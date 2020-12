Lidé ve Zlíně zažívají každou noc úplněk, ruší je nasvícený mrakodrap

Nové zářiče totiž na noční obloze vytvářejí nad částí Zlína světelný mrak.

„Bydlím na Jižních Svazích a ani zcela zatažené žaluzie nepomáhají. Každou noc máme ‚úplněk‘ a nedá se spát,“ popsal čtenář MF DNES, který na věc redakci upozornil.

Podle něj by se o problematice světelného smogu měla rozproudit veřejná debata. „Chápu, že účelem bylo zviditelnit dominantu města, ale musí to svítit celou noc?“ táže se.

Zlínský kraj aktuálně ve svém sídle provádí výměnu starých svítidel za nová. Využívají LED technologii a mají uspořit náklady na elektrickou energii až o polovinu oproti předchozímu výbojkovému systému.

Podle vyjádření úřadu nová světla ale svou intenzitou nepřesahují původní systém. Instalace by měla být hotová do konce roku.

„V rámci ní jsou denně realizované světelné zkoušky, které mají zajistit optimální nastavení. Osvětlení je tak opakovaně vypínáno a zapínáno,“ informoval Jan Vandík z tiskového oddělení Zlínského kraje.

Úřad v polovině prosince evidoval na světelný smog jednu stížnost. Jakmile ale bude instalace systému dokončena, intenzita a čas osvětlení by se měly uzpůsobit tak, aby pro obyvatele nebyly nepříjemné.

Osvětlení by mělo fungovat od rozbřesku do 5:30 hodin a od soumraku do 22 hodin. „S úpravou podle ročního období a snížením intenzity na severní straně budovy,“ doplnil Vandík

Cílem každodenního nasvětlení budovy je podle kraje zdůraznění jedné z dominant města a současně kulturní památky České republiky. Při zvláštních příležitostech a oslavách svátků je navíc možné využít barevné světelné variace.

Architekt Ivan Havlíček, který je členem Zlínské astronomické společnosti, upozorňuje, že světelný smog nad městem není otázkou jen jedné stavby, ale celého města. „Nad Zlínem se neustále pohybuje prachový oblak, jakmile je nasvícený, je to samozřejmě problematické,“ podotkl.

Při pozorování noční oblohy to nevadí, protože veškerý světelný smog je na sever od hvězdárny, zatímco potřebný jižní prostor zůstává neosvětlený.

„Výjimku tvoří světla na fotbalovém stadionu. Když se čtyři stožáry rozsvítí, poznáme to i na hvězdárně. Přitom ty reflektory mohly mít stínidla,“ zmínil Havlíček.

Podle něj je obecný problém, že osvětlení ve městě je většinou technicky špatně nastavené. Většina světla totiž uniká tam, kde není vůbec potřeba. „Správným technickým řešením by se dalo jednak významně ušetřit a také například zvýšit bezpečnost řidičů, které světlo oslňuje,“ dodal architekt.