuni.
Do Zoo Zlín dorazily dvě lvice, které stát zabavil soukromému chovateli....

Do Zoo Zlín dorazily dvě lvice, které stát zabavil soukromému chovateli. (březen 2026) | foto: Zoo Zlín

Do Zoo Zlín dorazily dvě lvice, které stát zabavil soukromému chovateli....
Do Zoo Zlín dorazily dvě lvice, které stát zabavil soukromému chovateli....
Zoo Zlín, záchranné a chovné centrum pro lvy (29. srpna 2025)
Ve zlínské zoo dokončili záchranné a chovné centrum pro lvy. (29. srpna 2025)
9 fotografií

„Se všemi lvicemi měla od počátku chráněný kontakt v zázemí centra. Nicméně na rozdíl od první dvojice zabavených lvic bylo znát, že její adaptace na nové prostředí bude náročnější,“ uvedl zoolog Adam Brezáni.

Elsa proto poputuje k mladému dvouletému samci do původní expozice lvů v areálu zoo. „Nejprve jim umožníme chráněný kontakt ve vnitřních ubikacích i ve venkovních výbězích. Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet, možná se časem pokusíme i o jejich spojení,“ sdělil Brezáni.

Zlínská zoo přijala dvě zabavené lvice, od původní smečky oddělila dva samce

Dospělý samec Abamboo, jenž byl před nedávnem od skupiny lvic oddělen, se pak vrátí do centra v Karibuni.

„Ve výběhu bude se samicí Kwale a se svými dvěma dcerami. Budou se zde střídat s dalšími dvěma zabavenými lvicemi,“ naznačil Brezáni. Součástí změn bude rovněž preventivní opatření proti rozmnožování.

Zlínská zoo má záchrannou stanici pro odebrané lvy. Je první v republice

Přesun samce Abamboo bude probíhat následovně. „Do jeho současného výběhu umístíme transportní bednu a přes potravu jej budeme trénovat na vstup do bedny. Do Karibuni jej tak přesuneme bez nutnosti uspání. Pokud půjde vše podle plánu, na konci června se Abamboo vrátí do půlhektarové expozice v Karibuni,“ dodal Brezáni.

Do Zoo Zlín dorazily dvě lvice, které stát zabavil soukromému chovateli. (březen 2026)
Do Zoo Zlín dorazily dvě lvice, které stát zabavil soukromému chovateli. (březen 2026)
Do Zoo Zlín dorazily dvě lvice, které stát zabavil soukromému chovateli. (březen 2026)
Zoo Zlín, záchranné a chovné centrum pro lvy (29. srpna 2025)
9 fotografií

29. srpna 2025
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