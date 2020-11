Víno je nadprůměrné, ale obchody tragické. E-shopy vinaře nezachrání

„Máme samé dobré zprávy. Zdravotní stav hroznů je perfektní, cukernatost malinko menší, ale to znamená jen to, že obsah alkoholu nebude tak vysoký jako dříve. Pořád to však bude jakostně pozdní sběr,“ popsal Libor Zlomek z rodinného vinařství Zlomek a Vávra z Boršic u Blatnice.

V tomto ohledu jsou spokojení také další vinaři, a nejen na Slovácku. Letošní počasí hroznům přálo, přestože nebylo léto tak slunečné a horké jako v předchozích sezonách, kdy byla průměrná teplota nejméně o dva stupně Celsia vyšší.

Hrozny tudíž letos dozrávaly s dvou- až třítýdenním zpožděním oproti loňsku.

Vinaři tak měli třeba kratší čas na zpracování a výrobu oblíbeného svatomartinského vína, které je první ochutnávkou aktuálního ročníku.



Rovněž se během roku i v posledních týdnech potýkali s vytrvalým deštěm. Plíseň naštěstí plody většinou nenapadla a stihli sklidit ještě zdravé bobule. Deštivé počasí přesto úrodu poznamenalo.

„Když réva kvetla, tak tady zapršelo, což ovlivnilo velikost bobulí. Ačkoliv se to nezdálo, nakonec bude úroda pravděpodobně nižší, než jsme předpokládali. Asi o dvacet procent,“ odhadl Václav Cícha z Vinařství rodiny Cíchovy z Blatnice pod Svatým Antonínkem.

Propad zaznamenali ze stejného důvodu i ve vinařství Masaříkovi ve stejné obci. „Máme zásadně nižší úrodu než dřív. U některých odrůd až o čtyřicet procent, to je opravdu hodně,“ posteskl si Radim Masařík.

Odborníci předpokládají, že průměrný hektarový výnos bude letos zhruba pět až šest tun, což je podobné jako v loňském roce. Současně ale upozorňují na ekonomické problémy. Po jarním uzavření restaurací, kaváren a obchodů a velkém propadu tržeb se pěstitelé vína musejí vyrovnávat se stejnou situací i teď.

Navíc nařízení vlády prakticky zrušila podzimní prodeje vína přímo ze sklepů, ochutnávky u vinařů, otevřené sklepy, vinobraní i trhy a slavnosti. Právě na těchto akcích byli někteří vinaři ekonomicky závislí.

„Z obchodního pohledu je letošní rok tragický. Vinař nemůže své podnikání zavřít. O vinohrad se musí starat a víno musí vyrobit, ať má odbyt, nebo ne, musí platit zaměstnance. Takže náklady zůstaly stejné, ale výdělek je velice špatný,“ zdůraznil Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů České republiky.

E-shopy ztráty nevynahradí

Podle analýzy a průzkumu přímo mezi českými vinaři čekají propad v obratu až 35 procent, u některých menších vinařství i více. Proto si čím dál častěji hledají cestu k zákazníkům přes sociální sítě a internetové obchody nebo donáškové služby a pořádají online degustace se sommeliéry.



„Zájem lidí o domácí vína moc pomáhá. Vinaři se snaží a teď je to tak, že přes e-shopy se zákazníci dostanou i k výstavním vínům, oceněným, svátečním,“ upozornil Nyitray.

Ani tato cesta ale běžný rok nenahradí. Zvlášť vinařům, kteří jsou z velké většiny závislí na gastroprovozech. V lepší situaci jsou producenti, kteří svá vína dodávají dlouhodobě konkrétním zákazníkům a firmám.

Teď třeba spoléhají na to, že i v současné ekonomicky nejisté době společnosti nakoupí víno jako vánoční dárek pro své zákazníky a zaměstnance. Další dodávají víno do obchodních řetězců.

Ministerstvo zemědělství chce vinařům ztráty z prodeje kompenzovat v rámci nového programu Agricovid. Anticovidové programy z jara se jich totiž netýkaly, protože fakticky svou živnost uzavírat nemuseli. Teď by vláda mohla pomoct alespoň částečně.

Podle ministerstva klesají příjmy ve vinařství až o 185 milionů korun za měsíc. Dosáhnout by vinaři mohli maximálně na 200 tisíc korun na jeden podnik a 20 tisíc korun na jednoho zaměstnance v případě, že jim meziročně klesl od března do konce listopadu příjem o 25 procent. Vinaři pomoc vítají, i když jde jen o velmi slabou „náplast“.