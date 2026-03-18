Kněz se vzrušoval u desetileté dívky ve zpovědnici, do vězení však nepůjde

  14:13aktualizováno  14:38
Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil knězi Karlu Hořákovi podmíněný trest za sexuální útok na desetiletou dívku. Má také sedmiletý zákaz činnosti s dětmi mladšími 15 let. Incident se odehrál v červnu 2020 ve zpovědní místnosti kroměřížského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Kněz podle znalců trpí pedofilní poruchou.
Muž byl původně odsouzen za pohlavní zneužití a ohrožování výchovy dítěte, za což mu hrozilo pět až 12 let vězení.

Vrchní soud dnes upravil kvalifikaci na sexuální útok a muži potvrdil tříletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let, sedmiletý zákaz činnosti a čtvrtmilionové odškodnění pro oběť jeho činu za způsobenou duševní újmu. Potvrdil mu také ochrannou sexuální léčbu v ambulantní formě.

Dívka podle odborníků utrpěla trauma. „Poškozená měla deset let, byla ve stavu bezbrannosti, kdy za daných okolností nebyla schopna projevit nesouhlas. Jednání na ní zanechalo nesmazatelnou stopu,“ vysvětlil změnu právní kvalifikace předseda senátu Ivo Lajda.

Hořák dnes u soudu znovu své chování popřel, jeho obhájkyně napadla i výpověď dívky a zpochybnila také způsobenou posttraumatickou psychickou poruchu.

„To, co je mi předkládáno, jsem neudělal, nic takového se opravdu nestalo,“ prohlásil Hořák.

„Nešlo u něj o cílené dlouhodobé promyšlené jednání, ale o selhání v momentální situaci, kdy nedokázal ovládnout svou poruchu,“ řekl soudce k uloženému trestu.

Zpověď před prvním svatým přijímáním

Incident se stal 27. června 2020 v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde Hořák jako kaplan a učitel náboženství církevní základní školy zpovídal dívku ve zpovědní místnosti. Stalo se tak před prvním svatým přijímáním, což je významná katolická svátost, při níž malé děti poprvé přijímají eucharistii.

Po skončení zpovědi ji podle rozsudku uchopil za obě zápěstí a za účelem sexuálního vzrušení jí začal natahovat šaty, které poté dívce odtáhl od těla, díval se jí za výstřih a poté ji osahával na prsou. Podle dívčiny výpovědi při tom měl červený obličej a rozzářené oči.

Nezletilá podle spisu nebyla schopna reagovat - jednání kaplana a učitele náboženství ji zaskočilo, z místnosti poté odešla. Svěřila se však později rodičům. Ti po oznámení případu museli čelit tlaku řady věřících, kteří se postavili na stranu kněze.

Podle žalobce rodiče spolužáků zakazovali s dívkou kamarádit, rodina dostávala anonymní dopisy, aby se vystěhovala. Útoky na rodinu po rozsudku u krajského soudu kritizoval i olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.

Odborníci tvrdí, že dívka utrpěla těžkou újmu na zdraví a posttraumatickou poruchu, trpěla pocity strachu, úzkostmi či nechutenstvím. U kněze, který sledoval na webech dětskou pornografii, znalci diagnostikovali pedofilii. Hořák poté dobrovolně podstoupil sexuologickou léčbu, dochází na ni již tři roky.

Podle žalobce Pavla Komára dívčinu výpověď i znalci označili za věrohodnou. Také podle soudce je těžko myslitelné, aby si desetileté dítě vykonstruovalo obvinění o duševní poruše kněze, která se pak u něj prokázala.

Církev vede vlastní řízení

Už v únoru 2021 pozastavilo Arcibiskupství olomoucké knězi Hořákovi výkon pastorační služby. Sama církev také v této věci vede vnitřní administrativní trestní řízení, o kterém rozhodl Vatikánský úřad na základě zjištěných skutečností.

„Naše církevní řízení tohoto případu je samostatné a stále trvá. Kdy bude rozhodnuto, není možné v tuto chvíli říct. Samozřejmě je pochopitelné, že chceme také počkat, jak dopadne civilní soudní řízení, protože my sami nemáme žádnou možnost provádět důkazní řízení. Důležité je pro nás ale pravomocné rozhodnutí soudu,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

Kněz několik let působil také jako kaplan pro mládež vsetínského děkanátu a byl mezi mladými, ale i staršími věřícími oblíbený. V květnu loňského roku se dokonce objevila petice na jeho podporu.

„Choval se vždy naprosto korektně, empaticky, vstřícně, ale nikdy ne vtíravě a také bez jakéhokoliv náznaku fyzického kontaktu, ani vyhledávání v osamocenosti, a už vůbec ne s nějakými intimnostmi. Byl to člověk zdrženlivý, taktní, ohleduplný, se srdcem na dlani,“ píše se v textu petice.

Hořák, který pochází z Lačnova na Vsetínsku, působil jako kaplan také ve Zlíně, Lidečku, Francově Lhotě a jako farář pak v Hošťálkové. Starosta Hořákova rodného Lačnova Oldřich Pechal nechtěl dřívější rozsudek komentovat, pouze zmínil, že kněze považuje za slušného člověka a ctí presumpci neviny.

Kněz se vzrušoval u desetileté dívky ve zpovědnici, do vězení však nepůjde

