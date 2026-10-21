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Zlínu zůstala bývalá soudní budova. Jedinému zájemci se nelíbily podmínky koupě

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  7:44
Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023)

Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Zlín chce chátrající budovu soudu strhnout, památkáři zatím nesouhlasí. Na jeho...
Bývalá budova soudu ve Zlíně
Zlín chce chátrající budovu soudu strhnout, památkáři zatím nesouhlasí. Na jeho...
Zlín chce chátrající budovu soudu strhnout, památkáři zatím nesouhlasí. Na jeho...
7 fotografií
Když zlínská radnice během letních prázdnin vypsala soutěž na prodej chátrající budovy bývalého soudu v zámeckém parku, očekávala, že do říjnových voleb bude znát kupce. Navíc když zlínský podnikatel Martin Samohýl, který je jednatelem společnosti Rezidence Soudní, opakovaně prohlásil, že má o budovu i pozemek zájem, protože by tam rád postavil nový víceúčelový objekt.

Do soutěže, v níž byla minimální cena 50 milionů korun a zvítězit měla nejvyšší nabídka, se však nikdo nepřihlásil.

„Přišel pouze jeden návrh na další jednání, v němž byly obsaženy důvody, proč zájemce nabídku nepodal. A protože končilo volební období, novou soutěž už jsme nevypsali,“ přiblížil zlínský primátor Jiří Korec (ANO).

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Návrh poslal právě Samohýl, který se k podání nabídky neodhodlal, neboť měl k podmínkám soutěže výhrady.

„Napsal, že 50 milionů korun je příliš vysoká cena. A to vzhledem k tomu, že tam mělo město prostory pro opci. Za stanovených podmínek považoval cenu za přemrštěnou,“ nastínil Korec.

Památkáři si kladou podmínky

„O cenu zase až tolik nešlo, i když byla nastavena výš, než jsme očekávali,“ upřesnil Samohýl. „Zásadní kámen úrazu byl v podmínkách smlouvy, kde byly nastaveny časové milníky ke splnění některých věcí,“ upřesnil.

„Jedním z nich byl rok na to, abychom se domluvili s památkáři, vyřídili si demoliční výměr a budovu odstranili. To je podle mě nereálné stihnout,“ je přesvědčený zlínský podnikatel.

Chátrající budova bývalého soudu v centru Zlína (2023)
Zlín chce chátrající budovu soudu strhnout, památkáři zatím nesouhlasí. Na jeho místě má vyrůst multifunkční dům. (únor 2026)
Zlín chce chátrající budovu soudu strhnout, památkáři zatím nesouhlasí. Na jeho místě má vyrůst multifunkční dům. (únor 2026)
Zlín chce chátrající budovu soudu strhnout, památkáři zatím nesouhlasí. Na jeho místě má vyrůst multifunkční dům. (únor 2026)
7 fotografií

Jednání s památkáři může podle Samohýla trvat déle, protože nesouhlasí s demolicí budovy. Památkáři považují za cenné především klenbové stropy v přízemí.

A za nesplnění termínů, jichž bylo ve smlouvě více, by následovala pokuta. Jedním z termínů byl i ten, že nová budova musí vzniknout do šesti let od podpisu smlouvy.

„To je tak krátká doba, že se za ni neumíme zaručit. Deklarovali jsme, že chceme projekt stihnout do desíti let,“ zmínil Samohýl.

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Firma Rezidence Soudní vlastní okolní pozemky, kvůli kterým proměna místa dlouho vázla. Dříve je vlastnila předlužená společnost Eko-Unibau a přes Správu železnic, jež byla jejím věřitelem, je koupil Samohýl. Tehdejšího ředitele Správy železnic Jiřího Svobodu za to však obvinila policie, mimo jiné u něho našla 80 milionů v hotovosti.

Samohýl v případu figuruje jako svědek a říká, že je z něho už „venku“. Věří, že nebude mít na jeho záměr dopad a vlastnictví pozemků nebude zpochybněno.

Město v soutěži požadovalo výstavbu nového polyfunkčního domu, v němž by byly byty, kanceláře a obchodní prostory.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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