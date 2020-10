Komplikované a drahé, kritizuje Čunek plán na široké vedení kraje

Zástupci hnutí ANO, Pirátů, ODS a ČSSD v pátek oficiálně podepsali koaliční smlouvu. Nová koalice přitom bude mít místo tří náměstků hned pět. Současně vznikly tři posty uvolněných členů výborů při krajském zastupitelstvu, které dosud byly téměř vždy neuvolněné, takže nebyly hlavní pracovní náplní.

„Je to hlavně z důvodu, aby v této době, kdy může přijít karanténa anebo jiný výpadek, bylo náměstků dost a mohli jsme tak chod kraje udržet v plné výši,“ řekl lídr ANO a budoucí hejtman Radim Holiš, dosavadní starosta Rožnova pod Radhoštěm.

Podle něj chtěla koalice počet radních rozšířit na jedenáct kvůli zavedení nových kompetencí, to však s ohledem na počet obyvatel kraje nebylo možné.

„Proto jsme některé gesce nakumulovali a přidali k nim uvolněného předsedu výboru, abychom tu práci byli schopni pro kraj udělat,“ naznačil Holiš.

Zvýší se náklady na mzdy?

Reálně to vypadá tak, že hejtman, který měl dříve zdravotnictví, nebude mít žádnou gesci, aby měl volné ruce pro řízení kraje v krizových situacích. Proto vznikla funkce náměstkyně pro zdravotnictví, která bude hodně důležitá a obsadí ji Olga Sehnalová za ČSSD.

Náměstkyni za Piráty Haně Ančincové připadlo životní prostředí, zemědělství, rozvoj venkova, neziskový sektor a sociální oblast. A protože má kompetencí více, vznikl post uvolněné předsedkyně sociálního výboru. Ten má zastávat Alena Gajdůšková (ČSSD), jež je zároveň i poslankyní.

Piráti budou mít uvolněného předsedu dopravního výboru Jakuba Zacha a ANO uvolněného předsedu pro oblast rozvoje podnikání, majetek a digitalizaci Tomáše Janču.

„Chtěli jsme pokrýt veškeré oblasti, které pro nás byly prioritní, když jsme tvořili program a oslovovali voliče,“ zmínila Ančincová.

Nové funkce však budou kraj stát peníze. Na internetu se objevila tabulka, že každá vyjde na 90 tisíc korun měsíčně a rozdíl v platech současného a nového vedení bude půl milionu korun. Na svém facebookovém profilu ji sdílel i dosavadní hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Jiří Čunek - 25 852 080 Kč! Tak toto je první zářez budoucího vedení do krajského rozpočtu. Všichni včetně Pirátů brzy zapomněli na sliby voličům a hurá pro pašalíky! Vznikají nová, naprosto nepotřebná místa pro uvolněné předsedy výborů. Nejen že nás připraví o téměř 26 milionů jen za platy bez dalších milionů nákladů za auta, kanceláře a podobně, ale hlavně si bude nový management překážet. Čím víc vedoucích, tím komplikovanější řízení. 358 180

Nová koalice se od těchto čísel distancuje, náklady na mzdy chce zveřejnit po nástupu na kraj.

„Myslím si, že zvýšené počáteční náklady na lidský kapitál se pozitivně vrátí,“ tvrdí Ančincová. „Všem vysvětlíme dopředu, kolik nová rada a nový zastupitelé budou Zlínský kraj stát. Věřím, že si tyto pozice dokážeme obhájit,“ dodal Holiš.

Upozornil také na to, že nová koalice snížila počet výborů zastupitelstva ze současných 13 na 11 a v nich počet členů z 11 na devět, což bude zase znamenat úspory.

Podle Čunka jsou ale posty uvolněných předsedů výborů vyhozené peníze.

„Navíc působí protisměrně, buď ti lidé nebudou dělat nic, nebo něco dělat budou a budou komplikovat systém,“ řekl končící hejtman. „Všichni vědí, že ten, kdo chce řídit efektivně podnik, stanoví jednoznačně strukturu řízení. Tady je to rozplizlé. Jsou vedoucí odboru, nad nimi předseda výboru, pak příslušný radní a je tam ještě hejtman, který to vše musí dávat dohromady. Systém je komplikovaný a zbytečně drahý. Je to jen přidělování postů za to, že spolu jdeme,“ myslí si Čunek.

Apel na Čunka: Svolejte nové zastupitelstvo co nejdříve

Koalice naopak naznačuje, že po příchodu do vedení kraje může narazit na věci ukazující, že s penězi se špatně hospodaří nyní.

„U současného vedení bychom našli vyhozené peníze zcela jistě,“ sdělil zastupitel a krajský šéf ODS Stanislav Blaha. „Nás se uvolňování pozic předsedů výborů netýká. Pokud ale chceme některé věci změnit a udělat to rychle, bude potřeba zvýšené personální kapacity,“ dodal.

Holiš také vyzval Čunka, aby nepodnikal žádné další kroky v projektu nové nemocnice a svolal ustavující zasedání nového zastupitelstva. To však bude moci hejtman udělat až poté, co se soudy vypořádají s několika žalobami podanými proti průběhu krajských voleb, což může trvat ještě pár týdnů.

A po volbách už Čunek podepsal smlouvy o nákupu pozemků pro nemocnici od církve za desítky milionů korun a další navazující dokumenty, za což jej nová koalice ostře kritizovala.