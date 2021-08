Ochránci kvůli tesaříkovi zakázali odvoz dřeva z lesa, firmám hrozí pokuta

Jeho samička ráda klade vajíčka do čerstvě vytěženého dřeva, které není z lesa hned odvezené. Právě to se stalo ve Vlárském průsmyku. Pokud by v současnosti putovaly klády u cest na pilu, nová generace tesaříků alpských by nepřežila.

„Vytěžené stromy nebyly odvezeny včas, což je v rozporu s nastavenými pravidly. Během terénního průzkumu bylo zjištěno, že na řadě skládek samice kladou vajíčka,“ uvedl Tomáš Ernest Vondřejc z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Odvoz dřeva by oslabil celou zdejší populaci tohoto ikonického druhu, a proto jsme vydali předběžné opatření, kterým se dočasně zakazuje odvoz dřeva ze všech skládek v oblasti,“ doplnil.

Díky opatření je pravděpodobnější, že se ohroženým tesaříkům podaří vývoj v poražených stromech dokončit. Tento brouk si vybírá zejména buky, ale musejí mít patřičnou tloušťku.

Ochránci přírody už zahájili řízení, během něhož budou zjišťovat, kolik je v lese složeného dřeva a komu patří. Pokud se prokáže, že někdo záměrně nedbal nařízení, jež jsou zákonem stanovená kvůli tesaříku alpskému, v přestupkovém řízení může dostat pokutu.

Jednou z firem, která v lesích působí a je s ní vedeno řízení, je Kloboucká lesní. „Přišlo nám předběžné opatření, které spočívá v zákazu nakládání se dřevem, kde je tesařík,“ potvrdil jednatel Kloboucké lesní Luděk Szórád.

Podle něho je v současnosti expedice dřeva rozložena i do letních měsíců, protože je ho na trhu přetlak. „Myslíme si, že jsme v zásadě nic neporušili. Dřevo jsme odvezli z lokalit, na které jsme byli upozorněni. Z dalších jsme to už nestihli. Tesaříka je letos více než v předchozích letech,“ podotkl Szórád.

Populace tesaříků alpských ve Vlárském průsmyku je největší ve Zlínském kraji. V Česku jsou už jen dvě podobné lokality. Také proto je tesařík chráněný, ale omezení s ním spojená jsou poměrně nová. Přísnější regulativy byly zaneseny do lesního hospodářského plánu teprve v roce 2018, takže si na ně majitelé lesů postupně zvykají.

Stručně řečeno jde o to, aby od určitého termínu (přibližně od konce června), jenž se v závislosti na aktuálním počasí může měnit, nenechávali vytěžené dřevo na místě, ale z lesa ho hned odváželi.

Řízení ochránců přírody nemusí skončit „jen“ pokutou. Jeho výsledkem mohou být nápravná opatření nebo taková, jež by měla vést k tomu, aby se podobné případy už neopakovaly.

„Rozhodne se i o tom, jestli část dřevní hmoty bude moci být odvezena a část bude muset zůstat na místě,“ naznačil Vondřejc. První výstupy by měly být hotové ještě během srpna.