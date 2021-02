Zlínský kraj dosadil nové šéfy svých firem, funkci má i exhejtman Lukáš

Libor Lukáš kraj vedl v letech 2004–08 ještě jako člen ODS, pak byl náměstkem a zastupitelem. Poslední čtyři roky v rámci hejtmanství žádnou funkci neměl. Po výběrovém řízení se od 1. března stane novým šéfem krajské organizace Správa a údržba silnic Zlínska.

„Dopravě se věnuji dvacet let, takže tato funkce spadá do mého oboru. Budu vykonávat činnost, která je mi blízká,“ uvedl Lukáš, jenž je od roku 2019 členem Trikolóry. Ta se ve spojení se Soukromníky a Nezávislými dostala loni do krajského zastupitelstva. Lukáš je také předsedou Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Podle náměstka hejtmana přes dopravu Radka Doležela (ANO) byl Lukáš ve výběrovém řízení jasně nejlepší. „Je to schopný a erudovaný člověk, který má mnoho kontaktů na ministerstvech. Zájemců bylo dost, ale ne všichni měli potřebné zkušenosti,“ řekl Doležel.

Lukáš je jedním z nových šéfů krajských firem, jejichž vedení začala koalice ANO, Pirátů, ODS a ČSSD systematicky měnit. Skončila už výběrová řízení týkající se čela čtyř nemocnic, čtyř organizací starajících se o údržbu silnic, průmyslové zóny v Holešově či krajské společnosti Koved, která řeší dopravu. Nové vedení bude mít také Centrála cestovního ruchu a Energetická agentura Zlínského kraje.

„Chceme dělat s lidmi, které jsme vybrali my a ručíme za ně. Proto se otvírala výběrová řízení a budou další. Teď máme za tyto lidi stoprocentní zodpovědnost a nemůžeme se vymluvit na to, že je vybral někdo někdy před námi,“ řekl hejtman Radim Holiš (ANO).

„Historicky nevíme, jak byli tito ředitelé dosazováni do těchto funkcí. Výběrová řízení jsme nemuseli vypisovat, ale chtěli jsme být transparentní,“ podotkl Doležel.

Změna i ve vedení holešovské zóny

Ve zlínské nemocnici tak skončí Radomír Maráček, jehož před čtyřmi lety jmenoval tehdejší hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL), nahradí jej neurochirurg Michal Filip. Ten byl v minulém volebním období krajským zastupitelem za ANO a před dvěma lety za stejné hnutí neúspěšně kandidoval do Senátu.

Novou předsedkyní představenstva krajské společnosti Industry Servis, která se stará o průmyslovou zónu Holešov, je Lucie Pluhařová. V roce 2018 kandidovala za ANO ve zlínských komunálních volbách a loni v krajských.

„Výběrovou komisi přesvědčila dynamikou, kterou její strategie obsahovala,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za strategický rozvoj Lubomír Traub (ODS).

Odmítá, že by v rozhodování hrála roli politická příslušnost. „Zcela to vylučuji. Vybrali jsme nejlepší z několika kandidátů, a že je spojená s hnutím ANO, je jen náhoda,“ tvrdí Traub. Koved zase nově řídí Martin Štětkář, který je členem ANO.

Čunek jako opoziční zastupitel takový postup kritizuje, podle něho koalice upřednostňuje politickou příslušnost před odborností lidí.

Nehrál jsem falešnou hru, říká Čunek

„Většina z těch, které radní nově obsadili, jsou členové ANO nebo jiných stran. Plošná řízení jsou nesmyslná, protože důležité jsou ekonomické výsledky podniků kraje. Smutně musím konstatovat, že já jsem žádného člena vlastní či jiné strany na kraji nikam nedosadil,“ podotkl Čunek.

Vadí mu i fakt, že o novém vedení nemocnic rozhodovala jako výběrová komise krajská rada, která k tomu podle něj nemá odborné schopnosti.



„Žádám pana Čunka, aby si vzpomněl na to, jak on transparentně vybíral vedení nemocnice. Pak ať nám radí. My máme lékaře radního (Olga Sehnalová z ČSSD – pozn.red.), nepotřebovali jsme radu doplňovat,“ reagoval Holiš.

Naráží na to, že Čunek si ředitele nemocnice Radomíra Maráčka vybral bez výběrového řízení a krajská rada jeho jmenování schválila.



„Nehrál jsem na lidi falešnou hru. Věděl jsem, že dobří ředitelé nerostou na stromě, a o ty, kterým to nešlo, jsme nestáli. Navíc jsme měli málo času, protože nemocnice byla ve ztrátě,“ líčí Čunek.

Skutečnost, že noví lidé ve vedení krajských organizací jsou spojení s ANO, podle Holiše odpovídá popularitě hnutí.

„Nemyslím si, že bychom to obsadili ze sta procent. Kritiku bych bral, kdyby šlo o všechny pozice. Takto to nepovažuji za věc, o které bychom se měli bavit. Máme hodně sympatizantů a nestydím se za to,“ prohlásil Holiš. Podle něj na úřadě skončilo několik zaměstnanců, kteří nedělali práci tak, jak měli, a byli spojení s ANO.

Kraj chtěl vypsat výběrové řízení také na jednatele Technologického a inovačního centra ve Zlíně, ale zlínská univerzita, která je jeho spolumajitelem, byla podle hejtmana proti.