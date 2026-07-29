Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Pohotová seniorka na elektrickém vozíku překvapila zloděje, peněženku si ubránila

Autor:
  9:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Těžko uvěřitelným pokusem o krádež se od úterý zabývají zlínští policisté. Jednatřicetiletý muž chtěl za bílého dne okrást seniorku jedoucí na elektrickém vozíku. Díky její bleskové reakci se mu to nepodařilo a seniorka si svou peněženku ubránila.

„Muž je podezřelý z krádeže a skončil v policejní cele. O jeho dalším osudu rozhodne soud,“ uvedla mluvčí krajské policie ve Zlíně Monika Kozumplíková.

Pachatel procházel na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy kolem seniorky jedoucí na elektrickém vozíku. V předním košíku měla uloženy nákupní tašky a peněženku.

„Muž jí tašky i peněženku vzal, ale žena byla i přes svůj věk rychlejší. Peněženku mu vytrhla a svoje peníze si ubránila. Měla v ní téměř dva a půl tisíce korun,“ popsala mluvčí.

Seniorka ubránila kabelku vestoje i na zemi, lupič unikal jen dvě hodiny

Kolemjdoucí, kteří tuto událost viděli, zavolali na linku Městské policie ve Zlíně. Strážníci, kteří mají služebnu opodál místa události, ihned vyrazili do terénu, pročesávali okolí a pátrali po zloději.

Muže podle popisu dohledali a počkali do příjezdu policistů. Ti jej zadrželi a převezli do policejní cely. Zloděj se jim pokoušel situaci vysvětlit dost kuriózním způsobem.

„Snažil se vymyslet historku o tom, že žena na vozíku chtěla okrást jeho a ukradla mu tašku s oblečením. Výmluvy a lži mu ale nebyly nic platné,“ podotkla Kozumplíková.

Kapsář z Ostravy jezdil kvůli „přivýdělku“ do Zlína, chytli ho při činu

Policisté mu ale neuvěřili. Muž má totiž ve svém rejstříku trestů už 14 záznamů v České republice a dalších 7 záznamů v zahraničí, soudně trestaný tak byl ve svém poměrně mladém věku už 21krát.

Vzhledem ke zjištěným okolnostem kriminalisté muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež ve stadiu pokusu. Hrozí mu až dvouleté vězení. Na rozhodnutí soudu o dalším osudu čeká v policejní cele.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily

Sestřih zápasu
Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a...

S postelí ho vozili na ARO, aby ženu držel za ruku. Manželé přežili děsivou nehodu

Manželé Mohylovi přežili velmi závažnou dopravní nehodu a léčili se na...

Závažné polytrauma způsobené mnohočetnými zlomeninami a více než měsíc na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Pětasedmdesátiletá Irena Mohylová má za sebou vážnou nehodu z října loňského roku u...

Stavební pozemky ve Valašském Meziříčí nikdo nechce, problém je v lokalitě

Valašské Meziříčí nabízí v místní části Juřinka 21 stavebních pozemků. Prodat...

Valašskomeziříčské radnici se stále nedaří prodat jednadvacet stavebních pozemků v místní části Juřinka. Nově přišla s nápadem, že je bude nabízet ne jednotlivě, ale po jednotlivých řadách, kterých...

Robot prozkoumal deváté patro ohořelé 34. budovy. Vynesl části zářivky

Dákově ovládaný robot Pyrotechnické služby PČR využila policie při kontrole...

Hasiči a policie ohledávali ohořelé trosky 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Ovšem nedělali to osobně, ale z bezpečnostních důvodů prostřednictvím robota a dronů. Statika objektu, který z velké...

Vila nesvéprávných bratrů vyžaduje nákladnou opravu. Potvrdil to nový posudek

Vila nesvéprávných bratrů ve Zlíně. (duben 2026)

Zlínský soudce, jenž řeší případ dvou nesvéprávných bratrů bydlících ve vile, kterou chce radnice jako jejich opatrovník prodat, obdržel nové posudky na její technický stav. Z nich vyplývá, že dům je...

Hřebčín Napajedla napadl u soudu rozhodnutí ministra Klempíře o památkové ochraně

Hřebčín je v Napajedlích od roku 1886.

Společnost Sygnum, majitel Hřebčína Napajedla na Zlínsku, napadla u Městského soudu v Praze rozhodnutí ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé). Klempíř v červnu zrušil předchozí verdikty svého...

28. července 2026  15:53,  aktualizováno  29. 7. 8:40

Nehoda se zvěří každého 2,4 km. Kraj je v přepočtu na délku silnic nejhorší

ilustrační snímek

Zlínský kraj dopadl nejhůř ze všech v počtu nehod se zvěří přepočítaných na délku silnic. Řidiči zaznamenali 899 střetů. Nejvíce jich bylo na Zlínsku. Vyplývá to z posledního sledování nehod se...

