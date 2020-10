Radnice ve Zlínském kraji omezily provoz, chtějí tak chránit úředníky

Ve Zlíně jsou úřední dny v pondělí a ve středu od 9 do 11 a od 14 do 17 hodin. Mimo ně je radnice uzavřená.

„K osobnímu kontaktu s klienty bude docházet v nutných případech. Výjimka platí pro již potvrzené termíny schůzek mimo úřední hodiny před 12. říjnem 2020. V těchto případech si pracovníci magistrátu, s výjimkou přepážkových pracovišť, vyzvednou objednaného klienta v hale,“ upřesnil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Ve Vsetíně jsou úřední hodiny v pondělí a ve středu od 9 do 11 a od 13 do 16 hodin, a to pouze pro objednané klienty. Oba vchody úřadu jsou uzavřené, do budovy bude umožněn vstup pouze předem objednaným.



„Občané, kteří se již objednali dříve prostřednictvím webového formuláře či telefonicky na jiné hodiny, než jsou momentálně určeny jako úřední, se mohou dostavit a vyřídit své záležitosti tak, jak předem plánovali,“ sdělil tajemník městského úřadu Radomír Zimek.

„Kvůli omezení osobního kontaktu žádáme klienty úřadu, aby využívali telefonického, e-mailového či písemného styku s úředníky,“ doplnil s tím, že úředníci zatím běžně přicházejí na pracoviště.

Radnice v Uherském Hradišti bude otevřená od 8 do 11 a od 15 do 17 hodin. „V neúřední dny bude přístup na úřad umožněn výhradně na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání či po rezervaci občana v rezervačním systému úřadu,“ vzkázal mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Při návštěvě úřadu je nezbytná rouška, u vstupu jsou dezinfekční prostředky na ruce.

„Pro podání dokumentů využívejte pracoviště podatelny úřadu, v některých případech je možné předávat dokumenty i při přímém styku se zaměstnancem úřadu, například při předání osobních či cestovních dokladů, řidičských průkazů,“ zmínil Pášma.

Kroměřížská radnice zůstává otevřená od 8 do 10 a od 14 do 17 hodin. Uzavření mimo zmíněných pět hodin se týká i kontaktního místa veřejné správy Czech Point a také podatelny.

„Apeluji na občany, aby opatření dodržovali a omezení vydrželi. Věřím, že se situace brzy zlepší a že omezení nebude trvat déle než vládou avizované dva týdny,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.