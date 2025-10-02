Zmatení řidiči u Fryštáku. Upravené značky je posílají na chybějící dálnici D49

Milan Libiger
  9:07
V okolí Fryštáku se u silnic objevily dopravní značky, které navádějí řidiče na dálnici D49, i když její část z Holešova do Fryštáku stále není otevřená. Silničáři si v současnosti vyřizují povolení na stavbu sjezdu. Původně chtěli úsek otevřít v půlce letošního roku a tomu také přizpůsobili rozmístění dopravních značek, které však teď mohou být matoucí.
Vandalismus nebo recese? Směrové tabule ve Zlíně-Štípě někdo doplnil datem s...

Vandalismus nebo recese? Směrové tabule ve Zlíně-Štípě někdo doplnil datem s otazníkem. Chtěl tím upozornit na průtahy kolem dokončení dálnice D49. (září 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Obyvatelé Martinic blokují silnici, která obcí prochází, 25. srpna 2025,...
Zvláště pro řidiče z jiných částí Česka nebo ze Slovenska, kteří přijíždějí do turisticky oblíbené zoologické zahrady v Lešné.

Značky se také staly terčem vtipálků. Ti před symbol dálnice nalepili letopočet 2027 s otazníkem, jako narážku na opakující se problémy silničářů s otevřením tohoto úseku důležité cesty, který se staví už od roku 2008.

Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu

„Pokud někdo upraví či pozmění dopravní značku, jedná se o přestupek proti zákonu o pozemních komunikacích a ve správním řízení může dostat vysokou pokutu,“ sdělila zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

„Dopravní značení je stanovené vyhláškou a jakákoliv jeho úprava je pro řidiče matoucí, i když jde o smysl pro humor nebo nadsázku. Prostě to tam nepatří,“ doplnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Vandalismus nebo recese? Směrové tabule ve Zlíně-Štípě někdo doplnil datem s otazníkem. Chtěl tím upozornit na průtahy kolem dokončení dálnice D49. (září 2025)
Lidé v Horním Lapači na Kroměřížsku blokovali silnici mezi Holešovem a Fryštákem na protest proti nedokončené dálnici. (11. září 2025)
Lidé v Horním Lapači na Kroměřížsku blokovali silnici mezi Holešovem a Fryštákem na protest proti nedokončené dálnici. (11. září 2025)
Lidé v Horním Lapači na Kroměřížsku blokovali silnici mezi Holešovem a Fryštákem na protest proti nedokončené dálnici. (11. září 2025)
Současně ale lidsky chápe motivaci lidí, kteří to udělali. „Neurážíme se, že nám někdo poškodil značku. Není to nic jiného než důkaz, že lidem současný stav vadí a dálnici chtějí,“ řekl Rýdl.

Dopravní značky silničáři upraví

Dálnici D49 napadají spolky Děti Země a Egeria, kvůli nimž se termín otevření opakovaně posouvá.

Silničáři pozměněné dopravní značení upraví. A budou řešit i upozornění na dálnici, po níž se ještě nejezdí. Odstraňovat ho nebudou.

„Má být účinně zneplatněno, tedy zakryté nebo přeškrtnuté magnetickými pásky,“ uvedl Rýdl. „Pokud to tam není, tak to může být vandalstvím, které na základě revizních cest správce komunikace napravíme.“

Archivní video: Obyvatelé Martinic blokovali na protest silnici.

