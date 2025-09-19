V Evropě se za posledních 12 měsíců podařilo odchovat pouze 2 mláďata (včetně zlínského). Rodičovský pár a odchované mládě návštěvníci zlínské zoo již uvidí ve voliéře u Zátoky rejnoků.
Zoborožci přilboví se ve zlínské zoo poprvé objevili v roce 2018, současný chovný pár se podařilo dát dohromady v roce 2022. První snůšku vajec zaznamenali v roce 2024, vejce však nebyla oplozená.
„U letošní snůšky se naše očekávání naplnily, v červnu jsme díky kameře umístěné přímo v hnízdní dutině mohli sledovat vylíhnutí prvního mláděte zoborožce přilbového v českých zoo,“ přiblížil chov zoborožců zoolog Václav Štraub.
To ale zdaleka ještě nebylo vyhráno. Odchov zoborožců je nesmírně náročný proces. Samice se v době hnízdění zazdí v připravené dutině, ponechá jen velmi malý otvor. V dutině setrvá několik měsíců, během nichž je zcela odkázaná na samce.
Ten ji a později i mládě nepřetržitě krmí právě přes ponechaný otvor. „Odchov byl plně v režii rodičovského páru, jsme nadšeni, že tak úspěšně zvládnul vůbec první hnízdění. Mládě je ve skvělé kondici a výborně prospívá,“ zdůraznil Václav Štraub.
Ohrožuje je kácení lesů, požáry a pytláctví
Zoborožec přilbový se ve volné přírodě vyskytuje jen na ostrově Sulawesi a okolních ostrovech. Je to jeden z nejpestřeji zbarvených zoborožců s charakteristickým velkým zobákem a výrazným „přilbovitým“ útvarem. Patří k velkým druhům zoborožců, délka těla dosahuje kolem 80 centimetrů, váha se pohybuje kolem 2,5 kilo.
Na jejich jídelníčku dominuje ovoce a hmyz. Ve zlínské zoo tito zoborožci dostávají ovoce jako jsou fíky, klikva, banán, hrozny, vařenou zeleninu jako batáty, dýně, cukety, rajčata, lilek a také speciální hmyzí granule.
„Při odchovu mláděte jsme navíc v krmné dávce výrazně zvýšili zdroj bílkovin, zoborožcům tak třikrát denně podáváme cvrčky, sarančata nebo myší holata,“ uvedl Štraub.
Ve volné přírodě patří zoborožci přilboví mezi ohrožené ptačí druhy. Ačkoliv velikost volně žijící populace není přesně známa, jejich počet rapidně klesá v důsledku kácení lesů, lesních požárů a pytláctví. V Červeném seznamu IUCN je proto zařazen v kategorii zranitelný.
Prvním odchovem zoborožců přilbových zlínská zoo znovu potvrdila svou mezinárodní chovatelskou prestiž. V chovu řady ptačích druhů patří podle ředitele Romana Horského zlínská zoo mezi světovou špičku.
„Platí to například u supů, brodivých ptáků nebo právě zoborožců. Stávající tým zoologů a chovatelů je na skvělé úrovni, oprávněně se tak dostavují úspěchy,“ vyzdvihl práci zlínských chovatelů Horský.
A není to jediné mládě, ze kterého se v poslední době radovali v zoo. Tím nejnovějším přírůstkem je miminko mravenečníka velkého, které se narodilo ve čtvrtek 11. září. Při troše štěstí ho zahlédnete na zádech devítileté samice Miffy v expozici pod tropickou halou Yucatan.