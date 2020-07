Mít na veřejnou dopravu jen jedinou kartu zůstává přáním na papíře

Každopádně se příprava integrovaného dopravního systému (IDS), který chce kraj spustit od ledna 2021, zbrzdí.

Projekt chystá krajská společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (Koved). Ta potřebovala částku zhruba 11 milionů korun na nákup potřebného softwaru, karet, odbavovacího zařízení či vytvoření e-shopu a nových webových stránek. Zatím je ale nemá.

Ačkoliv zastupitelé v květnu schválili poskytnutí peněz z krajského rozpočtu, na červnovém zasedání neprošly dodatky ke smlouvám, na jejichž základě měl kraj potřebné peníze na nákup zmíněných věcí Kovedu poslat.



„Je to na hlavu postavené. Všichni chtějí zlepšit veřejnou dopravu, a pak to neschválí. Koved pokračuje dál v přípravě, ale nemůže platit dodavatelům za nakoupené věci. Znamená to zdržení,“ uvedl náměstek hejtmana přes dopravu Pavel Botek (KDU-ČSL).

„Teď neprošla jen technická věc. Zatím není důvod k panice. Kdyby zastupitelstvo odmítlo financovat IDS, bylo by to něco jiného,“ doplnil.

V tom, že dodatky ke smlouvám neprošly, vidí schválnost opozice. Ta nesouhlasí s výstavbou nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, kterou prosazuje lidovecký hejtman Jiří Čunek a na konci dubna ji zastupitelé schválili.

„Asi si myslí, že tím kopnou do kotníku lidovce v čele s hejtmanem. Pokud ovšem usilují o své zvolení, tak by si tímto krokem nadrobili do vlastního hnízda,“ vzkázal Botek.

„Máme dva a půl měsíce před volbami. Myslím si, že tímto způsobem dává opozice najevo svoji frustraci, jejímž spouštěčem je nemocnice. Dostává se do spirály vlastní nespokojenosti,“ poznamenal Čunek. „Neschválení tohoto bodu je politická hra, která má spoustu zásadních negativních dopadů pro IDS,“ prohlásil radní Jan Pijáček (ODS).

Opozice: Náklady jsou vysoké

Podle opozice o žádné politikaření ani pomstu za nemocnici nejde. Kritizuje peníze za celý projekt.

„Nekomentuju věcnou část, ale náklady jsou strašně vysoké. Byl bych rád, kdyby se to znovu zvážilo a celý plán na zajištění IDS byl předložený znovu s co nejmenším finančním nárokem,“ řekl komunistický zastupitel a bývalý krajský radní přes dopravu Jaroslav Kučera.

Vadí mu, že Koved dostal od kraje na tento rok 17 milionů korun a teď má dostat dalších 11 milionů. Podle Kučery se dá minimálně třetina těchto peněz uspořit a argumentuje, že za jeho působení ve vedení kraje Koved hospodařil s devíti miliony ročně a při zvýšených nákladech spojených s přípravou IDS uvažovali o 12 až 14 milionech.

„Ušetřit se dá na softwaru i pracovnících. Je to nepřipravená věc. Nepodporuji utrácení, aniž bych byl přesvědčen o tom, že je to nezbytné,“ sdělil Kučera.

V 11 milionech korun jsou také platy na čtyři nové pracovníky, kteří by s přípravou IDS dočasně pomohli. Podle opozice to není nutné.

„Důvodem našeho postoje bylo personální navýšení i navýšení nákladů. Nesouvisí to s nemocnicí. Pokud by byl návrh rozumný, tak ho podpoříme,“ tvrdí zastupitel za ČSSD Petr Navrátil.

Náměstek předloží návrh znovu

Komunisté a sociální demokraté nehlasovali proti, ale zdrželi se. Koalici navíc chyběly hlasy vlastních členů, kteří se z jednání omluvili. Někteří z nich však měli také výhrady. Předseda dopravního výboru a zastupitel za STAN Milan Plesar předložil vlastní návrh, který spočíval v nižších nákladech.

„Podle nás nejsou potřeba čtyři nové pracovní úvazky, ale jen 2,5 úvazku. E-shop a webové stránky se dají pořídit levněji. To odpovídá o zhruba 1,4 milionu korun nižším nákladům,“ řekl Plesar. Když tento návrh přijat nebyl, podpořil koaliční. Ani to však nestačilo.

Podle vedení kraje čtyři noví pracovníci odpovídají tomu, kolik práce se musí udělat, a nelze to srovnávat s fungováním Kovedu ve standardním režimu. „Tehdy dělali koordinátoři třetinu, možná jen pětinu práce, než jakou musejí vykonat dnes. Na druhou stranu rozumím tomu, že mohou být někteří zastupitelé překvapení výší nákladů, nicméně jsou odpovídající,“ uvedl Botek.

Za měsíc by se mělo sejít mimořádné krajské zastupitelstvo, protože má přijmout 127 milionů korun, které kraj dostane od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic druhých a třetích tříd.

Při této příležitosti předloží Botek materiál znovu a věří, že projde. Opozice říká, že pokud bude návrh stejný, bude totožné i její hlasování.