Mladík ukradl nákup i s košíkem. Před policií se s lupem schoval doma pod postel

Mladíka pronásledoval až k bytovému domu, kam zloděj vnikl. Policistům pak muž z ostrahy řekl, do kterého patra pravděpodobně vyjel. V jednom z bytů jim otevřela mladá žena, která tvrdila, že kromě ní a její kamarádky v bytě nikdo jiný není.

„Policisté ale uslyšeli z jednoho z pokojů ránu a záhy našli pod postelí schovaného mladého muže i s nákupním košíkem, v němž byla většina odcizených potravin, jako maso, cukrovinky, pečivo nebo mléčné nápoje v ceně 853 korun,“ upřesnila mluvčí police Monika Kozumplíková.

Mladá žena potom policistům vysvětlila, že její kamarád šel dopoledne koupit snídani, ale neměla tušení o tom, že nakupuje bez placení. Ještě před příjezdem policistů stihli společně některé potraviny sníst.

Dosud netrestaný zloděj byl navíc pod vlivem drog. Policisté ho zajistili a převezli do policejní cely. Věděli, že to není poprvé, co má na svědomí krádeže jídla nebo oblečení a další trestnou činnost.

„V následujících hodinách si ve zkráceném přípravném řízení vyslechne podezření ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ doplnila mluvčí.