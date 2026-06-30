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Zlínský a Trenčínský kraj posilují přeshraniční dopravu o autobusové spoje

Milan Libiger
  15:51

Autobusové nádraží ve Zlíně. (květen 2026) | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Od prosince 2024 jezdí regionální vlaky z Horní Lidče do Púchova, aby se zlepšilo dopravní spojení mezi Zlínským a Trenčínským krajem. Momentálně je však na trati výluka, která potrvá do konce roku, takže vlaky nahradily autobusy. Jezdit už ale začaly také krajské autobusové linky mezi Českou republikou a Slovenskem.

První od začátku června ze Strání do Nového Mesta nad Váhom, konkrétně osm párů spojů denně. Na konci prázdnin se přidají spoje ze Zlína do Uherského Brodu a Trenčína, které pojedou čtyřikrát týdně. Do konce roku ještě z Bylnice do Dubnice nad Váhom, osm párů spojů v pracovních dnech, šest o víkendu.

„Chceme, aby tu vznikl skutečně propojený dopravní prostor, kde nebude záležet na tom, jestli jedete z Uherského Brodu do Trenčína, nebo opačně. Naším cílem je pohodlná, dostupná a udržitelná doprava bez zbytečných překážek,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel (ANO). „Pokud se tento systém integrované přeshraniční veřejné dopravy podaří vytvořit, budeme první v Evropě.“

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Zlínský a Trenčínský kraj dokončují projekt Mezinárodní veřejná doprava bez hranic. Jeho cílem je posílit dopravní spojení mezi oběma kraji, sladit jejich tarify, jízdní řády i technologické systémy tak, aby mohli cestující jezdit bez složitých přestupů a pokud možno na jeden doklad. V případě obyvatel Zlínského kraje by to byla karta Zetka nebo aplikace FAIRTIQ.

„Od nových linek očekáváme zlepšení podmínek pro denně dojíždějící studenty a pracující i zlepšení možností pro rozvoj cestovního ruchu, například mezi lázeňským městem Luhačovice a evropským hlavním městem kultury, kterým je v roce 2026 Trenčín,“ zmínila Patrícia Mutňanská z kanceláře předsedy Trenčínského kraje.

Ze Strání do Nového Mesta jen za hotové

V případě první autobusové linky ze Strání do Nového Mesta nad Váhom ovšem nastala situace, že zatím nefunguje jednotné odbavení ani platba kartou. Cestující musejí platit hotově, na české straně v korunách, na slovenské v eurech. Linku vypravuje slovenská strana a platí na ní její tarif.

„Původně jsme si mysleli, že to bude od začátku možné, ale na slovenské straně se platba kartou bohužel zpozdila,“ poznamenal mluvčí krajské společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.

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„Platba platební kartou zatím není možná, hledáme však řešení pro zavedení takových plateb. Trenčínský kraj aktuálně realizuje soutěž na autobusové dopravce, která přinese i modernizaci tarifního systému,“ zmínila Mutňanská.

Na lince ze Zlína do Trenčína, kterou začne vypravovat Zlínský kraj, bude platba Zetkou i přes aplikaci FAIRTIQ možná na celé trase. Třetí spoj z Bylnice do Dubnice je opět v režii slovenské strany, takže doklady Zlínského kraje budou platit jenom na českém území.

Poptávka o přeshraniční cestování roste

Podle obou krajů existuje po nových spojích poptávka z příhraničních měst a obcí, kterým mohou autobusy zlepšit spojení s okolím.

„Trenčínský kraj eviduje dlouhodobé podněty od cestujících, kteří poukazují na velmi komplikované a mnohdy zcela neexistující možnosti cestování veřejnou dopravou přes hranice,“ upozornila Mutňanská.

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„Od starostů v příhraničí se stále ozývají hlasy, že je škoda, že dva státy nejsou lépe propojené. Uvidíme, jak budou spoje vytížené,“ nastínil Malý.

Ze Strání je do Nového Mesta nad Váhom přibližně stejně daleko jako do Uherského Brodu. „Je to velice dobrý spoj a obnova propojení, jaké jsme tady měli už dříve,“ reagoval starosta Strání Antonín Popelka (Nestraníci).

„Lidé od nás jezdí více do Uherského Brodu, protože tam mají práci. Ale je tady spousta lidí ze Slovenska, bydlí tady a někteří pracují ve sklárnách,“ upozornil.

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Autobusové spojení se Slovenskem vítají také v Brumově-Bylnici. „Mluvilo se o vlaku, ale první krok je autobus. Když se spoje kdysi přerušily, tak jejich obnova nepůjde ze dne na den,“ řekl starosta Jaroslav Vaněk (BEZAP).

Město by stálo o propojení s Trenčianskou Teplou i Trenčínem kvůli turismu a cestování lidí za prací. „Někteří Slováci pracují u nás, někteří naši u nich. Ušetřilo by to i životní prostředí, protože když pojede deset aut, nebo jeden autobus, tak je to rozdíl,“ naznačil Vaněk.

Kraj uvažuje také o zavedení vlakové linky z Bylnice do Horného Srnie, tomu ale zatím brání špatný stav kolejí na slovenské straně. V budoucnu by mohly přibýt další vlakové i autobusové linky, zatím to ale není aktuální.

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