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Zlínský kraj rozdělil 14 milionů korun na vznik filmů natáčených v regionu

Jana Fuksová
  9:15
Natáčení kriminálního seriálu České televize Místo činu Zlín. Obchodní dům...

Natáčení kriminálního seriálu České televize Místo činu Zlín. Obchodní dům Zlín. (červen 2025) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

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Zákulisní snímek z natáčení seriálu Místo zločinu Zlín: Jitka Schneiderová a...
Zákulisní snímek z natáčení seriálu Místo zločinu Zlín: Jitka Schneiderová a...
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Zlínský kraj rozdělil miliony korun na vznik 11 snímků natáčených v regionu. Jsou mezi nimi hrané, animované i dokumentární snímky. Kulisy Zlínského kraje se v následujících letech objeví ve filmech známých i méně známých tvůrců na televizních obrazovkách i filmových plátnech.

Kraj na filmovou tvorbu přispívá každé dva roky. Peníze půjdou do tohoto průmyslu i letos, a to v celkové částce 14 milionů korun. Pro region jde o oboustranně výhodnou investici.

Od vzniku programu na podporu audiovizuální tvorby totiž už filmaři do kraje vrátili bezmála 100 milionů korun. Utratili je za místní herce, ubytování i služby.

„Podporujeme filmy, které vznikají ve Zlínském kraji a využívají zdejší prostředí, služby i lidi. Nejde jen o podporu kultury a kreativních odvětví,“ poukázal radní Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu Ivan Láska (ANO).

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„Každá koruna vložená do natáčení se do regionu vrací prostřednictvím výdajů za ubytování, dopravu, technické služby nebo práci místních dodavatelů.“

Tyto prostředky pak dál zůstávají v krajské ekonomice. „Je to investice, která má smysl jak pro rozvoj audiovizuální tvorby, tak pro samotný region,“ dodal Láska.

V letech 2018 až 2024 rozdělil kraj mezi 38 snímků více než 50 milionů korun. Téměř dvojnásobek už se podle něj do zdejšího regionu vrátil.

Podporujeme filmy, které vznikají v kraji
a využívají zdejší prostředí, služby i lidi.

Ivan Láskakrajský radní

„Ještě neproběhlo vyúčtování u osmi podpořených filmů, ale už tak tento dotační titul vrátil do regionu přes 90 milionů korun,“ upřesnil radní s tím, že předpokládá, že loni podpořené filmy či seriál Místo zločinu Zlín, které měly řadu natáčecích dnů v kraji, s částkou ještě výrazně pohnou.

Letos kraj rozdělil 14 milionů korun mezi 11 projektů. V regionu natáčí nebo bude točit například režisér Václav Kadrnka svůj celovečerní film Panna Sofia o Janu Amosi Komenském.

Další filmaři se pustí do šestidílného seriálu Žítkovské bohyně podle románu Kateřiny Tučkové, za kterým stojí jedna z nejvýznamnějších českých produkčních společností Negativ.

Natáčení kriminálního seriálu České televize Místo činu Zlín. Obchodní dům Zlín. Zleva Martin Froyda (producent), Jiří Chlumský (režie), herci Jitka Schneiderová, Radek Holub, Igor Bareš. (červen 2025)

Na svém kontě mají pět Českých lvů za nejlepší film, například Návrat idiota, Rok ďábla nebo Protektor, a lva za mimořádný audiovizuální počin Kancelář Blaník. Minisérie, která by se měla natáčet v prostředí Žítkové, Starého Hrozenkova a Vyškovce, by měla mít premiéru v příštím roce.

Vzniká také drama animátora Jiřího Barty Golem, hraně-animovaný film Válka s mloky nebo dokument věnovaný stému výročí založení Baťovy nemocnice nazvaný Baťa – Albert – Gahura: 100 let zlínské nemocnice.

První záběry už zveřejnili tvůrci romantické komedie Dřevorubec, která se natáčela například ve Velkých Karlovicích. Valašská příroda zde hraje podstatnou kulisu.

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„Nechtěli jsme natočit jenom romantický příběh. Bavilo nás postavit proti sobě svět excelových tabulek a svět lidí, kteří celý život pracují rukama v nádherné přírodě,“ vysvětloval producent Miloslav Šmídmajer.

Hlavní role ve filmu ztvární herci Pavla Gajdošíková a Adam Vacula, kteří pocházejí z Otrokovic a Uherského Hradiště. Premiéru bude mít v kinech 12. listopadu.

„Spolupráce s filmaři i dodavateli se postupně navyšuje, i když samozřejmě záleží na potřebách štábů. Pokud se do regionu vracejí opakovaně, což se stává, už tolik nemusejí využívat naše služby,“ uvedla Edita Růžičková z kanceláře Zlín Film Office.

Spolupráce s filmaři i dodavateli se navyšuje, i když samozřejmě záleží na potřebách štábů.

Edita RůžičkováZlín Film Office

„Tudíž přesně nevíme, s jakými dodavateli spolupracují. Zájem o filmaře ze strany dodavatelů pochopitelně v regionu je, je to pro ně reklama i dobrý obchod.“

Právě agentura Zlín Film Office poskytuje filmovým štábům bezplatný servis a pomáhá s nabídkou lokací, komunikací s úřady, castingem, výběrem místních dodavatelů nebo získáním financí od kraje.

Tento servis tak dostali například tvůrci seriálu Sex O'Clock, celovečerních filmů Úsvit, Úsměvy smutných mužů, Zátopek nebo Poslední aristokratka.

Zájem filmařů se vyplácí, ve Zlínském kraji utratí miliony korun

Producentům dokáže agentura nabídnout široký seznam profesionálů z regionu. Jsou mezi nimi kostymérky, vizážistky, kameramani, střihači, kaskadéři, výtvarnice, rekvizitářky, scénograf, asistent režie, osvětlovač, fotograf, cateringová společnost nebo castingová společnost z Luhačovic, Březolup, Topolné, Zlína, Uherského Hradiště, Valašského Meziříčí.

Samotný Zlín má také řadu společností, které mohou nabídnout své služby v oblasti filmařské techniky, produkce, zvukových záznamů, animace nebo audiovize.

Agentura navíc spolupracuje s 22 obcemi a městy v kraji, které filmařům poskytují například bezplatný zábor prostranství, podporu místních hasičů a podobně.

16. června 2025

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