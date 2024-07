Kam v regionu s dětmi o prázdninách? Za hvězdami, pátráním i přírodou v lomu

Jaké aktivity přes léto Zlínský kraj nabízí? Patří mezi ně hry, poučení, napětí i pohyb v přírodě. Výčet atrakcí tentokrát zahrnuje spíš novinky nebo déle fungující, ale ne tak navštěvovaná místa či tipy na nevšední zábavu.

Chytré zábaviště

Velkou obrázkovou hernu nachystalo na letošní léto Muzeum Kroměřížska. Interaktivní výstava nazvaná Zábaviště pro sviště je určená především dětem do jedenácti let. Je navržena tak, aby spojovala chytrou zábavu, pohyb, tvoření i hraní. Děti vtahují do poutavých a vtipných příběhů ilustrované postavy z knížek.

„Děti se mohou těšit na sviští dráhu, fotokoutek Zvěřinec, balonkoviště a obří leporelo. Rozehrají hudební koutek, zahrají si divadlo, vyzkoušejí si rýmovačky, obrázková říkadla, nakoupí si v obchodě a zažijí spoustu dalších aktivit,“ vypočítala PR pracovnice muzea Martina Malá. Výstava je během prázdnin otevřena denně od 9 do 17 hodin.

V kůži detektiva

Okamžiky plné napětí mohou během letních měsíců okusit návštěvníci holešovského zámku. Až do konce září tu potrvá výstava Zločinu na stopě. Zájemci se hned po vstupu dostanou do kůže detektiva a začnou vyšetřovat, kdo zabil profesorku Pospíšilovou. K dispozici přitom budou mít všechny nezbytné kriminalistické propriety. Zkusí si porovnání otisků prstů, sestavení portrétů podezřelých či luštění kriminalistických hlavolamů.

„Výstava vychází z kriminalistické reality a od té se nijak nevzdaluje, její forma je přitom uživatelsky velmi přívětivá a popularizační,“ popsala Dana Podhajská z Městského kulturního střediska Holešov. Výstava je k dispozici každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Za přírodou do lomu

Pro toho, kdo místo moderní techniky a rušnější zábavy dává přednost klidu a přírodě, je jako stvořený Kurovický lom. Místo skryté mezi stromy nedaleko obcí Tlumačov a Kurovice funguje už řadu let. Postupně tu však přibývají novinky. Návštěvníci zde najdou například prosklený včelí úl s možností apiterapie. Nově také přibylo ekocentrum s kavárnou.

Největším lákadlem zůstává zatopené jezírko s čistou a chladivou vodou a členitým pobřežím. Kromě koupání je tu k vidění řada nejrůznějších živočichů, včetně vzácných druhů. Návštěvníkům je přiblíží naučné tabule, dozvědí se však také něco o historii lomu. Lokalita je ideální například pro cyklistický výlet. Jen pozor, křik ani hlasitá muzika se tu nenosí, o zvukovou kulisu se starají vážky, žáby či ovce. Lom je přístupný denně od 10 do 19 hodin.

Toulání s medvědem

Už tradičně na Valašsku odstartovala hledací hra Poznáváme Valašsko s medvědem Jurou. Její výhodou je, že každé léto zavede účastníky do jiných míst. „Těšit se můžete na vyhlídku nad obcí Malá Bystřice, zaniklý mlýn nedaleko Lačnova, pomník knížete Sáma, Lurdskou kapli na Horečkách nebo zvoničku ve Valašských Kloboukách a mnoho dalšího,“ láká Martina Hovořáková z Destinační společnosti Valašsko.

Princip hry je jednoduchý. Na webových stránkách nebo v některém z infocenter na Valašsku získají lidé hrací plánek, do něj pak tisknou razítka, která na různých místech hledají. Hrát lze i v aplikaci za pomoci QR kódů. Na podzim se pak losuje o zajímavé ceny. Součástí je i fotosoutěž.

Planetární stezka

Romantiku, dobrodružství, ale i vědu v sobě skrývá pozorování vesmíru. Ideální příležitost, jak si jej co nejlépe užít, představuje Planetární stezka v Uherském Brodě. Začíná u nádraží a ukazuje jednotlivé, různě veliké planety. Hlavním lákadlem je ovšem Digitální planetárium v Domě kultury.

Návštěvníci v něm najdou simulátor hvězdné oblohy, který umožňuje spatřit zrychlené pohyby kosmických těles, průlet galaxií, výbuch supernovy nebo třeba cestu k hranicím vesmíru. Otevřeno je v pondělí, úterý, pátek a neděli v odpoledních časech a přes léto tu lidé mohou vidět tematicky zaměřené programy. Podrobnosti a konkrétní časy najdou na webových stránkách planetária www.hvezdarnaub.cz.

