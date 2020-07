Křižovatka u areálu Tesly v Rožnově je věčně ucpaná, přibudou semafory

Vyjet na hlavní silnici, zejména doleva směrem do města, je obvykle problém. Čekající auta v ulici Zuberská navíc často tvoří kolonu, která vede před železniční přejezd.



Podobný obrázek je na křižovatce u areálu Tesly na západním okraji Rožnova pod Radhoštěm k vidění zejména v odpoledních hodinách, kdy lidé odjíždějí z práce.

„Při výjezdu z průmyslového areálu je potřeba obrnit se trpělivostí, a často ani tak se nelze vyhnout nebezpečné situaci,“ uvedl Josef Švejda, finanční ředitel společnosti ON Semiconductor sídlící v areálu Tesly.



„Z pohledu Správy železnic jsou rizikové kamiony, které se stáčejí z cesty I/35 do areálu Tesly a občas zůstanou stát na kolejích kvůli plné křižovatce. Tím se zvyšuje nebezpečí střetu s vlaky, které v blízkosti křižovatky jezdí,“ dodal rožnovský místostarosta Jan Kučera.



Křižovatka spojující areál Tesly s hlavní silnicí se v posledních letech stala místem řady nehod. Správa železnic (SŽ) proto loni začala chystat úpravu železničního přejezdu. Ten je nyní vybavený světelným zařízením a nemá závory.

„Cílem veřejné zakázky je rekonstrukce rozsahu zabezpečení železničního přejezdu (světelný přejezd se závorami) a zvýšení bezpečnosti,“ sdělil Marek Illiaš z tiskového odboru SŽ.

Správa železnic navrhla úpravu přednosti v jízdě tak, že by hlavní silnice vedla z přejezdu na ulici Zuberskou a přechod pro chodce by nahradilo místo pro přecházení.

„V takovémto případě by nedocházelo k zablokování přejezdu, kdy vozidlo nemusí při odbočení vlevo na ulici Zuberskou dávat přednost protijedoucímu vozidlu. Auta projíždějící přímo do průmyslového areálu směrem do ulice 1. máje pak nemusí dávat přednost chodcům, nahradí-li se přechod místem pro přecházení,“ vysvětlil Illiaš.

Státní podnik navrhl i další řešení, jako například zákaz odbočení vlevo na ulici Zuberská, zajištění příjezdu k areálu Remak a dále k ulici Rožnovská přes průmyslovou zónu či úplné zaslepení ulice Zuberská. Město ale na žádný nápad SŽ nekývlo.

„Jejich návrh neřešil dopravní problémy, které pociťují občané projíždějící denně křižovatkou, a stejně tak je to i problém firem sídlících v areálu. Proto jsme chtěli aktivně hledat jiné společné řešení,“ vysvětlil starosta Radim Holiš.

Nejlepší řešení? Světla

Obě strany se potkaly v červenci a výsledkem je následující dohoda. „Jeden projektant nakreslí celou světelnou křižovatku a realizace stavebních prací Správy železnic a města musí být koordinovaná. Panovala shoda, že právě světla jsou nejlepším řešením na tomto místě. Pomůže to bezpečnosti, která je hlavní prioritou, a plynulosti provozu,“ konstatoval Kučera.

Podobné řešení, tedy provázání přejezdu a křižovatky světelnou signalizací, už se našlo v sousedním Zubří. „Tam je v podstatě totožná konfigurace přejezdu a napojení na křižovatku I/35,“ zmínil Illiaš.

Výstavbu světelné křižovatky má financovat město, opravu přejezdu zajistí Správa železnic. Přípravné práce začnou ještě letos a podle předběžného plánu má Drážní inspekce odstartovat rekonstrukcí ve druhé polovině roku 2021.

Proměnu místa vítají také firmy, které v areálu sídlí. ON Semiconductor, který patří mezi největší zaměstnavatele v regionu, již od zahájení projekčních prací na rekonstrukci silnice I/35 upozorňoval, že je nutné vyřešit právě křižovatku.

„Navrhovali jsme buď kruhový objezd, nebo světelnou signalizaci. Bohužel tyto naše návrhy nebyly přijaty s tím, že navrhované řešení je dostatečné,“ popsal Švejda.

Situace se ale nezlepšila. „Rekonstrukci podporujeme, zřejmě je to jediný způsob, jak zajistit bezpečnost pro naše zaměstnance, dodavatele a další účastníky silničního provozu. Součástí řešení má být i zlepšení pro chodce a cyklisty,“ naznačil Švejda.

Podle Holiše není kruhový objezd na místě možný, protože by nevyřešil situaci s auty čekajícími před přejezdem. Proto jej dopravní experti zamítli. „Jisté je, že i během opravy musí být místo průjezdné, to je náš zásadní požadavek,“ dodal Holiš.