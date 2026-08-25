„Abychom mohli na univerzitě akreditovat nové obory a měli zajištěné odborné kapacity ve výuce, potřebujeme experty, kteří jsou v našem regionu aktivní ve vědecké činnosti. A to v řadě oborů dnes nemáme,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.
„Chceme v regionu takové podhoubí připravit, aby se zde odborníci mohli vědecky rozvíjet a my je v tom mohli dál podporovat. Proto potřebujeme právě takovou instituci, která propojí akademickou sféru, veřejný sektor a podnikatelské prostředí,“ zdůvodnil.
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Nová instituce by měla přinést nové výzkumy, data i analýzy. Bude se zaměřovat na oblast zdravotnictví, vzdělávání a rozvoj talentů, sociální práce, regionální rozvoj a regionální průmysl. Očekává se její pomoc se zajištěním nových zdravotnických, nelékařských, ale třeba i strojírenských a jiných oborů na Univerzitě Tomáše Bati a vytváření analýz.
Zaměřovat se bude například na aplikovaný výzkum pro krajské nemocnice, datovou analytiku pro optimalizaci školské sítě a sociálních služeb, rozvoj asistivních technologií, podporu chytrých řešení pro města a obce nebo spolupráci s firmami na výzkumných a inovačních projektech.
„Našemu kraji taková instituce chybí, financování můžeme více posunout do výzkumu a vývoje. Je potřeba tyto činnosti v regionu pěstovat a rozšiřovat, když chceme být centrem inovací,“ poukázal krajský náměstek Tomáš Chmela, jenž má na starost strategický rozvoj.
Nová instituce má nahradit inovační centrum
Kraj už několik let posílá peníze na výzkum v Baťově nemocnici, přispívá na vznik nových oborů na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) a financuje Technologické inovační centrum (TIC) Zlínského kraje, které dvacet let podporuje regionální výzkum a vývoj ve firmách i kreativitu studentů, poskytuje různé služby podnikatelům nebo provozuje podnikatelský inkubátor.
Právě TIC by měla nová instituce nahradit. Současné centrum je totiž společností s ručením omezeným a s touto formou podnikání nemůže žádat o všechny granty z některých evropských agentur. Kraj se navíc kvůli evropskému nařízení dostal na limit poskytované veřejné podpory, a nemůže proto dál posílat peníze na výzkum v Baťově nemocnici.
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V praxi by proto měla plánovaná VVI umožnit, aby kraj v podpoře výzkumu mohl oficiálně pokračovat a aby jejím prostřednictvím dosáhl i na granty, o něž dosud žádat nemohl. Výhodou je, že taková instituce funguje na principu vícezdrojového financování a peníze získává nejen od kraje, ale i z grantů a vlastní činnosti.
Tak například v Karlovarském kraji funguje Institut lázeňství a balneologie, který hejtmanství založilo v roce 2019. Kombinuje veřejné financování s prostředky získanými z výzkumných projektů.
Finance půjdou z kraje, grantů a fondů
Do TIC posílá kraj každoročně okolo sedmi milionů korun, do nemocnice dva miliony, dalšími pěti miliony podporuje vznik nových oborů na univerzitě, jako jsou třeba radiologický asistent či záchranář. Poslední dva roky navíc platí mzdy vědců z jiných vysokých škol včetně zahraničních, kteří se na UTB dva roky věnují výzkumu. To je dalších třicet milionů korun.
Předpokládaná částka, kterou bude nová instituce potřebovat, se pohybuje okolo dvaceti milionů korun. Počítá se ale s tím, že dokáže získat i externí zdroje z různých grantů a fondů, ať už českých, nebo zahraničních, a to ve vyšší míře než dosud.
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„Od vzniku veřejné výzkumné instituce si slibujeme také větší flexibilitu financování, lepší přístup k evropským grantům, vyšší mezinárodní prestiž a efektivnější využití výsledků výzkumu v praxi,“ přiblížil Holiš.
Hejtmanství teď chce tři měsíce diskutovat s univerzitou, podnikateli ze Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje i krajskými zastupiteli. Do půl roku by mělo být jasno o financování, přesné podobě, zaměstnancích nebo proměně TIC.