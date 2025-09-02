Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který v kraji sleduje 174 velkých podniků, jež mají více než 100 zaměstnanců. Roční tržby v posledních letech přitom firmám rostly.
Loni stouply o 2,2 procenta, předloni o procento, v roce 2022 o 17 procent. Výjimkou byl jen covidový rok 2020.
MF DNES oslovila několik významných podniků ve Zlínském kraji, z nichž většina tento nepříznivý trend potvrdila.
Napajedelské plastikářské společnosti Fatra, která je součástí holdingu Agrofert, klesly v prvním čtvrtletí tržby oproti stejnému období předchozího roku o 8 a oproti roku 2023 o 6 procent.
„Hlavní příčinou je významnější pokles tržeb v jednom z tržních segmentů. Ve zbývající části roku počítáme s menším meziročním poklesem tržeb,“ nastínil mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.
Do holdingu patří také valašskomeziříčská chemička Deza, která letos musela propustit přes 120 lidí. Důvodem byly vysoké ceny energií a dostupnost hlavních surovin, což souvisí s protiruskými sankcemi a válkou na Ukrajině. Loni jí navíc klesly i tržby, ačkoliv se její hospodaření po roce vrátilo do zisku.
„Vývoj tržeb aktuálně neodráží kondici společnosti, na kterou dopadá negativní situace těžkého průmyslu v Evropě,“ poznamenal Heřmanský. Zlínská Kovárna Viva měla za první tři letošní měsíce tržby 554 milionů korun, což je o 18 procent méně než ve stejném období minulého a o 19 procent méně než předminulého roku.
„V roce 2025 ovlivňuje vývoj zakázek zpomalení poptávky v automobilovém a strojírenském průmyslu. To je způsobené globálními ekonomickými a politickými nejistotami a zvýšenými náklady na energie, které snižují konkurenceschopnost průmyslových odvětví,“ předestřel ředitel Kovárny Viva František Červenka.
Společnosti posilují pozice v zahraničí
V roce 2023 měla firma tržby 2,43 miliardy, loni už to bylo méně – 2,24 miliardy korun.
„Tržby v letošním prvním čtvrtletí byly srovnatelné s těmi ve stejném období v roce 2024, ale samozřejmě čelíme neustále se zvyšujícím nákladům. Rádi bychom se vrátili k růstu, ale zatím se nám to nedaří, protože doháníme stagnaci trhu,“ nastínil ředitel sazovické strojírenské firmy Dudr Tools Ondřej Turecký.
Podle něho je patrný útlum a pokles zakázek, čemuž firma čelí posílením pozice na zahraničních trzích. Díky nim vykryla pokles tržeb v loňském roce.
„Takže očekáváme sice nárůst zakázek, které ale využijeme k pokrytí nákladů, které nám tím vznikly,“ poznamenal Turecký.
Ve Zlínském kraji jsou však také společnosti, které pokles tržeb a útlum se zakázkami netrápí. Například zlínské plastikářské firmě Spur letošní tržby za první tři měsíce o několik procent vzrostly. Má to svůj důvod.
„Stabilních tržeb jsme dosáhli díky rozložení portfolia výroby mezi segmenty, které spolu příliš nesouvisí,“ naznačil ředitel podniku Pavel Slavík.
Firma má zakázek hodně a výroba je vytížená srovnatelně s posledními roky. Ani její trhy nečelí dramatickým výkyvům směrem nahoru či dolů.
„Situace na trzích, kde se pohybujeme, se jeví prozatím poměrně stabilně, na rozdíl od jiných tržních segmentů, kde nám naši obchodní partneři avizují propady,“ poznamenal Slavík.
Zbrojovka jde proti proudu
Uherskobrodská Česká Zbrojovka, která je součástí skupiny Colt CZ Group, své hospodářské výsledky zveřejňuje výhradně v konsolidované podobě.
Výnosy skupiny za první tři měsíce vzrostly rekordním tempem o 50 procent na 5,5 miliardy korun. Způsobila to větší poptávka po zbraních a střelivu i konsolidace společnosti Sellier & Bellot, kterou koupila v prvním čtvrtletí minulého roku.
„První čtvrtletí roku 2025 bylo pro skupinu historicky nejúspěšnějším prvním čtvrtletím. Jak z hlediska výnosů, tak ziskovosti jsme mírně překonali výhled, který jsme představili v březnu,“ podotkl předseda představenstva Colt CZ Group Jan Drahota.
Ze statistik také vyplývá, že v celé České republice byly letos tržby stejně vysoké jako v loňském prvním čtvrtletí, tedy necelých 1,248 bilionu korun. Meziroční nárůst vykázalo pět krajů, nejvyšší byl v Plzeňském kraji, a to o 9,6 procenta. Největší pokles statistici evidují v Libereckém kraji, přesně 10,4 procenta.
Počet zaměstnanců v podnicích ve Zlínském kraji klesl za první letošní čtvrtletí o 1,2 procenta na 48 802. Jejich průměrná měsíční mzda se zvýšila o 4,7 procenta na 45 188 korun. Je šestá nejnižší mezi kraji. Celostátní průměr činil 50 144 korun, meziročně o 5,4 procenta více.