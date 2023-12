Územní plán ve Zlíně lidé zasypali námitkami, město proto odkládá jednání

Změny územního plánu měli schvalovat zastupitelé v prosinci, nakonec to ale bude až příští rok v únoru.

„Přišlo 300 stránek připomínek, které psaly většinou advokátní kanceláře a týkaly se hlavně Rybníků. Proto je nebylo reálné vyhodnotit do prosince a přesouvá se to na první zastupitelstvo roku 2024, které bude v únoru,“ zmínil náměstek primátora Pavel Brada, který má oblast územního plánování ve své kompetenci.

Veřejné projednání změn územního plánu se konalo letos v srpnu. Tam někteří lidé vznesli námitky ústně a potom je posílali písemně, i prostřednictvím zmíněných advokátních kanceláří. O průběhu vyhodnocení připomínek a termínu schvalování změny zastupitelstvem ale nemají informace, což jim vadí.

„Nic víc nevíme, radnice s námi nekomunikuje. Kdybychom spolu jednali, tak jsme schopni snáze dojít k řešení, které bude vyhovující pro všechny,“ je přesvědčený Daniel Tkáč, majitel firmy Taš-Stappa, která sídlí v západní části areálu v Rybníkách.

Podle navržené změny by západní půlka Rybníků byla nadále určena jenom pro výrobu, ale východní i pro bydlení. Hranicí by byl hlavní vjezd do areálu. Změna by výrobu ve východní části přímo nerušila, ale nemohla by se tam rozvíjet těžká výroba. Naopak by tam mohla být bytová výstavba či služby.

Podnikatelé se obávají, že by obyvatelé nových domů mohli časem brojit proti výrobě, která by je rušila hlukem, prachem či dopravou. „Změnu považujeme za nekoncepční, a to zejména z toho důvodu, že nerespektuje dlouhodobé užívání lokality jako průmyslového areálu,“ sdělil právník některých firem z Rybníků Martin Kandel.

Připomínky k územnímu plánu se týkaly také plánované proměny kdysi oblíbeného koupaliště Riviéra v Malenovicích na komerční plochu. „Když už čekám tři roky, počkám i dalších pár měsíců. Pokračujeme alespoň na projektových pracích, které zatím nejdou vidět,“ reagovala na odklad majitelka Riviéry Radmila Pospíšilová.

Místo chátrajícího koupaliště hodlá vybudovat sídlo své firmy, jež bude částečně zapuštěné v zemi. Vedle má být i jezírko na místě současného bazénu. Některým lidem z okolí se záměr nelíbí, protože se obávají toho, že budou rušeni hlukem. Pospíšilová chce část areálu pronajímat veřejnosti k různým akcím. Město je záměru spíše nakloněno.