Přejezd už nemusí brzdit elektrifikaci trati z Otrokovic do Vizovic

Zlínský stavební úřad se chystá vydat rozhodnutí, které se týká zrušení nebezpečného železničního přejezdu v Přílukách. Stát musí hledat alternativní řešení, jak ho nahradit, aby firmy v areálu o propojení nepřišly.

Loni zvažovaná úprava nedalekého mimoúrovňového přejezdu není možná kvůli technickým obtížím. Teď je na stole jiná varianta. Jde o příjezd po stávající Broučkově ulici, která by se částečně upravila a následně protáhla do areálu.

Pokud budou firmy s tímto řešením souhlasit, bude moci být vydáno územní rozhodnutí na elektrifikaci a částečné zdvojkolejnění železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic, což je investiční plán Správy železnic (SŽ) za zhruba 12 miliard korun.

Nejdříve ale musí být úředně zrušen stávající přejezd, který neodpovídá bezpečnostním parametrům a jeho úprava není možná.

„Když rozhodnutí stavebního úřadu o zrušení přejezdu nabude právní moci, začneme napojení areálu projekčně řešit. Už bychom to potřebovali mít vyřešené,“ předestřel Martin Hryzbil, který má tento projekt za SŽ na starost. Stát řeší přejezd už několik let a stále se mu nedaří najít společnou řeč s firmami.

Pro ně je zásadní nové napojení. Podle plánů by se na Broučkově ulici udělal záliv pro kamiony a vybudoval nový vjezd do areálu. „Nemáme to sice s firmami smluvně podchycené, ale s tímto technickým řešením při jednání na magistrátu souhlasily,“ nastínil Hryzbil.

Vlastník velké části tamního areálu, po jehož pozemcích má nová cesta vést, požaduje kompenzaci za jiné státní a městské pozemky, které už má vyhlédnuté.

„Jako majitel pozemků souhlasím s navrženým řešením za podmínek, že proběhne směna pozemku, který zaberou. Jedná se o rozlohu zhruba 4 300 metrů čtverečních,“ nastínil František Buchta, jenž má firmu Eurocodec CZ a pronajímá v areálu 22 tisíc metrů čtverečních.

„Jestli bude nový příjezd do areálu z Broučkovy ulice, nebo odněkud jinud, je mi celkem jedno. Chci jen, aby byli nájemci na mých pozemcích propojení cestou. A také chci, aby byl přejezd zrušen, protože je nebezpečný,“ doplnil.

Řešit se musí i parkovací státní

V podobném duchu mluví zástupci dalších tamních společností. „Nový příjezd nám zabere pozemky, které máme pronajaté, a přijdeme o 40 parkovacích míst. Nejdříve by se měla vyřešit náhradní varianta, teprve potom by se měl rušit přejezd,“ zmínil jednatel firmy Auto Daníček Miroslav Kulhánek.

Nová stání by měla vzniknout místo budovy, kterou vlastní Buchta. Objekt by šel k zemi, ale právě s podmínkou náhrady pozemku. „Pro nás je to těžký kompromis, ale nechceme tu situaci komplikovat. Bylo by jen dobré dořešit ulici Broučkovu komplexně,“ podotkl Pavel Buráň, jednatel společnosti Euro Car, jež v areálu také sídlí.

Hryzbil říká, že je směně pozemků nakloněný, směnu ovšem řeší především město Zlín.

„Nebráníme se dohodě, ale některé návrhy jsou hodně ambiciózní. Připravujeme nějakou odpověď,“ nastínil zlínský radní přes dopravu Michal Čížek.

Trať se připravuje na elektrifikaci

„Když budeme mít územní rozhodnutí, otevře se nám možnost financování. Udělali bychom směnu pozemků až potom. Když se firmy budou odvolávat proti zrušení přejezdu, zase bude nové kolo vyřizování,“ uvedl Hryzbil. Případná odvolání bude řešit krajský úřad, který rozhodnutí buď potvrdí, či zruší.

SŽ má v současné době vykoupené potřebné pozemky od 68 procent vlastníků, celkově jich je 641, ne zatím řeklo 37 z nich. Ještě loni bylo vlastníků s odmítavou reakcí ve Zlíně 14, dnes 5. SŽ uzavírá s majiteli smlouvy o budoucích smlouvách, nejvíce jich zatím podepsalo v Zádveřicích, a to s 88 procenty vlastníků. V Lípě s 80 procenty, v Želechovicích se 75, v Otrokovicích s 61 a ve Zlíně s 50 procenty.

„Jde o velmi zastavěné území. Jiné stavby, které připravujeme, jsou více mimo zástavbu. Je rozdíl, když někomu zabíráte zahradu, nebo pole,“ zmínil Hryzbil.

Podle plánů na modernizaci trati mají přibýt nové koleje mezi Otrokovicemi a Zlínem a celá trať až do Vizovic se má elektrifikovat. Potom by po ní mohlo jezdit více spojů a výrazně rychleji.

Začít by se mohlo v roce 2023, i když původně byla řeč o roku 2019.Důvodem jsou průtahy v některých správních řízeních, jedním z nich je právě to o rušení železničního přejezdu v Přílukách.