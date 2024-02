Není běžné, aby si zoo vydělaly na provoz. Zlínská zahrada to však zvládne

V žebříčku nejnavštěvovanějších míst republiky skončila zoologická zahrada Zlín šestá. A nepřetržitě od roku 2011 platí, že je druhou nejnavštěvovanější zoo po pražské zahradě v Tróji. „Vážíme si každého člověka, který projde branou zahrady,“ reagoval ředitel zoo Roman Horský.

Rok úplně bez rekordu to ale přece jen nebyl. Už dříve platilo, že Zoo Zlín je ekonomicky nejvíce soběstačnou ve srovnání s českými a slovenskými zahradami. Loni ale její soběstačnost dosáhla 91 procent, což je ojedinělý počin i v celosvětovém měřítku.

Roční provoz zoo vyjde na 215 milionů korun Od svého zřizovatele, kterým je město Zlín, zahrada dostala 23 milionů korun, což je mimochodem stejná částka jako v roce 1999. Další peníze, 1,3 milionu korun, je státní příspěvek na chov vzácných a ohrožených druhů zvířat. Zbytek si vydělala.

Hlavním zdrojem příjmů je vstupné, peníze zahradě plynou také z prodeje suvenýrů, pronájmů restaurací, vláčku nebo od sponzorů. Příjem zvýšily i atraktivní nabídky krmit rejnoky nebo žirafy, pořádání letních táborů pro děti, které se každoročně zaplní v několika minutách. Letos začala zoo nabízet k pronájmu nový společenský prostor U Supa, který poskytne zázemí školákům na výletě, firmám pro pořádání školení nebo svatebčanům.

Finance navíc jí přináší i přístup k hospodaření s energiemi. Ve velkém jímá a využívá dešťovou vodu, plánuje stavbu fotovoltaické elektrárny.

Základem je fakt, že zoologické zahrady návštěvníky lákají v celorepublikovém měřítku. „Vezmeme-li žebříček návštěvnosti za rok 2022, pak se v první desítce umístily hned čtyři zahrady,“ popsala Štěpánka Filipová z agentury CzechTourism. Kromě pražské a zlínské šlo o Safari ve Dvoře Králové a ostravskou zoo.

Spoléhat jen na to, že lidé mají o zvířata zájem, však nestačí. „Snažíme se, aby měli důvod se vracet,“ zmínil Horský.

Takových důvodů nabídla zlínská zahrada loni několik. Ať to byl příjezd samce slona afrického nebo jaguára amerického, kteří dávají naději na přirozený odchov mláďat těchto druhů, nebo nové pavilony jako asijská Kerala a africká Gora Ark, což je nejdelší voliéra v zemi. Výjimečný je také výčet mláďat. Na 365 dnů v roce připadlo 339 přírůstků, zmínit lze třeba rejnoky, marabu menšího nebo gaura indického. Skončilo rovněž čtyřiatřicetileté čekání na mládě tapíra a pokračoval odchov dvojzoborožců, což se zlínské zahradě daří jako jediné na světě.

Jak návštěvníky udržet v kraji déle

Její síla je také v komunikaci s návštěvníky, což se projevilo hlavně v době koronavirových omezení. Zahrada musela zavřít a lidé jí věnovali ve sbírce deset milionů korun. Nápad na virtuální půjčování zvířat tehdy veřejnost nadchl. Teď se stejně dobře rozjíždí prodej cihel, který má podpořit stavbu záchranného centra pro lvy.

„Poprvé nabízíme pamětní cihličky, každou necháme vyrobit se jménem dárce a zasadíme ji do návštěvnické trasy pojmenované Lví stezka,“ přiblížila mluvčí zoo Romana Mikešová. Vznikne tak chodník, který bude poděkováním všem, již na záchranné centrum přispěli. Zoo otevře nové centrum příští rok a bude určené lvům zabaveným ze soukromých chovů, které v současnosti přijmout nesmí. Půjde o další republikový unikát, jehož vznik iniciovala tragédie ve Zděchově z roku 2019, kdy lev zabil svého chovatele. Lva a další lvici pak policie utratila.

„Nemuselo k tomu dojít. Majitel neměl chov povolen, stát mohl zvířata odebrat a umístit do vhodných podmínek ještě před touto nešťastnou událostí,“ uvedl Horský. Jenže v tu dobu nebylo v zemi vhodné místo, které by je přijalo. Zatímco zoologické zahrady v Česku chovají 54 lvů, v soukromých chovech jich je evidovaných 165. A s velkou pravděpodobností existují i chovy, o nichž úřady nevědí.

Stavba za 90 milionů korun bude zvláštní i způsobem financování, když na něj společně přispějí lidé, zlínská radnice, kraj a ministerstvo životního prostředí.

Právě pomoc s investicemi, které zahradu posouvají, dává smysl pro celý region. A letošek bude zřejmě rokem, kdy z rostoucí atraktivity zlínské zoo začne těžit. Dosud totiž chyběla provázanost s dalšími turistickými cíli, která by návštěvníky udržela v oblasti o něco déle. „Letos v lednu jsme se zapojili do systému rodinných pasů a postupně tam začnou nabíhat slevy. Do letní sezony už to může být hodně atraktivní,“ řekla náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Odzkoušený systém funguje dobře v několika krajích a lidé mohou slevy, které jim pas nabízí, využít v kterémkoliv z nich. U vstupu do zoo chce také kraj společně s městem Zlínem umístit informační panel, který bude návštěvníky zvát na další zajímavá místa.

„To, že si dokážeme zajistit provoz, umožňuje, aby nám město i kraj mohly pomáhat s investicemi do nových projektů. To je podle našich postřehů základ společného úspěchu,“ dodal Horský.