Krádeže v šatnách zimních sportovních stadionů po celé České republice může mít na svědomí šestačtyřicetiletý muž z Pardubického kraje. Z trestného činu krádeže jej obvinili kriminalisté ze Svitav. Hledaného muže se podařilo v minulém týdnu zadržet policistovi v civilu na zimní stadionu v Brumově-Bylnici, kde se pachatel pravděpodobně chystal k další krádeži.

Soud už poslal muže do vazby. V případě odsouzení mu hrozí až dva roky vězení. Nelze ale vyloučit zpřísnění právní kvalifikace vzhledem k možným dalším zjištěným krádežím.

„Svobody si obviněný moc neužil, jelikož brány věznice opustil minulý rok v půlce října. Odpykával si trest za předchozí majetkovou trestnou činnost,“ upřesnila mluvčí policie Pardubického kraje Dita Holečková.

Zástupce vedoucího z Obvodního oddělení policie v Luhačovicích Jakub Vaněk zadržel muže na hokejovém stadionu v Brumově – Bylnici na Zlínsku. V té době už na něj byl vydaný příkaz k zatčení od státního zastupitelství ve Svitavách.

Vybavený šroubováky a klíči

„Recidivista byl ubytovaný v penzionu v sousedním státě, odkud se vydal vlakem do Brumova za jediným účelem. Krást,“ sdělila tisková mluvčí policie Zlínského kraje Monika Kozumplíková.

Pro tuto příležitost se muž vybavil různými pomůckami jako šroubováky, náhradními vložkami FAB nebo dozickými klíči.

Hokejisté trénovali, zloděj jim zatím vykradl šatnu. Sám pak dal policii vodítko

„V blízkosti šaten ho ale zastavil trenér, shodou okolností také bývalý policista, kterému bylo jeho chování divné, a ptal se, co tam dělá. To muže vylekalo a rozhodl se ze stadionu raději odejít bez lupu. Nestihl to,“ popsala Kozumplíková.

Podezřelého muže si všiml také Vaněk, vyrazil za ním stále ještě s bruslemi na nohou a chytil ho u východu ze stadionu. Zjistil, že je po něm vyhlášeno pátrání a našel u něj spoustu pomůcek ke krádeži. Muž se mu ke svému úmyslu přiznal.

