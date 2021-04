Prvenství, o které nikdo nestojí. Zlínský kraj má nejhorší čísla v zemi

„Nemáme z toho radost, ale nikdo nám nevysvětlil, čím to je. Zatímco jinde byl pokles rychlý, u nás je pomalejší,“ uvažuje hejtman Radim Holiš.

„Vím, že lidé se dívají na české regiony a už pomalu podléhají euforii, ale my ještě nemáme vyhráno. Můžeme číslům pomoct a stále opatření dodržovat. Protože podle toho pak bude v našem kraji vypadat léto,“ upozornil.

Důležité však je, že čísla stále klesají. Ve středu bylo v kraji 251 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní, v sousedním Jihomoravském kraji to bylo 158, v Praze 107, v Královéhradeckém 51 a Karlovarském dokonce 37.



Ve čtvrtek krajské číslo kleslo na 231. Právě tento ukazatel je „propustkou“ k dalšímu rozvolnění. „Částečně je to možná i kvůli tomu, že na rozdíl od našeho doporučení tam bylo rozvolnění urychleno,“ uvedl na adresu Zlínského kraje ve středu ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Když před třemi týdny skončil nouzový stav, rozhodli krajští hygienici ve Zlíně o tom, že rozvolní stejně jako zbytek republiky. Proto se do škol vrátily na rotační výuku děti z prvního stupně a otevřela se papírnictví, zoologická zahrada nebo farmářské trhy.

„Nemyslím si, že to současný stav ovlivnilo. Počty stále klesají, hygiena i policie zpřísnily kontroly a nově nakažených jsou desítky, nejsou to tisíce. Oproti lednu jsme na třetinových číslech,“ řekl Holiš, podle něhož nikde nejsou velká ohniska nákazy. „Jsou to lokální výskyty, největší problém byl v posledních dnech pět lidí v jedné směně. Nejsou to žádné desítky, ale jednotlivci,“ dodal.

V nemocnicích leží 221 pacientů s covidem, z toho na jednotkách intenzivní péče 41. Nemocných stále ubývá, i když ne o tolik jako jinde.

„Počty jsou mnohem příznivější než na podzim nebo na přelomu roku. Už se nám v nemocnicích lépe dýchá,“ naznačil Tomáš Gabrhelík, primář oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Baťovy nemocnice, jenž je krajským koordinátorem intenzivní péče. „Problém je, že máme v kraji skoro nejmenší počet intenzivních lůžek na počet obyvatel. To způsobuje, že jsme stále poměrně dost obsazení,“ doplnil.

Na malý počet lůžek JIP ukazuje také fakt, že 34 procent pacientů, kteří na nich leží, jsou covid pozitivní. Celostátní průměr je zhruba poloviční. „Jsem ale optimista. Dobíhá u nás covidová vlna ze západu a myslím, že v následujících dvou týdnech budou čísla klesat,“ věří Gabrhelík.

Od pondělí se v kraji otevřou některé služby, ale u maloobchodů není v Česku splněná podmínka 100 nakažených na sto tisíc. Kvůli tomu se malé obchody otevřou po celé zemi až v pondělí 10. května. V tu dobu už by měl tato čísla nově nakažených splňovat také Zlínský kraj.

Regionu hrozí, že přijde o vakcíny

V sedmi krajích se po víkendu vrátí do škol na rotační prezenční výuku i žáci druhého stupně základních škol a všechny děti do mateřinek. Zlínský kraj, stejně jako sedm dalších, si na takové rozvolnění musí počkat až do příštího pondělí. Hygienici pouze mohou udělat výjimku v okrese, který by byl v té době rizikový.

Šíření nákazy, počty hospitalizovaných i rozvolňování ovlivňuje také proočkovanost. Ve Zlínském kraji, který má přes 580 tisíc obyvatel, zdravotníci dosud naočkovali první dávkou 105 690 lidí.

Mezi lidmi staršími 80 let je plně naočkovaných 11 752, mezi sedmdesátníky je jich 17 217. Zhruba dvojnásobek v těchto věkových kategoriích už má za sebou alespoň první dávku vakcíny. Registrovat se nyní mohou i lidé nad 55 let.

Zájem je ale v regionu slabý. Na očkovací termín čeká asi osm tisíc lidí, přitom zdravotníci očkují tři tisíce lidí denně. Proto teď hrozí, že Zlínský kraj nebude mít koho očkovat, ministerstvo zdravotnictví počty dávek sníží a pošle je tam, kde je zájem větší.

„Pokud chceme vakcíny zachovat, tak teď lidé nesmí váhat, jinak na ni budou čekat déle. To může zase ovlivnit počty hospitalizovaných,“ zdůraznil Jiří Lučan, krajský koordinátor očkování.