Hejtmanství nemá ani po roce programové prohlášení. Čunka to nepřekvapuje

Milan Libiger
  7:38
Ačkoliv uplynul už rok od doby, kdy Zlínský kraj začala řídit koalice hnutí ANO a STAN, stále ještě nevydala programové prohlášení. Tedy seznam toho, co chce v následujících čtyřech, teď už jen třech letech, udělat.

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (únor 2021). | foto: Zdeněk Němec, Mafra

Hejtman Radim Holiš (ANO) letos v červnu tvrdil, že ho krajská rada vydá do konce letních prázdnin. Nestalo se. V současné době hovoří o listopadu.

„Ještě finišujeme. Do konce listopadu by ale mělo být venku. Potřebovali jsme čas na jeho dopracování,“ sdělil Holiš.

Mezi důvody prodloužení uvádí například to, že město Zlín po kraji chtělo dotace na opravu divadla a Velkého kina. Současně kraj musí počítat v rozpočtu na příští rok s penězi, které nově doplatí nepedagogickým pracovníkům ve školách.

Kanalizaci z většiny zaplatíme, slíbil stát obcím dotčeným stavbou obří přehrady

Má i finanční závazek vůči plánům na novou přehradu ve Vlachovicích a bude zřizovat nové pozice úředníků, jež bude muset platit. To vše musela podle hejtmana krajská koalice zvážit a posoudit, aby mohla představit své plány.

„Čekali jsme, abychom věděli, jak to všechno dopadne, protože nemůžeme slibovat něco, na co nemáme peníze. Nechtěli jsme vydat programové prohlášení, které by nebylo reálné,“ vyložil Holiš.

Kraj chce investovat i v baťovském areálu

Kraj má také plány v baťovském areálu, kde uvažuje například o větší či menší proměně vstupní brány, a v Malenovicích hodlá vybudovat novou čtvrť s byty, službami, kulturním vyžitím i sportovišti.

Baťova nemocnice chystá přístavbu pro operace páteře, mozkových cév i prostaty

Programové prohlášení zákon nepožaduje, ale slouží k tomu, aby opozice i veřejnost věděli, co chce vedení kraje ve svém čtyřletém volebním období udělat. Většina krajských i městských koalic ho vydá v řádu pár měsíců. Podle Holiše je programové prohlášení téměř hotové a vedení kraje podle něho postupuje. Schválilo už například bezúročné půjčky pro obce, které mají nouzovou situaci a chybí jim na její řešení dostatek peněz.

„Máme ho připravené a hledáme vhodný okamžik, abychom ho zveřejnili,“ poznamenal náměstek hejtmana Tomáš Chmela (STAN).

Stát zaplatí průzkum pozemků ve Vrběticích. Kdo zajistí vyčištění, není jasné

„Jediná debata byla kolem toho, jestli v něm budou uvedeny konkrétní investiční akce. Jsem zastánce spíše stručného programového prohlášení, aby bylo jasně kontrolovatelné. Bude to jednoduchý dokument,“ nastínil.

Bývalý hejtman a současný opoziční zastupitel Jiří Čunek (KDU-ČSL) připomněl, že programové prohlášení je hlavně od toho, aby bylo možné vedení kraje kontrolovat, zda udělalo to, co slíbilo.

„Tím, že ho nemají, se dají těžko kontrolovat,“ řekl Čunek. „A pokud jde o to, že měli mít programové prohlášení do konce prázdnin, tak podle způsobu jejich práce, kterou vidím, mají prázdniny celoročně,“ dodal.

Zodpovědnost, přesnost, důslednost, žádá Červenka. Překvapí Slavii také v poháru?

Jedenáct dnů poté, co jako první tým po více než třech a půl letech udrželi v Edenu v ligovém zápase čisté konto (0:0), se fotbalisté Zlína střetnou znovu s mistrovskou Slavií Praha. Tentokrát doma a...

29. října 2025  11:11

Co vznikne po torzu ve Zlíně? Ve hře jsou sportoviště nebo sociální bydlení

Jsou to dvě velké plochy, které stojí kousek od sebe na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Zatímco demolice bývalého Šmoulího města, kde bývalé bary a provozovny nahradí moderní objekt nazvaný...

29. října 2025  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

