Pandemií ztrácí Zlínský kraj půl milionu denně, investice omezovat nechce

Zlínský kraj má podle schváleného rozpočtu použít na investice v letošním roce 1,4 miliardy korun. Zda seznam naplánovaných akcí zůstane stejný, nebo ho kraj omezí, by někteří zastupitelé chtěli prodiskutovat na nejbližším zasedání.

„Je na to brzy, zatím nejsou vyčíslené všechny náklady, které v souvislosti s pandemií přijdou. Hlavně ale budeme mít nižší příjmy ze státního rozpočtu. Mluví se o pěti až deseti procentech. Budeme se s tím muset vyrovnat a škrtit některé náklady,“ prohlásil ekonomický náměstek Jiří Sukop.

Krajský rozpočet počítá zhruba se 14 miliardami na straně příjmů i výdajů. Přebytek je 80 milionů korun, příjmy z daní přesahují 4 miliardy. Kraji zbývá také úvěr ve výši 1,7 miliardy korun, což ročně znamená splátku 140 milionů korun.

Naplánovaný rozpočet teď však mění nouzový stav a ztráty spojené s koronavirovou pandemií.

„Situace v dopravě je katastrofální. Našim dopravcům platíme sto procent, ale protože jezdí málo lidí, dopravu jsme ponížili a nastavili letní provoz. Kvůli tomu nám utíká příjem, který je minimálně šest set tisíc korun denně,“ vyčíslil hejtman Jiří Čunek.

Propad v dopravě, kde cestující více než týden jezdili zdarma, protože kraj nechtěl řidiče vystavovat zbytečnému riziku a jízdné znovu zavedl, až když měli ochranné pomůcky, ale není jediný.

O příjmy přicházejí také krajské nemocnice. Výrazně omezily svůj provoz a před měsícem pozastavily naplánované operace a výkony, s nimiž ale předem počítaly a na které také od zdravotních pojišťoven dostaly zálohy. Některá oddělení teď téměř nefungují. Podle hejtmana bude v krajských nemocnicích měsíční ztráta dohromady asi čtvrt miliardy korun.

Přesto chce Zlínský kraj v investicích pokračovat a neplánuje jejich omezení ani rušení. Postupovat chce ale podle důležitosti. Nově radní například schválili 30 milionů korun do oprav škol ve všech čtyřech okresních městech. Další desítky milionů by měli schvalovat na příštích jednáních. Podporovat chtějí investice do oblasti dopravy i školství.

„Musíme uvažovat na roky dopředu. Jestliže stavebnictví stojí, můžeme ho nastartovat jen tím, že budeme pokračovat a podporovat ho,“ vysvětlil Čunek.

Jak se kraj postaví ke stavbě nemocnice je otázkou

Někteří zastupitelé by chtěli o ekonomické situaci jednat na nejbližším zasedání, které bylo z 20. dubna přesunuté na 4. května.

„Hlavní otázkou je, zda se přehodnotí stavba nové nemocnice. Financování bylo nastavené extrémně optimisticky, počítalo se v něm třeba s výrazně vyššími příjmy nemocnice. Když budeme dělat, že se nic nestalo, a pustíme se do stavby, budeme mít za deset let vysokou dluhovou zátěž a přitom bude potřeba více investovat do sociální oblasti,“ varoval opoziční zastupitel Tomáš Pajonk.

Podle Sukopa je finanční krytí na projekt Nová nemocnice ve Zlíně-Malenovicích ve schválené podobě nereálný a je potřeba ho upravit a přepočítat.

Kraj plánoval, že si na osmimiliardovou stavbu vezme tři miliardy úvěr, miliardu zaplatí nemocnice a čtyři miliardy dá kraj ze svého. Hejtman je i tak přesvědčený, že kraj to zvládne.

K přehodnocení investic by však sáhli i sociální demokraté. Taťána Valentová předpokládá, že kraj si spočítá dopady koronavirové krize a teprve podle toho bude k nákladům přistupovat.

„Například si myslím, že investiční akce, na které jsou slíbené peníze z evropských fondů, by se omezovat nemusely. Je potřeba k tomu ale mít podklady a vyhodnotit, jaké to může mít důsledky,“ konstatovala opoziční zastupitelka.

Hospodaření krajských nemocnic skončilo za loňský rok ziskem 93 milionů korun, jde ale zatím o předběžná data. V lednu měly dohromady zisk téměř 10 milionů a obrat přes půl miliardy.

