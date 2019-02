Nová zlínská nemocnice rozděluje společnost, hejtman ji spojit nedokázal

„Nikde jsme se nesetkali se zásadní negativní odezvou,“ zhodnotil hejtman Jiří Čunek, který má zdravotnictví ve své kompetenci.

Největší zájem vzbudila debata ve Zlíně a Kroměříži, kam přišlo po dvou stovkách zájemců. V Uherském Hradišti a Vsetíně přilákala asi tři desítky obyvatel. Nechyběli starostové obcí, zastupitelé, obyvatelé malenovického sídliště, lékaři ani běžní pacienti nebo příbuzní.

„Je to tunel, tady se to zruší. Když budete stavět novou nemocnici, nebudou peníze na okresní špitály. Nedá se vám věřit. Jsou to nesmysly, že bude péče dostupná. Po cestě do Zlína člověk umře,“ provolávali někteří návštěvníci kroměřížského setkání.

Na tomto místě, které bylo poslední v pořadí, se studii nemocnice nakonec nepodařilo představit. Bouřlivé publikum se během čtyř hodin více zajímalo o okolnosti odvolání ředitelky kroměřížské nemocnice Lenky Mergenthalové nebo o zrušení lůžkového očního oddělení. Lidé žádali od hejtmana také slib, že jejich nemocnice nezanikne.

„Našim úkolem není zlikvidovat menší nemocnice. Není možné, abychom převzali veškerou péči za celý Zlínský kraj, protože s takovou kapacitou nová nemocnice ani nepočítá,“ ujistil vedoucí přípravného týmu Martin Šamaj.

Hejtman potvrdil totéž a upozornil, že během tří měsíců by lékařská rada složená z devíti primářů napříč krajem měla posoudit generely všech nemocnic.



„Podívají se, jestli bude s ohledem na novou nemocnici potřeba v plánech někde něco doplnit. Rozhodně to nebude tak, že investice v okresech zastavíme. To ani není možné,“ prohlásil Čunek s tím, že třeba v Kroměříži se počítá s rekonstrukcí operačních sálů a investuje se i do budovy a nákupu magnetické rezonance.

Investice do okresních nemocnic budou pokračovat

Na debatách také opakoval, že na stavbu v Malenovicích nepočítá s kapitálem žádného soukromého investora. Kraj by měl podle něj ušetřit tři miliardy korun, na čtyři si vezme úvěr a se zbytkem by mohl pomoci stát. Splátky chce kraj platit ze zisku nemocnice. Nová stavba má podle dosavadních výpočtů stát bezmála osm miliard korun a hotová by měla být za pět let.



Setkání v okresních městech si nenechali ujít nejen kritici návrhu, ale i jeho příznivci. „Jsem rád, že takový plán existuje. Strávil jsem ve zlínské nemocnici několik týdnů a ty přesuny mezi pavilony nejsou nic příjemného. Nedokážu si představit, že by se tam navíc bouralo a rekonstruovalo za pochodu,“ konstatoval ve Zlíně muž s francouzskými holemi.

Někteří obyvatelé Malenovic, kde kraj kupuje pozemky pro nemocnici, jsou rádi, že budou mít zdravotnické zařízení blíž. Jiným se zase příliš nelíbí parkovací domy v blízkosti bytů.

„Jezdím se do Baťovy nemocnice léčit a jsem zastáncem nové nemocnice, protože to pak budu mít blíž. Pro všechny to bude lepší a výhodnější,“ oznámil mladý muž v Kroměříži. Zlínská nemocnice by měla nabízet nejen standardní, ale i specializovanou péči vyššího typu pro celý kraj. Na její podobě a fungování se proto podílejí i lékaři. Ti se také snažili vyvrátit obavy lidí o chybějící zdravotnický personál.

„Problém s personálem máme i teď, stejně jako všichni v republice. Proto s lékaři hledáme možnosti, jak nová nemocnice bude s ostatními kooperovat. V zahraničí je naprosto běžné, že lékaři ze sekundárních nemocnic, pokud mají zájem, se účastní náročnějších operací svých pacientů v nemocnici vyšší kategorie,“ vysvětloval primář novorozeneckého oddělení Jozef Macko, podle kterého to ale neznamená, že se sníží počet personálu v okresech.

Zastupitelé žádají oponenturu

Starosta Kroměříže v závěru diskuse konstatoval, že je spokojený. „Chybí mi ještě písemný dodatek pro zastupitelstvo, že nová nemocnice nahrazuje jen péči v současné nemocnici a že se nechystá omezení zdravotnictví v okresech,“ naznačil Jaroslav Němec.

Někteří krajští zastupitelé zase nejsou příliš spokojení se způsobem, jakým hejtmanství své plány prezentuje.

„Na veřejnost to působí tak, že o nové nemocnici je vlastně rozhodnuto. Ale to není pravda. Zastupitelé ještě stavbu neodsouhlasili. Ani nemáme k dispozici materiály, které by nás přesvědčily o tom, že je to lepší varianta,“ upozornil například opoziční zastupitel za Svobodné a Soukromníky Tomáš Pajonk.

Stavbu nové nemocnice by měli zastupitelé schvalovat na mimořádném zasedání ke konci března. K dispozici budou mít oponentní posudek, který zpracovává Univerzita Tomáše Bati, a také studii, kterou by pracovní skupiny měly odevzdat na konci února. V polovině roku chce mít hejtman hotový projekt.