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Z chátrající budky na náměstí udělal mladý vizovický zmrzlinář hit léta

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  8:59
Někdejší novinový stánek u zastávky na vizovickém náměstí chtělo město zbourat. Demolice se ale odkládá. Teď to tady totiž žije jako nikdy předtím. Zdejší děti a teenageři „ujíždějí“ na zmrzlině a ledové tříšti s bubble kuličkami, které jim servíruje jejich vrstevník, šestnáctiletý Jindřich Tuleja. Je to zřejmě nejmladší zmrzlinář v Česku.
Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich Tuleja udělal z chátrající budky na zastávce hit léta. (květen 2026) | foto: Jan SalačMAFRA

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...
Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...
Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...
Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...
14 fotografií

Jeho podnikatelský příběh se začal psát loni v létě. „Chtěli jsme si s kamarádem vydělat nějaké peníze, abychom si mohli užít prázdniny,“ vzpomíná. „Všude už měli plno. Tak jsme si řekli, že zkusíme nějaké podnikání.

„První plán byl úplně jiný. Chtěli dělat něco s webovkami a online prostředím, ale to se nepodařilo. Pak přišla náhoda. „Na Instagramu na mě vyskočila reklama, kolik si může vydělat průměrný zmrzlinář. Viděli jsme ta velká čísla a řekli si, že do toho půjdeme,“ vypráví a s úsměvem přiznává, že realita je úplně jiná.

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Místo bylo od začátku jasné. „Bylo nám patnáct, neměli jsme možnost někam dojíždět. A tady na náměstí na zastávce byl zchátralý prostor, který minimálně deset let nikdo nevyužíval,“ připomněl.

Když zjistili, že město chce stánek zbourat, řekli si, že by mu mohli dát ještě poslední rok života. Parta kluků se pustila do oprav. „Neměli jsme moc peněz, takže jsme rekonstruovali, jak se dalo. Nakonec ale přišla i podpora města,“ zdůrazňuje zmrzlinář. „Přispěli nám na opravu stánku, a když pak viděli, jaký má úspěch, demolici přehodnotili.“

Jeho podnikání je sice formálně zapsané na otce, vše ostatní ale řeší sám. Založit živnost v tak mladém věku totiž není jednoduché. „Člověk sice může podnikat už od šestnácti, ale musí to schválit zákonní zástupci a následně soud. Já jsem šel jednodušší cestou,“ vysvětlil.

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich Tuleja udělal z chátrající budky na zastávce hit léta. (květen 2026)
Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich Tuleja udělal z chátrající budky na zastávce hit léta. (květen 2026)
Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich Tuleja udělal z chátrající budky na zastávce hit léta. (květen 2026)
Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich Tuleja udělal z chátrající budky na zastávce hit léta. (květen 2026)
14 fotografií

V jeho stánku pracují převážně studenti z Vizovic a okolí. Mezi brigádnicemi je i jeho sestra. „Razíme heslo studenti studentům,“ říká mladý podnikatel.

Tuleja studuje Střední průmyslovou školu polytechnickou ve Zlíně. Přestože se sezona už začíná naplno rozjíždět, škola pro něj zůstává prioritou.

„Učím se opravdu hodně a podnikání je spíš takový bonus navíc,“ upozornil. „Vždy se nejdřív naučím, co je třeba, a pak teprve řeším zmrzku. I když ne vždy se to dá jednoduše zvládnout.“

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich Tuleja udělal z chátrající budky na zastávce hit léta. (květen 2026)

Zmrzlinu miluje, své nejoblíbenější kombinace příchutí nejčastěji nasazuje do prodeje. Třeba duo kokos a višeň nebo příchuť inspirovaná dubajskou čokoládou. Největším vizovickým tahákem je ale zmrzlina trnková, tedy švestkový sorbet s vanilkou.

„Vizovice jsou proslavené trnkami a místní je milují,“ směje se mladík. „Když nasadíme trnku, bývá vyprodáno do dvou hodin, zvlášť když se koná Trnkobraní.“

Ani letos proto během festivalu nebude chybět. Na Masters of Rock zase chystá metalovou černou zmrzlinu z černého rybízu. Letošní novinkou je i ledová tříšť s bubble kuličkami, kterou prodávají pod názvem Ice Bubble Drink. Okamžitě se z ní stal hit.

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„Nevím o nikom jiném v kraji, kdo by ji prodával,“ říká s nadšením. „Velice oblíbený je už pár let bubble tea, ale v podobě ledové tříště je to docela unikát. Za první týden jsme prodali přes patnáct kilo kuliček.“

Sezonu nejmladší zmrzlinář zahájil začátkem května. Během školního roku má otevřeno až od pravého poledne, o prázdninách začíná už v 10. U jednoho stánku Tuleja rozhodně skončit nechce.

„Nastavil jsem si velký cíl, mít minimálně deset stánků do svých osmnácti, možná dvaceti let,“ plánuje. Už příští rok by rád otevřel další provozovny ve Zlíně, Vsetíně a Kroměříži. „Vizovice ale každopádně zůstanou, je to naše srdcovka,“ uklidnil místní.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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