Policie pokutuje turisty, řeší stanování v zákazech i auta v lese

Například štěrková jezera v Ostrožské Nové Vsi patří k nejvyhledávanějším místům přírodního koupání v kraji. Každé léto k nim míří tisíce rodin, sportovců, rybářů, cyklistů i lidí z blízkého okolí.

Letos ale lákají mnohem větší množství návštěvníků z různých částí republiky. „Počet rekreantů je několikanásobně vyšší zřejmě proto, že lidé volí kvůli situaci kolem koronaviru častěji tuzemské dovolené,“ poukázala mluvčí krajské policie Lenka Javorková.

Zvýšený pohyb návštěvníků je po celém kraji.

„Máme tady čidla a třeba na Smrku stoupla návštěvnost dvojnásobně. Více je pěších, ale i cyklistů. A pak přijíždějí i lidé na elektrokolech, kteří se díky tomu dostanou i tam, kam by si s běžným kolem netroufli,“ poukázal ředitel chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy František Jaskula.

„Už to má ale i negativní dopady. Když jezdí na trasách, které jsou určené jen pro pěší a nejsou stavěné na těžká elektrokola, tak jsou pak tyto cesty rozježděné a zničené.“

Příliv turistů vítají hotelové resorty a kempy, na druhou stranu to vyžaduje větší kontroly. Ochránci přírody i policisté totiž zjišťují, že řada návštěvníků na různých místech nerespektuje nařízení, zákazové značky a omezení.

Třeba štěrková jezera v Ostrožské policisté o prázdninách kontrolují každý víkend. Není výjimkou, že během jednoho dne zjistí přes deset přestupků.



Přírodní areál totiž patří do ochranného pásma vodního zdroje, kde platí první, tedy nejpřísnější stupeň, a také druhý stupeň. Jde o Vodárenské jezero, Těžební jezero a tzv. Čtverec. Pro rekreanty to znamená, že k nim mají zakázaný vstup, nemohou se v nich koupat ani u nich kempovat. Upozorňují na to cedule.

Tolerovat přestupky policie neplánuje

„Lidé si tam ale staví bivaky a stany nebo rozdělávají oheň a jsou především v nočních hodinách posilněni alkoholem hodně hluční,“ upozornila Javorková. „Během jednoho víkendu jeden ze stanů začal hořet a museli tam vyjíždět i hasiči.“

Za porušení vodního zákona přitom ve správním řízení hrozí až dvacetitisícová pokuta a policisté upozorňují, že případy nebudou tolerovat, ale naopak je budou posuzovat velmi přísně.

Podobné varování mají pro návštěvníky i správci chráněných oblastí. Policisté tam už několikrát řešili oznámení o rozdělávání ohně, které může být v některých místech obzvlášť nebezpečné.

Například přímo ve skalním městě v národní přírodní rezervaci Pulčiny. V Beskydech už letos zaznamenali také stovky nepovolených vjezdů do míst, kde turisté svými auty blokují třeba výjezdy těžařů dřeva.

„Je to bezohledné a my musíme být tvrdí,“ varuje Jaskula. „ Při prvním porušení zákazu vjezdu u nás hrozí tisícikorunové pokuty, při opakovaném jsou pokuty až desetinásobně vyšší.“

Většina příchozích je ale z pohledu ochránců přírody ukázněná. I proto letos často odpovídají na dotazy zájemců, kteří se dopředu ptají na možnosti kempování. Pracovníci CHKO jim pak vysvětlují, která místa jsou pro stany, táboření nebo parkování aut vyhrazená a která ne.

„Turistů je tady rozhodně více než v minulosti. Proto se je snažíme informovat, dávat jim tipy, organizovat akce, abychom je nasměrovali do lokalit, které jsou k tomu vhodné,“ naznačila ředitelka CHKO Bílé Karpaty Jiřina Gaťáková.