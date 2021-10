Hlídání dětí, slevy na léky, pobyt v lázních. Nemocnice lákají zdravotníky

Pro zdravotní sestru až 50 tisíc, pro lékaře i pětkrát tolik. Baťova nemocnice se rozhodla přilákat do Zlína erudované zkušené zdravotníky, kterým nově nabízí vyšší náborové příspěvky.

„Pro odborníky je velkou motivací zázemí velké krajské nemocnice se specializovanými pracovišti a možnost odborného růstu. Ale pokud se podíváme na různé benefity, právě náborový příspěvek je tím, který je motivuje nejvíce,“ zdůvodnila mluvčí Baťovy nemocnice Renáta Večerková.

„Nabízeli jsme ho i v minulosti, ale ne v takové výši,“ upozornila.

Nové odborníky hledá největší krajská nemocnice mezi lékaři, sestrami i dalšími nelékařskými profesemi.



Na zmíněný padesátitisícový příspěvek může dosáhnout třeba všeobecná sestra, která nastoupí na interní oddělení, kardiologii, centrální operační sály, traumatologii nebo oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Až čtvrt milionu korun mohou k výplatě dostat lékaři klíčových profesí, které se mění podle aktuální potřeby nemocnice. Náborový příspěvek platí nemocnice ze svých zdrojů.

Před čtyřmi lety, když byl náborový příspěvek ve výši 50 tisíc korun jednotný pro lékaře a sestry, pomohl získat 65 nových pracovníků. Znamenalo to pro nemocnici sice další výdaje, ale také jistotu kvalifikovaného personálu minimálně na několik let.

Nemocnice platí studentům až 10 tisíc měsíčně

Podmínku několikaletého pracovního závazku má nemocnice i v případě stipendií, která vyplácí studentům na vysokých či vyšších odborných školách. Částky se pohybují od 2 500 do 10 tisíc korun měsíčně. S tím jí finančně pomáhá Zlínský kraj.

Pomocí benefitů, slev a příspěvků bojují o nové zdravotníky i další nemocnice ve Zlínském kraji. Nabízejí příspěvky na penzijní připojištění nebo slevy na mobilní služby, léky, stravování, pobyt v lázních, ubytování nebo nákup ve vybraných prodejnách. A potvrzují, že tato nabídka má efekt a stávající pracovníky i nové uchazeče zajímá.

„Zájemci o zaměstnání se většinou více ptají na pracovní prostředí, benefity jsou pro ně ale velmi příjemnou, kladně přijímanou zaměstnaneckou výhodou,“ potvrdila mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková s tím, že nabídku průběžně aktualizují a doplňují.

Zásadní úkol? Zajistit hlídání dětí

V Kroměřížské nemocnici chystají v benefitech novinky a budou o nich mluvit v rámci vyjednávání o kolektivní smlouvě. Zaměstnance by mohlo čekat například zavedení takzvané cafeterie, tedy systému zaměstnaneckých benefitů.

S novinkou teď přišla Vsetínská nemocnice, která chce, aby se do práce mohli vrátit zdravotníci na rodičovské dovolené, a to dříve, než jejich potomek bude mít tři roky. Nemocnice nabízí až pět tisíc korun měsíčně.

„Potřeby a představy rodičů při návratu do zaměstnání jsou velmi různorodé. Někteří mají o volbě mateřské školy jasno, jiní mají hlídání zajištěno svépomocí, další nevědí, kam svého potomka umístit. Zásadní překážkou pro to, aby se postupně vraceli z rodičovské dovolené, je pro ně zajistit hlídání,“ vysvětlil personální náměstek Martin Pavlica.

„Je to složité, ale naše nová nabídka by jim měla návrat do práce částečně usnadnit.“

Na rodičovské dovolené je ve Vsetínské nemocnici 60 zaměstnanců. Benefit pro ty, kteří se vrátí ještě předtím, než dítě bude mít tři roky, se vztahuje i na nové pracovníky.

Ve Vsetíně uvažují o zřízení vlastní třídy

Příspěvek může pro zájemce dosáhnout až k částce 5 tisíc korun měsíčně, a to při plném pracovním úvazku. V případě kratších úvazků se částka snižuje. Rodiče mohou peníze využít na to, aby zaplatili hlídání, školné v soukromé mateřské škole, chůvu nebo babičku.

Nemocnice už eviduje první žádosti a čeká desítky zájemců. Pomoci by mohla i dohoda se soukromou mateřskou školou Kostka ve Vsetíně, která od příštího roku rezervuje pět míst pro děti zaměstnanců nemocnice. Je v dobré vzdálenosti a nabízí i prodlouženou provozní dobu.

„Bude-li velký zájem ze strany rodičů, může se v budoucnu jednat o navýšení počtu míst, dokonce i o zřízení celé třídy vyčleněné pro děti našich zaměstnanců,“ upřesnil Pavlica.