Kvůli posudku na novou nemocnici vyhrožuje Zlínský kraj trestním oznámením

Kraj kritizuje zprávu stavebního experta Zdeňka Havla. Zabýval se hlavně tím, v jakém stavu jsou některé z budov v současném areálu.

„Jsme přesvědčeni, že se jedná o úmysl uvést zastupitele v omyl,“ prohlásil hejtman Jiří Čunek. Dodal, že podle právníků se mohl dopustit trestného činu poškození cizích práv.

Opozice považuje jednání kraje za formu politického boje. „Pokud někdo začíná hrát hru s trestním oznámením, mohlo by se mu to vrátit,“ naznačil zastupitel za Svobodné a Soukromníky Tomáš Pajonk.

„Někteří primáři z nemocnice v podstatě strašili občany, že budovy jsou v dezolátním stavu. Pokud to tak je, tak by si její statutární orgán neměl dovolit generovat zisk, ale měl by dávat všechny peníze do oprav. I to může někdo zpochybnit,“ upozornil.

Podle kraje je zavádějící Havlova informace, že rekonstrukce budov v současném areálu by byla o čtvrtinu levnější než avizovaná cena u nové stavby v Malenovicích.

Autor posudku si za svými závěry stojí

Zlínský kraj dlouhodobě tvrdí, že je to právě naopak. Nová stavba má podle propočtů vyjít na osm miliard, rozsáhlá rekonstrukce areálu navržená v generelu z roku 2008 na dvanáct miliard.

Havel podle Čunka posuzoval pouze stavebně-technický stav čtyř budov a nezabýval se generelem. Tedy materiálem, který počítal s tím, že bude nutné 18 staveb zbourat, šest nových postavit a sedm rekonstruovat.

„Náklady na demolice, nové stavby, protihluková opatření nebo rekonstrukci inženýrských sítí ale Havel do nákladů nezapočítal,“ konstatoval hejtman.

Autor posudku si za svými závěry stojí. „Je otázka, v jakém rozsahu si rekonstrukci areálu představujete. Na to mohou být odlišné názory. Stejně tak můžeme polemizovat o tom, zda je osm miliard na novou nemocnici reálných, protože mně vychází na jedenáct až dvanáct. A teď kde je pravda,“ argumentoval Havel.

„Rozdílné posudky nejsou neobvyklé, ale většinou o nich diskutujeme. Trestní oznámení není řešení,“ dodal.

Kritiku si Havel vysloužil i od vedení Baťovy nemocnice, která posudek považuje za neetický, neseriózní a zavádějící. Vadí jí, že expert se pohyboval po budovách a prováděl průzkum, aniž by to majiteli oznámil.

„Nevyžádal si ani patřičné dokumenty nebo posudky znalců na nejrizikovější budovy. Nemohl posouzení provést dobře,“ zdůraznil ředitel Nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Kraj se chce obrátit i na Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků, aby činnost Havla prošetřila.

Posudků je několik, liší se podle zadavatele

K hlasování o investičním záměru nové Baťovy nemocnice teď mají krajští zastupitelé hned několik odborných posudků. Některé zadal kraj, jiné opozice. Jejich závěry jsou odlišné.

Jedni tvrdí, že projekt je bezpečný, reálný, racionální a odborně zpracovaný. Druzí, že je tendenční, subjektivní, málo realistický a nepočítá s riziky.

Autory všech materiálů chce hejtman pozvat k diskusi na pondělním hlasování.

Nová stavba nedaleko sídliště v Malenovicích má stát osm miliard korun. Zčásti si na ni kraj hodlá vzít úvěr, na část si našetřit a miliardu by investovala nemocnice. Postavená by měla být v roce 2025.

Zastupitelé už o nové zlínské nemocnici jednali začátkem dubna, tehdy se nakonec rozhodli hlasování přesunout na červnové jednání.