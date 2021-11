Na Valašsku začnou vznikat nové cesty, region se připojí na dálniční síť

Za stavbu nové cesty bojují dlouhá léta a teď věří, že příští rok se jí konečně dočkají. Stejně jako další obce na vytížené silnici I/57 mezi Valašským Meziříčím a Vsetínem.

„Dopravní provoz nás ničí, přes obec projede osmnáct tisíc aut denně. Tolik kamionů tady nikdy nejezdilo. Starší lidé nejsou schopni přejít cestu,“ postěžoval si starosta Jablůnky Čeněk Hajný.

Změnit se to má brzy. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje investice, které celou oblast napojí na dálnice. Nejdříve hodlá do konce roku vypsat výběrové řízení na firmu, která postaví přeložku stávající přetížené silnice I/57 mezi Jablůnkou a Bystřičkou. Více než čtyři kilometry dlouhý úsek čtyřproudové cesty má začít vznikat příští rok, hotovo má být do roku 2024.

„Základní myšlenkou je, že chceme propojit Vsetín a Valašské Meziříčí kvalitní a bezpečnou silnicí, protože stávající komunikace I/57 naprosto nevyhovuje dnešní hustotě dopravy,“ uvedl šéf zlínské pobočky ŘSD Karel Chudárek.

Nová cesta bude stát zhruba dvě miliardy korun. „Přípravné práce, jako například skrývku ornice, kácení dřevin a záchranný archeologický průzkum, chceme dělat už v zimě a na jaře. Aktuálně vykupujeme pozemky a probíhají vyvlastňovací řízení,“ upřesnila mluvčí krajské ŘSD Lucie Trubelíková.

Silničáři už další přeložky původní cesty I/57 mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím provedli, zbývá jen pár posledních kilometrů. Kromě již zmíněného úseku to bude tunel mezi Bystřičkou a Jarcovou.

Obchvat už se měl stavět, vadí starostovi

„Vyjasnili jsme si varianty, které tam můžou být. Teď začneme pracovat na podkladech pro zjišťovací řízení EIA, v němž se posoudí dopad stavby na životní prostředí. Stavět bychom mohli začít tak za deset let,“ odhadl Chudárek.

Na tunel naváže obchvat Valašského Meziříčí, na který město netrpělivě čeká. Šest kilometrů dlouhá cesta by se mohla budovat od roku 2025 s tím, že o tři roky později bude dokončená. Meziříčím dnes denně projede kolem třiceti tisíc aut, ucpané křižovatky a dlouhé kolony aut tak představují poměrně častý obrázek.

„Městu by obchvat velmi pomohl, svedl by tranzitní dopravu mimo centrum,“ věří starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek. Zároveň mu vadí, že silničáři termín výstavby průběžně odsouvají.

„Před pěti lety říkali, že se bude stavět v roce 2020, dnes říkají, že začnou v roce 2025. Vypadá to, že jen slibují,“ prohlásil Stržínek.

Palačovská spojka přivede řidiče na dálnici

Patrně nejzásadnější plánovanou cestou v této oblasti bude takzvaná Palačovská spojka, která řidiče přivede z Valašského Meziříčí na dálnici D48 a potom D1. Pět kilometrů čtyřproudové silnice má začít vznikat od Lešné v příštím roce, doba výstavby činí tři roky. Dokud cesta nebude v provozu, v obci denně pojedou tisíce aut kolem tamější základní školy či pod okny zámku.

„Palačovská spojka by obci odlehčila a tranzitní dopravu na Olomouc a Ostravu převedla mimo její střed,“ podotkl starosta Lešné Jaromír Zavadil. Vzhledem k tomu, že i v tomto případě silničáři posunovali termín zahájení výstavby, doufají v Lešné, že příští rok s opravou skutečně začnou.

Význam Palačovské spojky je však ještě větší: řidiči se po ní dostanou na dálnici, jež je součástí evropské dálniční sítě.

„Dnes trvá řidičům jízda mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím dvacet minut, když tedy jde všechno dobře. Do budoucna by to mělo být jenom deset minut s tím, že za dalších deset minut budou na dálnici,“ naznačil Chudárek

Spojení na Slovensko se zlepší

Silničáři plánují i dál ve směru na jih od Vsetína ke státní hranici se Slovenskem. Také tady budou dělat přeložky stávající cesty tak, aby vedla mimo zastavěné části měst a obcí.

„Věřím, že se nám za dva roky uvolní ruce a začneme i tuto část připravovat,“ popsal Chudárek.

U Pozděchova se nová cesta v budoucnu napojí na chystanou dálnici D49 z Vizovic směrem na Slovensko. Kdy přesně se tak stane, zatím není jasné. Silničáři alespoň už mohou budovat úsek D49 z Hulína do Fryštáku, který má po rozhodnutí ministerstva dopravy konečně pravomocné stavební povolení. Výstavba bude trvat tři roky. Tento úsek napadli ekologičtí aktivisté.

Proti pokračování D49 do Lípy a Vizovic mají zase výhrady kromě spolků i některé obce. Přes Vizovické vrchy by pak měla dálnice vést částečně v tunelech. V této oblasti má mít jenom dva jízdní pruhy, ve stoupání tři.