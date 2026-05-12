Žena se zranila v lanovém centru, záchranářům držel palce její vyděšený syn

Autor: ,
  11:30
Neobvyklý zásah mají za sebou záchranáři i profesionální hasiči. O uplynulém víkendu pomáhali zraněné ženě, která uvázla v korunách vzrostlých stromů v prostoru lanového centra ve zlínské zoologické zahradě.
Hasiči a záchranáři zasahovali v korunách vzrostlých stromů ve zlínské zoologické zahradě. V prostoru lanového centra se zranila žena. (květen 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

6 fotografií

„Žena si zde chtěla užít krásný den se svým malým synem. Během pohybu na lanových překážkách však došlo ke zranění, které jí znemožnilo bezpečný sestup na zem,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Na místo proto okamžitě vyrazili hasiči lezci ze stanice Zlín, kteří společně se záchranáři zahájili náročnou záchrannou akci. Ve výšce, mezi stromy a za využití speciální lezecké techniky, hasiči ženu bezpečně zajistili a ve spolupráci se záchranáři ji uložili do vanových nosítek. Poté ji opatrně snesli na zem a přenesli k sanitnímu vozu, kde si ji do další péče převzali zdravotníci.

„Silný lidský moment provázel celý zásah od samého začátku. Na místě byl i manžel a malý syn zraněné ženy, který měl o svou maminku obrovský strach. Hasiči se proto postarali nejen o její bezpečí, ale také o psychickou podporu malého chlapce. Ten po celou dobu bedlivě sledoval práci hasičů i záchranářů. Kontroloval, zda všichni dělají maximum pro jeho maminku,“ doplnila mluvčí.

