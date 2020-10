Ve Zlíně se zastupitelé museli setkat, v Meziříčí našli online řešení

Ostatní velká města v regionu se přitom zachovala jinak. Ve Valašském Meziříčí ve čtvrtek jednalo zastupitelstvo i rada online prostřednictvím videopřenosu. V Kroměříži se zastupitelstvo minulý týden sešlo v rozsáhlejších prostorách Domu kultury. V Uherském Hradišti pak bylo odloženo.

I proto se někteří zlínští zastupitelé pozastavili nad tím, že k jednání vůbec došlo.

„Je to nešťastně zorganizované. Rád bych, aby se někdo vyjádřil k tomu, že se mluví o chytrém městě (Smart City), a jsou problémy uspořádat online setkání zastupitelů,“ požádal hned v úvodu zasedání Čestmír Vančura z opozičního hnutí Zlín 21.



Zastupitel Dušan Sviečka ze stejného hnutí navrhl ke schválení usnesení, které by umožňovalo jednání online, pokud nebudou vhodné podmínky k standardnímu setkání.

„Chtěli bychom, aby byla vždy připravena taková forma, abychom se mohli připojit z domu, potažmo z našich zaměstnání. Může se stát, že někteří z nás budou v karanténě,“ řekl Sviečka.

„Je potřeba rozlišovat mezi jednáním zastupitelstva a jakoukoli jinou schůzí. Musíme monitorovat hlasování a problematik je mnohem více,“ reagoval primátor Jiří Korec z ANO.

Podle radního přes IT technologie Jiřího Jaroše (Piráti) pro online zasedání neexistuje certifikovaný hlasovací systém, což by se ale dalo vyřešit tím, že by každý zastupitel řekl, jak hlasuje.

„Závažnější je, že veřejnosti nesmí být odepřena osobní účast na zastupitelstvu,“ konstatoval Jaroš. Přesto navrhne, aby se příští zasedání konalo online.

Radnice se obrátila i na ministerstvo vnitra, které jí sdělilo, že za dodržení bezpečnostních opatření se zastupitelé mohou sejít. Podle Korce to nebylo riskantní.

„Snažili jsme se jinak rozestavět stoly, abychom co nejvíce zvýšili rozestupy mezi zastupiteli. Udělali jsme maximum pro to, aby to bylo co nejbezpečnější,“ je přesvědčený Korec.

Zastupitelé nakonec o Sviečkově návrhu nehlasovali. Primátor ale naznačil, že pokud se situace s koronavirem nezlepší, prosincové zasedání se uskuteční online nebo v sále Kongresového centra, kde bylo už letos na jaře.

Zasedání online udělali ve Valašském Meziříčí

Zastupitelé ve Valašském Meziříčí jednali prostřednictvím videokonference s tím, že si formu hlasování i účast veřejnosti nechalo město posvětit od ministerstva vnitra. Lidé mohli přijít na úřad do zasedací místnosti, kde jim IT zaměstnanci radnice umožnili za použití techniky účast v diskusi.

„Tím je splněna litera zákona, že musí být veřejnosti umožněna účast na zastupitelstvu,“ uvedl starosta Robert Stržínek z ANO.

Když se hlasovalo, každý zastupitel řekl, zda je pro, proti, nebo se zdržel. Podle Stržínka je tato forma jednání jednoznačně bezpečnější.

„Když vidím, co se děje, není o čem diskutovat,“ prohlásil.

V Kroměříži se zastupitelé minulý týden sešli ve společenském sále Domu kultury.

„V těchto prostorách jsme schopni zajistit potřebné rozestupy, které minimalizují riziko nákazy zastupitelů i dalších přítomných osob,“ vysvětlil starosta Jaroslav Němec (Nezávislí).

Z bezpečnostních důvodů se měli zastupitelé v Uherském Hradišti v pondělí sejít ve velkém sále Klubu kultury. Jednání ale bylo odloženo na neurčito z preventivních důvodů, protože starosta Stanislav Blaha (ODS) se předtím dostal do kontaktu s člověkem, v jehož rodině byl koronavirus. Nemoc se u něho nepotvrdila.