Sochaři na Pustevnách vytvořili cirkus z ledu a sněhu, krizi navzdory

Organizátoři festivalu Ledové Pustevny zvolili druhou možnost. I proto teď oblíbené středisko poblíž Radhoště zdobí mimořádná umělecká díla.

„Letos to bylo velice náročné, ale zvládli jsme to,“ těší organizátorku akce Ditu Korčák Hrtusovou ze společnosti Pustevny.

Festival je na Pustevnách už tradicí. Výtvory ze sněhu a ledu sem každou zimu jezdí obdivovat desítky tisíc lidí. Vzhledem k pandemické situaci však dlouho nebylo jasné, v jaké podobě se akce letos uspořádá.

„Rozhodnutí o konání letošního ročníku přitom muselo padnout už v září, kdy bylo nutné začít vyrábět ledové kostky v opavských mrazírnách Bidfood,“ upozornila Korčák Hrtusová.

V lednu už bylo jasné, že v klasickém rozsahu nebude možné výstavu soch uskutečnit. Původně zamýšlený termín na začátku ledna organizátoři posouvali, až nakonec pro akci zvolili netradiční formát.

Sochy nevznikaly ve stanech jako obvykle, ale umělci je vytvářeli přímo pod širým nebem. Děl je letos méně, ale návštěvníci si je mohou prohlédnout sami během procházky po Pustevnách.

Vznikala během minulého týdne a o víkendu přilákala navzdory mrazivému počasí početné skupinky lidí. Někteří sem za sochami neváhali jet i stovky kilometrů.

„Na Pustevnách jsme vůbec poprvé a musím říct, že sochy i zdejší stavby jsou něco nádherného,“ usmíval se Jonáš Hádek, který přijel s rodinou až ze Svitav. „Stálo to za to, i když jsme asi trochu podcenili teplé oblečení.“

Umělecké výtvory poslepované z kostek ledu a barevně nasvícené jsou umístěny kolem horní stanice lanovky. Dbalo se na to, aby byly v bezpečných vzdálenostech od sebe. Lidé tu uvidí obřího slona, kouzelníka, krotitelku divé zvěře nebo sněhové velbloudy. Součástí je i fotokoutek s ledovou lavičkou.

Pod lanovkou navíc vznikla obrovská sněhová stěna, do níž jsou vyřezané další cirkusové motivy. Velký sněhový reliéf má na délku šedesát metrů a na výšku je až čtyřmetrový. Organizátoři jej vyrobili z umělého sněhu tak, aby jej viděli turisté z lanovky. Návštěvníci za ním mohou sejít i pěšky.

Právě cirkusové téma letošní výstavu spojuje. „Původně mělo být jiné. Cirkus jsme zvolili, abychom potěšili děti, navíc se to hodí k dnešní době, která je taková akrobatická,“ pověděl sochař a řezbář Marian Maršálek.

Umělci museli zvládnout těžké podmínky

Ten byl letos jedním ze čtyř umělců, kteří díla tvořili. Přestože jezdí na akci opakovaně, něco podobného jako letos ještě nezažil. Sochaři se totiž museli potýkat s teplotami okolo minus patnácti stupňů a silným větrem. Navíc je nechránily stěny stanu, kusy ledu zpracovávali venku.

„Podmínky byly extrémní, chvíli jsme dokonce i přemýšleli, že to vzdáme. Ale kousli jsme se a dokončili to,“ líčil Maršálek, který vytvářel velkého ledového slona. „Ale nakonec jsme si to užili. Bylo to přírodnější a zároveň komornější. Dobrá zkušenost.“

Výstava ledových soch bude mít ještě jednou velkou zvláštnost. Nikdo totiž pořádně netuší, kdy skončí. Zatímco ve stanech se díky chlazení daly udržovat i v plusových teplotách, jakmile se venku oteplí, jednoduše roztají.

„To je něco, co neovlivníme,“ upozornila Korčák Hrtusová. „Podle předpovědi má ale zatím mrznout, a tak věřím, že nám tady výstava ještě nějaký týden vydrží.“