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Zlínský kraj pomáhá propojovat generace. Sběrný dvůr v Hluku se proměnil v park

Ve spolupráci   5:00aktualizováno  6:30
Park v Hluku

Park v Hluku | foto: Centrum pro regionální rozvoj ČR

Panský dvůr Uherský Brod
Mateřská škola Valašské Klobouky
Zámek Vsetín
Knihovna v Uherském Brodě
6 fotografií
V Hluku je místo bývalého sběrného dvora zelený park, kde se mohou setkávat lidé všech generací. Valašské Meziříčí otevřelo novou náplavku u Bečvy, ve Vsetíně opravili zámek a v Otrokovicích získali dobrovolní hasiči moderní zbrojnici. Zlínský kraj prochází změnami, za nimiž stojí také evropské investice. Pomáhají vracet život veřejným prostranstvím, zlepšovat bezpečnost i rozvíjet školství a kulturní služby.

Park pro všechny generace

Ještě donedávna zde stály kontejnery, projížděla nákladní auta a okolím se šířil hluk a prach. Dnes se v bývalém sběrném dvoře v centru Hluku na Uherskohradišťsku mohou lidé procházet mezi zelení, odpočívat u jezírka nebo se setkávat při společenských akcích.

Město nechalo přebudovat zanedbaný areál bývalého Penkova statku v nový komunitní park Na Statku. Téměř půlhektarový prostor, jehož část byla dříve z bezpečnostních důvodů uzavřená, se tak vrátil do každodenního života obyvatel.

Přibyly stromy, trávníky, jezírko s fontánou i venkovní posilovací hřiště. Nová kolonáda rozděluje areál na dvě části. Jedna nabízí klidnější zahradu s místy k posezení, druhá slouží jako tržiště a prostor pro kulturní a komunitní akce.

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Přestože musely některé původní objekty ustoupit nové podobě areálu, architektonické řešení se snaží zachovat charakter někdejšího statku. Důležité je také umístění parku. Nachází se mezi základní školou a charitním domem, takže může přirozeně spojovat děti, seniory i další obyvatele města.

Renovace Hluku ukazuje, že evropské dotace nemusí sloužit jen velkým dopravním stavbám nebo modernizaci nemocnic. Mohou pomáhat také při obnově zanedbaných míst, která získávají nové využití a vracejí lidi do center měst. Právě veřejná prostranství patří k výrazným oblastem současných investic ve Zlínském kraji. Vedle nich směřují prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) také do dopravy, vzdělávání, bezpečnostní infrastruktury, kulturních památek a veřejných služeb.

Valmez otevřel náplavku

Ve Valašském Meziříčí dokončili náplavku na břehu Rožnovské Bečvy. (září 2026)

Novou podobu získal také prostor u Rožnovské Bečvy ve Valašském Meziříčí. Ještě nedávno šlo především o místo, kterým lidé procházeli cestou do centra nebo k autobusovému nádraží. Od konce září zde ale slouží nová náplavka s pobytovými schody, na kterých se mohou lidé zastavit přímo u řeky.

Úpravy městské tržnice se zase soustředily na pravý břeh Bečvy mezi historickým mostem v Mostní ulici a silničním mostem na průtahu městem.

Nové veřejné prostranství nabízí prostor k odpočinku, setkávání i pořádání menších akcí. Výhodou je jeho poloha přímo u Cyklostezky Bečva, takže může sloužit také cyklistům a návštěvníkům města.

Revitalizovaná tržnice a náplavka se veřejnosti otevřely 30. září 2026. Stavební práce stály přibližně 50 milionů korun a evropská dotace z IROP pokryje 85 procent způsobilých výdajů. Výsadba a finální podoba některých zelených ploch se projeví až na jaře 2027.

Uherský Brod má novou zahradu

Panský dvůr Uherský Brod

Podobný příběh jako Valašské Meziříčí má i Uherský Brod. V září zde slavnostně otevřeli revitalizovanou zahradu Panského domu, která leží přímo v historickém centru města.

Proměnou prošlo zhruba 2 650 metrů čtverečních veřejného prostoru. Přibyly trávníky, stromy, lavičky, pítko, stojany na kola, herní prvky i nové osvětlení. Součástí zahrady je také zastřešené pódium, které umožní pořádat kulturní a společenské akce.