29. července 2026  7:55

Ludvík Vaculík dokázal lidi okouzlit svým „valašstvím“, byl věčný provokatér

Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti se vzpomínalo na spisovatele Ludvíka...

Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti se vzpomínalo na spisovatele Ludvíka Vaculíka. Není to náhoda. Rodák z valašského Brumova, který přišel na svět v červenci před sto lety a zemřel v červnu...

28. července 2026  13:20

Na dostavbu Kongresového centra zpracovává architektka Jiřičná pět variant

Kongresové centrum ve Zlíně

Zlínská radnice hledá způsob, jak dostavět Kongresové centrum od světoznámé architekty Evy Jiřičné. Ta je také autorkou plánované dostavby a aktuálně zpracovává pět variant, z nichž bude vybírat nové...

28. července 2026  9:09

Předáno. Majitel si převzal od hasičů torzo 34. budovy, čeká ji náročná demolice

Hasiči přestali zkrápět vodou trosky částečně zřícené výškové budovy číslo 34 v...

Po téměř třech týdnech od rozsáhlého požáru 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně hasiči v pondělí uzavřeli jeden z nejnáročnějších zásahů letošního roku. Ve 14.30 předal krajský ředitel Hasičského...

27. července 2026  15:56,  aktualizováno  17:13

Ve 120 trefil během rallye strom. Auto na odpis, Stříteský už opustil nemocnici

Dominik Stříteský během závodu FIA European Rally Championship v Katowicích

Jen dva dny zůstal v nemocnici v polských Katovicích předloňský mistr republiky v automobilových soutěžích Dominik Stříteský. Musel do ní po vážné havárii. Ve stodvacetikilometrové rychlosti trefil...

27. července 2026  16:29

S postelí ho vozili na ARO, aby ženu držel za ruku. Manželé přežili děsivou nehodu

Manželé Mohylovi přežili velmi závažnou dopravní nehodu a léčili se na...

Závažné polytrauma způsobené mnohočetnými zlomeninami a více než měsíc na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Pětasedmdesátiletá Irena Mohylová má za sebou vážnou nehodu z října loňského roku u...

27. července 2026  15:31

Leteckou základnu v kraji vláda nechce. Regionální politici to nevzdávají

Když se tříleté dítě se v Zádveřicích vážně zranilo o sekačku na trávu, letěl...

Od roku 2028 bude letecká záchranná služba sídlit v 11 krajích, Zlínský mezi nimi není. Rozhodla o tom vláda. Kraj chce vyjednávat dál. Záchranářské vrtulníky budou do Zlínského kraje dál létat ze...

27. července 2026  12:17

S novými parťáky se mi hraje dobře, tým má obrovskou sílu, říká slávista Chytil

Mojmír Chytil a Michal Sadílek oslavují vstřelenou branku.

Dva góly dal, na noze měl i třetí. „Třeba jsem si ho schoval na příští týden do Ostravy. Já jsem rád aspoň za ty dva,“ pronesl Mojmír Chytil. Z reprezentantů, kteří byli na mistrovství světa, se v...

27. července 2026  8:30

Vila nesvéprávných bratrů vyžaduje nákladnou opravu. Potvrdil to nový posudek

Vila nesvéprávných bratrů ve Zlíně. (duben 2026)

Zlínský soudce, jenž řeší případ dvou nesvéprávných bratrů bydlících ve vile, kterou chce radnice jako jejich opatrovník prodat, obdržel nové posudky na její technický stav. Z nich vyplývá, že dům je...

27. července 2026  8:21

Byl jsem nervózní, přiznal Trpišovský. Kouč Slavie o skládání sestavy i výkonu mladíků

Trenér Slavie Jindřích Trpišovský se podepisuje dětským fanouškům v Edenu.

Při té otázce se Jindřich Trpišovský usmál. Potěšily vás spíš sobotní výsledky Sparty a Plzně, nebo váš zápas? „Jednoznačně náš zápas. Díváme se jen na sebe. Vypadá to, že teď jsme všichni happy, ale...

26. července 2026  19:04

Slavia - Slovácko 5:1, mistr začal ligu suverénně, předvedly se i posily

Sestřih zápasu
Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku.

Pět gólů, pohodový výkon, těžké ztráty konkurentů. Úřadujícímu šampionovi úvod fotbalové ligy vyšel náramně. Slavia si ve svém prvním zápase povodila Slovácko, přestože v úvodu inkasovala a...

26. července 2026  14:10,  aktualizováno  17:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.