Barevné podzemí zámku

Kdo si myslí, že návštěva podzemí vždy musí být jen temným a stísněným zážitkem, z omylu jej vyvedou v Uherském Ostrohu. Na zdejším zámku totiž ukazují podzemní prostory plné unikátních barevných výjevů. Jde o naprosto originální vizuální expozice, které ukazují například tajemnou Atlantidu, Planetu jednorožců nebo Rozhlednu s Nesmírnou věží.

Expozice jsou interaktivní a návštěvníci si mohou vyzkoušet, jaké to je ztratit se v zrcadle, ocitnou se uprostřed obrazu nebo zažijí pocit měnícího se vesmíru za zvuků hudby. Navštívit zámek je možné denně, prohlídky jsou v celé hodiny, přesnější rozpis najdou zájemci na webu www.uhostroh.cz.

Ráj nafukovacích hraček

Pro děti zábava, pro rodiče obrovská nostalgie. Výstava Fenomén Fatra na vsetínském zámku přibližuje nafukovací, pryžové i plastové hračky vyráběné v Napajedlích od druhé poloviny 20. století až po současnost. K vidění tu jsou hrací „klasiky“, ale také mimořádnosti, kterých se dodneška dochovalo jen několik exemplářů.

Výstavu Fenomén Fatra, která potěší celou rodinu, nabízí o prázdninách Vsetínský zámek.

„K těm vůbec nejzajímavějším patří nejstarší gumové hračky a exponáty z exkluzivní kolekce Jules Verne, určené pro Expo '67 v Montrealu. Součástí výstavy jsou také informativní panely s fotografiemi či zajímavá videoprezentace,“ přiblížila kurátorka Olga Mehéšová. Děti určitě potěší herna s československými retro hračkami. Výstava potrvá do 25. srpna, otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Muzeum map

Naprostou novinkou je zážitkové muzeum map, které letos vzniklo v ulici Vodní v centru Zlína. Návštěvníky láká na nevšední podívanou, při které se navíc dozvědí řadu informací o mapách a kartografii. Práci kartografa si ostatně lidé sami mohou vyzkoušet, stejně jako procvičit své znalosti o České republice či Evropě nebo si vymodelovat část krajiny.

Umožňuje to pískový model krajiny s rozšířenou realitou, který ukazuje, jak se tvoří a proměňuje Země. Lidé si ji mohou přímo formovat a zjišťovat, jak se mění její zobrazení na mapách. Perličkou je pak letecký simulátor, který zájemcům umožní podívat se na svět z pilotovy ptačí perspektivy. Na tuto aktivitu je třeba objednat se dopředu. Muzeum je otevřeno v pondělí až pátek od 9 do 16 hodin.

Příroda zavřená v trezoru

Nevšedně vypadající stavba v obci Horní Lideč v sobě skrývá ještě zajímavější obsah. Trezor přírody, který letos vstoupil teprve do své druhé sezony, ukazuje krásy čtyř chráněných krajinných oblastí rozkládajících se v okolí. Návštěvníci se mohou například podívat „skrz přírodu“ díky netradiční velkoformátové projekci.

Expozici plnou zajímavých míst a zákoutí doplňují dotykové obrazovky s kvízy, atraktivní jsou také pojízdné „pařezy“ – speciální přístroje s displejem. Děti si tak vyhrají a zároveň se dozvědí spoustu nových informací, a dost možná je překvapí i autentický řev medvěda. Trezor je přístupný vždy od pátku do neděle v 10 až 16 hodin. Po předchozím objednání je možné využít i komentované prohlídky.

Giboní prolézačky

Lanová centra nabírají na popularitě a jedno z nejvyhlášenějších ve Zlínském kraji se nachází v Rožnově pod Radhoštěm. Gibon park se rozprostírá jen kousek od městského koupaliště a kromě hlavní lanové dráhy, která se vine korunami stromů, skýtá i hromadu dalších atrakcí. Nejmenší si bezpečně užijí v centru Giboňáček, k dispozici jsou trampolíny, tubing, býčí trenažér, lukostřelba a řada dalších aktivit.

Příchozí si sami vybírají, na jaké atrakce si koupí vstupenku, takže si mohou svůj program naplánovat. Je možné zdržet se jen na chvilku, nebo zde bez problémů strávit půl dne. Odvážlivci, kteří si troufnou na hlavní lanovou trasu, dostanou profesionální vybavení i důkladnou instruktáž. Centrum je během prázdnin v provozu denně od 9:30 do 20:00.