Zlínská zoo přišla o druhou lvici, řeší budoucnost osamoceného samce

Vedení zahrady nyní bude s koordinátorem chovu jednat o dalším osudu lvího samce, uvedla dnes zahrada na svém Facebooku.

Situace je podle vedení zahrady velmi smutná. „Nyní se musíme postarat o samce Abamboo. Chceme, aby měl co nejdříve někoho k sobě. A to i za cenu, že by naši zoo opustil. Kontaktovali jsme koordinátora chovu, budeme společně hledat to nejlepší a nejrychlejší řešení,“ uvedl ředitel zlínské zahrady Roman Horský.

Zlínská zoo plánuje v budoucnu přesunout chov lvů do části areálu zvané Karibuni.

„Ministerstvo životního prostředí připravuje novelizaci podmínek chovu velkých koček, podle které parametry našeho stávajícího výběhu už nebudou vyhovovat,“ vysvětlil Horský.

„V Karibuni pro lvy chystáme téměř půlhektarový výběh, právě nyní realizujeme projektovou dokumentaci. Tento nový výběh nabídne pětinásobně větší prostor, než má současná expozice lvů,“ dodal.

Lvice Lisa, kterou zlínská zahrada získala z portugalské Zoo Lisabon, uhynula na začátku dubna. Podle pitvy bylo příčinou otočení střev. Při onemocnění se zaškrtí vyživující cévy tenkého střeva, odumře daná část a vznikne zánět.

„Jedná se o velmi vážné onemocnění nejasné příčiny, které i u lidí přes okamžitý zásah může skončit úmrtím. Lisa byla ve velmi dobrém výživném stavu, po zdravotní stránce se dlouhodoběji potýkala s epilepsií, na kterou jí byly dle potřeby podávány léky,“ uvedla zoo.