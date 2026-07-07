Obsluha v něm bude jenom pár hodin dopoledne. Jedna vznikne v Rudimově, druhá ve Vítonicích.
„Jsme nadšení. Několik let jsme se snažili najít vhodný způsob, jak u nás zřídit obchod. Nenašel se ale nikdo, kdy by si ho chtěl otevřít,“ přiblížila starostka Vítonic Ladislava Hradilíková.
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Řešení vzešlo až ze spolupráce s krajem. Ve Vítonicích nemají obchod deset let a lidé jezdí za nákupy nejčastěji do Bystřice pod Hostýnem. Obchod vyroste z mobilních buněk poblíž mateřské a základní školy. Náklady jsou zhruba šest milionů korun, kraj poskytne čtyři.
Otevřít má letos v září, nebo říjnu. A otevřený bude nepřetržitě, protože bude v samoobslužném režimu. Obsluha v něm bude pouze pár hodin dopoledne kvůli přejímce a uskladnění zboží, úklidu či pomoci zejména starším lidem, kteří nemají s takovým typem nákupů zkušenosti.
„Jde nám o to, aby se senioři nebáli a seznámili se s tím,“ zmínila Hradilová. „Odpoledne se prodejna přepne do samoobslužného režimu, takže si v ní lidé nakoupí sami přes zákaznické karty, které jim vydáme na obecním úřadě.“
Na karty si jejich majitelé nahrají potřebnou částku a budou ji používat jako platební kartu. Další možností bude využití mobilní aplikace přes ID identitu.
V Rudimově obchod mají, ale trpí občas personální nouzí a obecní pokladnu stojí peníze, přibližně 300 tisíc korun měsíčně. Také se tam snaží o dostupnější služby. Proto stávající obchod přestaví na nový s nepřetržitým provozem, kde bude obsluha jenom dopoledne.
Prodejny se mají stát multifunkčními centry
„Toto je cesta, jak službu udržet, i kdyby nám vypadla pracovní síla. Také nám uspoří prostředky a rozšíří provozní dobu,“ upřesnil starosta Rudimova Stanislav Franc.
Prodejny poslouží lidem, kteří jsou přes den v práci, nebo se domů vracejí na víkendy. Měly by se také stát multifunkčními centry, kde bude nabíjecí stanice pro kola, elektronická úřední deska, defibrilátor či samoobslužný kávový koutek. Energii mají vyrábět solární panely. Toto vše má zvýšit jejich atraktivitu.
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Chytrých obchodů přibývá. Jinde venkovské prodejny udržují díky dotacím
Obce budou vybírat firmu, které provedou stavební práce a dodají moderní technologie. Náklady v Rudimově jsou zhruba 3,4 milionu korun, kraj uhradí 2,4 milionu. „Řešíme přípravu projektové dokumentace a chtěli bychom vše dokončit do jara 2027,“ nastínil Franc.
Zlínský kraj by byl rád, kdyby podobných prodejen vzniklo více na různých místech. První dvě obce vybral i s ohledem na jejich polohu v opačných částech regionu. Budoucnost bude záležet na tom, jak se jejich provoz osvědčí. Jde o pilotní projekty.
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Nicméně náměstek hejtmana pro strategický rozvoj a dotace Tomáš Chmela je přesvědčený, že nestačí jen finančně sanovat ztráty maloobchodníků.
„Nechceme pouze udržovat současný stav nebo konzervovat dosavadní model podpory venkovských prodejen,“ sdělil Chmela. „Uvědomujeme si, že budoucnost přinese významné personální i technologické změny, a proto hledáme nové způsoby, jak zajistit dlouhodobě udržitelnou obslužnost venkova.“
Kraj bude sbírat informace o provozu prvních dvou prodejen a také na jejich základě se rozhodne, jak postupovat dál. „Uvidíme potom, jestli by měla taková podpora smysl plošně. Možná tím i někoho inspiruje. Maloobchod není mrtvý, ale musí se zásadně změnit,“ míní Chmela.
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Obchody ze vsí nemizí, naopak se otvírají nové. Pomáhají finance z úřadů
Kraj začal cíleně podporovat maloobchod na venkově v roce 2022. I s pomocí peněz z ministerstva průmyslu a obchodu přispívá soukromým i obecním provozovatelům na energie.
Ve Zlínském kraji v současnosti funguje několik bezobslužných, přesněji řečeno hybridních prodejen, především v režii obchodní sítě COOP. Ta je provozuje v Uherském Ostrohu, ve Vsetíně, Uherském Hradišti a Buchlovicích.
„Prodejna s automatizovaným provozem dokáže oslovit nové zákazníky či těm stávajícím dává nové časové možnosti si pohodlně nakoupit,“ je přesvědčený ředitel marketingu a rozvoje sítě COOP Lukáš Němčík.
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10. června 2024