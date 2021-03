Zlínský kraj zviditelní nové filmy, vznikne drama se Švehlíkem i dokument

Kvůli koronavirové pandemii museli natáčení o rok odložit. Během jara už by se ale tým zlínské společnosti IS Produkce chtěl přesunout do zahraničí a tvořit tam celovečerní film Dvě slova jako klíč.

Jedná se o volné pokračování snímku Úsměvy smutných mužů, oceněného Českým lvem.

„Natáčení se mělo rozjet loni na jaře, ale pak se svět zavřel a museli jsme to odložit. Teď už ale řešíme testování štábu a očkování, abychom v březnu mohli odcestovat na indonéský ostrov Siberut a začít s natáčením dlouho připravovaného a náročného celovečerního filmu,“ naznačil jednatel IS Produkce Martin Gazda.



Režie snímku podle stejnojmenné knihy Josefa Formánka se stejně jako v prvním případě ujal Dan Svátek a mezi herci nechybí David Švehlík.

„Film by měl zachytit osudy pěti naprosto různých lidí, které jen na první dojem nic nespojuje,“ podotkl Gazda.

Štáb chce natáčet také v Indii, Nepálu, Japonsku, Polsku nebo americkém New Yorku. V Česku by se některé záběry měly uskutečnit i ve Zlínském kraji.

Natáčení v regionu je podmínkou pro zisk dotace

„Jsme zlínská produkce, chceme tady točit a snažíme se o návrat filmového průmyslu do regionu. Proto jsme tady natáčeli i některé záběry Úsměvů smutných mužů,“ poznamenal Gazda.

Natáčení v regionu je také jednou z podmínek Zlínského kraje pro získání financí z programu na podporu audiovizuální tvorby, ze kterého IS Produkce dostane dva miliony korun.

Hejtmanství v závěru roku vybralo ze čtrnácti zájemců pět filmů a dokumentů a rozdělilo mezi žadatele šest milionů korun.



„Dotace pomohou snímkům, které přispějí ke zviditelnění Zlínského kraje,“ vysvětlila krajská radní Zuzana Fišerová, která je zodpovědná za oblast kultury a školství.

Kromě zmíněného Svátkova filmu přispěje kraj také společnosti J. D. Production na šestidílný dokument Bohatství ukryté v tradici, který přibližuje tradiční rukodělné techniky a tvůrce z kraje.

S dokumentem o Sousedíkovi pomohou studenti

Režisér Martin Františák a firma Synergia připravují snímek Edison ze Vsetína o vynálezci Josefu Sousedíkovi, do natáčení se zapojí studenti a herci z uměleckých škol ve Zlínském kraji.

Vzniká také celovečerní animovaný loutkový film produkční společnosti Nutprodukce nazvaný Tonda, Slávka a Génius. Jde o vánoční snímek určený pro celou rodinu.

Příspěvek od Zlínského kraje pomůže rovněž vzniku dalších dílů seriálu o prasátku Lojzíkovi podle úspěšné knižní předlohy autorů Táni a Pavla Ondrašíkových. Celý vzniká ve Zlíně. Finance podpoří čtyři díly z třinácti.

Kniha se úspěšně prodává i v zahraničí a autoři animované minisérie mají v plánu uvedení v jiných zemích.

„Jsem ráda, že dva projekty z pěti podpořených se věnují tvorbě pro děti. Také se těším na dokument Edison ze Vsetína o životě vynálezce a odbojáře Josefa Sousedíka. Věřím, že pomůže tuto významnou osobnost našeho kraje vrátit zpět do obecného povědomí a do učebnic dějepisu,“ doplnila Fišerová.

Zlínský kraj je v hledáčku filmařů poměrně často. V posledních letech se tu točily i dosud neodvysílané celovečerní filmy jako je například hvězdně obsazený Zátopek nebo valašská pohádka Největší dar.

Audiovizuální tvorbu podporuje Zlínský kraj od roku 2018. Program vznikl o rok dříve a přihlásilo se do něj 22 zájemců. Hejtmanství pak vybralo šest filmů a dokumentů a mezi tvůrce rozdělilo deset milionů korun. Stejná částka putovala mezi vybrané štáby rovněž o rok později.

„Podporou filmové tvorby podpoříme také řemesla, která jsou s filmovým průmyslem spojená, a umožníme studentům zlínských filmových škol získat cennou praxi,“ sdělila krajská radní.