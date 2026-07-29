„Muž je podezřelý z krádeže a skončil v policejní cele. O jeho dalším osudu rozhodne soud,“ uvedla mluvčí krajské policie ve Zlíně Monika Kozumplíková.
Pachatel procházel na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy kolem seniorky jedoucí na elektrickém vozíku. V předním košíku měla uloženy nákupní tašky a peněženku.
„Muž jí tašky i peněženku vzal, ale žena byla i přes svůj věk rychlejší. Peněženku mu vytrhla a svoje peníze si ubránila. Měla v ní téměř dva a půl tisíce korun,“ popsala mluvčí.
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Kolemjdoucí, kteří tuto událost viděli, zavolali na linku Městské policie ve Zlíně. Strážníci, kteří mají služebnu opodál místa události, ihned vyrazili do terénu, pročesávali okolí a pátrali po zloději.
Muže podle popisu dohledali a počkali do příjezdu policistů. Ti jej zadrželi a převezli do policejní cely. Zloděj se jim pokoušel situaci vysvětlit dost kuriózním způsobem.
„Snažil se vymyslet historku o tom, že žena na vozíku chtěla okrást jeho a ukradla mu tašku s oblečením. Výmluvy a lži mu ale nebyly nic platné,“ podotkla Kozumplíková.
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Policisté mu ale neuvěřili. Muž má totiž ve svém rejstříku trestů už 14 záznamů v České republice a dalších 7 záznamů v zahraničí, soudně trestaný tak byl ve svém poměrně mladém věku už 21krát.
Vzhledem ke zjištěným okolnostem kriminalisté muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež ve stadiu pokusu. Hrozí mu až dvouleté vězení. Na rozhodnutí soudu o dalším osudu čeká v policejní cele.