Hudební nálož ve Zlínském kraji. Na jaře přijede Rottrová, Bílá i Korn

Marie Rottrová

22. března, Otrokovická Beseda První dáma českého soulu a ostravská rodačka vystoupí s Bigbandem Septet Plus Orchestra a hostem Petrem Němcem. Zazní songy jako Lásko, voníš deštěm, Ten vůz už jel, Markétka nebo S tím bláznem si nic nezačínej.

Vltava

24. března, Malá scéna Zlín Koncertní program jedné z nejosobitějších českých hudebních skupin se opírá o její známé skladby a představuje písně z aktuálního alba Spass muss immer sein. „Všechny naše písně mají svůj odraz v životě, v zážitcích a pocitech, které jsou mnoha lidem společné. Na koncertech to zjišťujeme stále znovu,“ řekl frontman Robert Nebřenský.

Vypsaná fixa

25. března, Masters of Rock Café Zlín 14. dubna, Kulturní zařízení Valašské Meziříčí Vypsaná fixa zve fanoušky na druhou část turné k desce Kusy radosti, které provází vyprodané koncerty a večer plný hitů pardubické formace. Letošní vystoupení v pražském klubu Café v lese bylo dokonce vyprodáno za 30 sekund, což z něj činí nejrychleji vyprodaný koncert skupiny za její existenci.

Čechomor

29. března, Klub kultury Uherské Hradiště Česko-moravská hudební skupina hrající v originálním pojetí české, moravské a slovenské lidové písně působí na scéně již přes třicet let. Jejím charakteristickým rysem je nápaditost aranžmá, osobitá interpretace a inspirace v lidové tvorbě.

Buty

31. března, M-klub Valašské Meziříčí Po dlouhé době vystoupí ve valašskomeziříčském klubu legendární ostravská kapela okolo zakládajících členů Radka Pastrňáka a Richarda Kroczeka, která se do paměti posluchačů zaryla nápaditými a vtipnými hity jako Krtek, František, Tata nebo Nad stádem koní.

Lucie Bílá

6. dubna, Klub kultury Uherské Hradiště Recitál několikanásobné zlaté slavice za klavírního doprovodu Petra Maláska je osvědčenou součástí kulturní nabídky v kraji, představí se také dětský sbor Boni Pueri.

Visací zámek

7. dubna, Klub Mír Uherské Hradiště Legenda československého punku dorazí do Uherského Hradiště v rámci aktuálního turné ke čtyřiceti letům své existence.

Lucie Redlová & Garde

14. dubna, Klub Starý pivovar Kroměříž Písničkářka z Valašského Meziříčí vystupuje sólově s kytarou a mandolínou či v triu s basákem a bubeníkem, kteří tvoří doprovodnou kapelu Garde.

Rhapsody of Fire

21. dubna, Masters of Rock Café Zlín Italští králové symfonické hudby patří k zakladatelům epického symfonického metalu kombinujícího hollywoodský zvuk s power metalem. Do Zlína přivezou album Glory for Salvation, jež vydali předloni v listopadu, kvůli covidové pandemii ho však neměli šanci představit živě.

Jiří Korn

24. dubna, Kongresové centrum Zlín „Korncert“ je název hudebního turné vyhlášeného elegána, který je známý také svou vášní pro muzikál, tanec a step. Návštěvníci ve Zlíně se mohou těšit na velkorysé scénografické zpracování a vystoupení tanečníků i tanečnic, které doprovodí nestárnoucí hity Jiřího Korna.

Aneta Langerová

25. dubna, Dům kultury Vsetín Oblíbená česká zpěvačka na turné Dvě slunce 2023 zahraje s kapelou i smyčcovým triem. „Nepřestává mě překvapovat energie, která vzniká na živých koncertech. Interakce mezi námi a publikem dává každému hudebnímu večeru jedinečné kouzlo,“ říká Langerová.

Desmod + Šrouby & Matice

28. dubna, Masters of Rock Café Zlín Po více než třech letech se představí slovenská rocková kapela Desmod, která jako hosta pozvala kapelu Šrouby & Matice, hrající všechny skladby dnes již neexistující skupiny Mandrage.

Jiří Pavlica, Hradišťan & Hana a Petr Ulrychovi

29. dubna, Kongresové centrum Zlín Obě hudební tělesa patří mezi stálice české hudební scény, které spojuje charakter a obsah písní, melodika a inspirační zdroje a v neposlední řadě také vlídný a upřímný přístup k posluchačům. Ve Zlíně vystoupí v 16 a 19 hodin se speciálním programem, ve kterém se představí samostatně i společně.

Levandulová – Nejkrásnější písně Hany Hegerové

13. května, Kongresové centrum Zlín V programu zaznějí převážně písně z repertoáru první dámy česko-slovenského šansonu Hany Hegerové, ale i další skladby z autorské dílny Petra Hapky a Michala Horáčka. Účinkují Zuzana Kronerová, Zuzana Mauréry, Lucia Šoralová, Richard Müller a Petr Malásek & doprovodná kapela.

Wohnout

19. května, Svah Zlín Populární tuzemská rocková skupina se vrací po delší odmlce opět do Zlína, doprovázet ji bude předkapela Minami.

Jiří Schmitzer

6. června, Dům kultury Vsetín Recitál Jiřího Schmitzera je souborem autorských písní a průvodního slova tvořící celek, který není režírovaný a ukazuje jej v jiném světle, než jak ho lidé znají ze slavných filmových rolí.