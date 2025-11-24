Kraj odmítl poslat Zlínu 200 milionů na Velké kino. Příliš vysoká částka, zdůvodnil

Zlínský kraj odmítl vyhovět žádosti Zlína o 200 milionů korun na přestavbu Velkého kina. Taková částka je pro kraj v této době neakceptovatelná. Město tak bude muset použít především vlastní zdroje, včetně úvěru.
„Nepotěšilo nás to, protože vnímáme, že projekty jako Velké kino mají sloužit pro celý Zlínský kraj. Jsou spádové pro velké území,“ reagoval primátor Jiří Korec.

Vedení města a kraje je z hnutí ANO a o podpoře jednalo několik měsíců. Podle Korce mělo město přísliby, z nichž ale nakonec nic nebylo. Příslušnost k jednomu hnutí přetlačily nové okolnosti.

Podle hejtmana Radima Holiše na kraj spadly v poslední době finanční zátěže za zhruba 300 milionů korun, například doplácení mezd nepedagogických pracovníků ve školách. Stát také zatím nevyčlenil na příští rok peníze na opravy krajských silnic.

„Hledali jsme možnosti, jak přestavbu kina legitimně podpořit, ale částka, kterou město požadovalo, je pro nás neakceptovatelná,“ konstatoval Holiš.

Nejsme ve sporu, říká hejtman

Kraj před časem slíbil městu 20 milionů korun na výměnu poškozené fasády na budově zlínského divadla. Holiš nevyloučil, že by se mohl finančně podílet na provozu Velkého kina. Podle Korce jsou takové úvahy předčasné.

Kraj chce pomoci Zlínu s opravou fasády Městského divadla, pošle 20 milionů

Hejtman i primátor tvrdí, že vztahy mezi krajem a městem neutrpí. „Situace se mění podle toho, jak končící vláda mění za pochodu pravidla. Není to o tom, že bychom na sebe byli naštvaní. Bereme to jako fakt,“ nastínil Korec.

„Pořád jsme jeden tým, nejsou tam žádné spory. Jestliže kraj bude na začátku příštího roku minus 300 milionů korun, tak i pro město je to argument, který respektuje,“ poznamenal Holiš, který je i krajským předsedou ANO.