Město tak získalo další místo, kde mohou obyvatelé trávit volný čas, aniž by museli vyjíždět za zelení mimo centrum. Na obnovu zahrady přispěla Evropská unie prostřednictvím IROP více než 18,2 milionu korun.

Renovací prochází také zámecký park v Hošťálkové na Vsetínsku. Obec obnovila zpevněné plochy, upravila zeleň i oplocení areálu. Současně zde postupně vzniká lesopark, který má rozšířit možnosti procházek a odpočinku.

Hasiči mají novou zbrojnici

Evropské investice nejsou vidět jen v parcích a na nábřežích. Pomáhají také záchranným složkám, které se starají o bezpečnost obyvatel.

V Kvítkovicích, místní části Otrokovic, byla v září 2026 otevřena nová hasičská zbrojnice. Původní budova už dobrovolným hasičům nevyhovovala prostorově ani technicky a komplikovala jejich každodenní práci. Nové zázemí nabízí lepší podmínky pro garážování techniky, přípravu na zásahy i běžný provoz jednotky. Součástí stavby je také věž na sušení hadic a upravené okolí objektu.

Významnou investici do zdravotnické záchranné služby získaly také Otrokovice. Záchranáři se už v listopadu 2023 přestěhovali do nové výjezdové základny v lokalitě U Letiště. Ta nabízí nejen zázemí pro sanitní vozy a jejich posádky, ale také prostory pro výcvik, skladování zdravotnického materiálu a specializovaný tým pro převozy pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami.

Rozvoj služeb ve školství

Mateřská škola Valašské Klobouky

Rozvoj veřejných služeb pokračuje rovněž ve školství. Ve Valašských Kloboukách dokončili v roce 2025 přístavbu mateřské školy, která umožnila vznik tří nových oddělení pro 56 dětí, a kapacita se tak zvýšila na 213 míst. Modernizací prošla také školní kuchyně a plynová kotelna, v nové části budovy přibyl výtah a potřebné hygienické zázemí.

Celkové náklady na přístavbu a související úpravy přesáhly 50 milionů korun. Evropská dotace má pokrýt 90 procent uznatelných nákladů. Pro místní rodiny je přínosem především větší dostupnost předškolního vzdělávání.

Vsetínský zámek získal novou podobu

Zámek Vsetín

Významné investice směřují také do kulturních památek a veřejných institucí. Ve Vsetíně byla v červnu 2026 slavnostně dokončena další etapa rozsáhlé rekonstrukce tamního zámku, v němž sídlí Muzeum regionu Valašsko. Historická památka ze 17. století prošla obnovou fasády, vznikl nový výtah do návštěvnických prostor a proměnil se také zámecký park, terasa a okolní zeleň.

Nový výtah usnadňuje přístup návštěvníkům, kteří mají potíže s pohybem, a opravené venkovní prostory vytvářejí příjemnější prostředí pro procházky i kulturní akce. Třetí etapa obnovy se skládala ze čtyř samostatných projektů, jejichž celkové náklady dosáhly přibližně 40 milionů korun. Polovinu financoval Zlínský kraj a dalších 20 milionů muzeum získalo z dotačních prostředků.

V Uherském Brodě obnovili knihovnu

Knihovna v Uherském Brodě

Rekonstruována byla také Městská knihovna v Uherském Brodě, která sídlí v historickém Panském domě.

Opravy dokončené v lednu 2025 přinesly nové elektroinstalace, osvětlení, vytápění a modernizaci interiéru. Rozšířily se výpůjční prostory, vznikla nová recepce a čítárna se třiceti místy k sezení. Upravené prostory mohou pojmout až 50 tisíc knihovních svazků.

Projekt s rozpočtem přibližně 12,5 milionu korun byl financován z prostředků města a programu IROP.

I doprava se postupně mění

Cyklostezka mezi Lukovem a Fryštákem

Mezi Lukovem a Fryštákem vznikla 2,56 kilometru dlouhá stezka pro cyklisty a chodce, která odvádí část provozu z frekventované silnice II/498.

Nové spojení je využitelné nejen při rekreační cyklistice, ale také pro každodenní cesty do práce, školy nebo za službami. Stavba dokončená v roce 2024 vyšla přibližně na 29,3 milionu korun a podpořil ji IROP.

Vybrané projekty IROP ve Zlínském kraji a jejich přínos

  • Park Na Statku, Hluk: Rekonstrukce bývalého sběrného dvora v zelené komunitní prostranství
  • Náplavka Valašské Meziříčí: Nové pobytové schody u Bečvy, obnovená tržnice a místo k odpočinku
  • Zahrada Panského domu, Uherský Brod: Více zeleně a prostor pro kulturní akce přímo v centru
  • Hasičská zbrojnice Kvítkovice: Modernější zázemí pro dobrovolné hasiče a jejich techniku
  • MŠ Valašské Klobouky: Tři nová oddělení a 56 dalších míst pro děti
  • Knihovna Uherský Brod: Modernizované výpůjční prostory a nová čítárna
  • Cyklostezka Lukov–Fryšták: Bezpečnější spojení pro chodce a cyklisty mimo rušnou silnici

Od evropských peněz ke konkrétním projektům

Za proměnami měst a obcí stojí jejich samosprávy, příspěvkové organizace a další žadatelé, kteří musejí projekty připravit, zajistit jejich financování a splnit podmínky evropských dotací. V tomto procesu jim pomáhá Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR), které administruje projekty podpořené z IROP.

Zlínská pobočka CRR sídlí na adrese J. A. Bati 5648 v budově MAX32, vede ji Lenka Kolářová a v aktuálním programovém období administruje přibližně 455 projektů v celkové hodnotě 6,1 miliardy korun.

K významným projektům posledních měsíců patří právě obnova veřejných prostranství. Zatímco nová náplavka ve Valašském Meziříčí už slouží veřejnosti, její zelené plochy se mají naplno představit až na jaře 2027. Dokončovací práce a další úpravy pokračují také v zámeckém areálu v Hošťálkové, kde vedle obnoveného parku postupně vzniká lesopark.

Tyto investice ukazují, jak může evropská podpora měnit podobu míst, která lidé využívají každý den. Obnovená nábřeží, parky a zahrady přitom nepřinášejí jen více zeleně, ale také nové příležitosti pro setkávání, odpočinek a komunitní život.

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Žadatelé o dotace, což jsou typicky obce, kraje a jejich organizace, získávají cenné rady jak na krajských pobočkách CRR, tak online prostřednictvím Konzultačního servisu na webu crr.gov.cz. Tým specialistů na dotační tituly a veřejné zakázky si zakládá nejen na kvalitě odpovědí, ale i na rychlosti: třetinu dotazů se jim daří vyřídit ten samý den. Za dobu fungování Konzultačního servisu už zodpověděli přes 18 tisíc různých dotazů.

Jejich expertíza teď bude velmi potřebná, protože čerpání evropských fondů se zásadně promění. „Od roku 2028 skončí samostatné operační programy a Česko bude mít jeden národní plán. Při hodnocení žádostí o podporu se bude mnohem větší důraz klást na výsledky, kterých má daný projekt dosáhnout. My jsme připraveni být nadále průvodcem a oporou, aby se české regiony mohly stále rozvíjet,“ uzavírá ředitelka CRR ve Zlíně Lenka Kolářová.

30 let Centra pro regionální rozvoj

Už tři desítky let je CRR lídrem v administraci projektů financovaných z fondů EU a od roku 2024 má na starost i vybrané národní dotační programy. Žadatelům o dotace pomáhá s přípravou a realizací projektů a provádí i kontrolní činnost.

Co má CRR na starosti?

  • Integrovaný regionální operační program – s jeho podporou vznikají například nové školky, silniční obchvaty, dopravní terminály či výjezdové stanice záchranářů, modernizují se učebny, nemocnice nebo obnovují památky.
  • Interreg – v rámci programů přeshraniční spolupráce s Německem, Rakouskem, Polskem a Slovenskem se například propojují cyklostezky na obou stranách hranic, organizují se společná cvičení záchranářů nebo chrání ohrožené druhy zvířat.
  • Národní dotace – patří sem podpora obnovy a rozvoje regionů, která zahrnuje třeba pomoc po povodních.
Spolufinancováno EU

Obsah vznikl ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky.

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