Kraj na filmovou tvorbu přispívá každé dva roky. Peníze půjdou do tohoto průmyslu i letos, a to v celkové částce 14 milionů korun. Pro region jde o oboustranně výhodnou investici.
Od vzniku programu na podporu audiovizuální tvorby totiž už filmaři do kraje vrátili bezmála 100 milionů korun. Utratili je za místní herce, ubytování i služby.
„Podporujeme filmy, které vznikají ve Zlínském kraji a využívají zdejší prostředí, služby i lidi. Nejde jen o podporu kultury a kreativních odvětví,“ poukázal radní Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu Ivan Láska (ANO).
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„Každá koruna vložená do natáčení se do regionu vrací prostřednictvím výdajů za ubytování, dopravu, technické služby nebo práci místních dodavatelů.“
Tyto prostředky pak dál zůstávají v krajské ekonomice. „Je to investice, která má smysl jak pro rozvoj audiovizuální tvorby, tak pro samotný region,“ dodal Láska.
V letech 2018 až 2024 rozdělil kraj mezi 38 snímků více než 50 milionů korun. Téměř dvojnásobek už se podle něj do zdejšího regionu vrátil.
Podporujeme filmy, které vznikají v kraji
a využívají zdejší prostředí, služby i lidi.
Ivan Láskakrajský radní
„Ještě neproběhlo vyúčtování u osmi podpořených filmů, ale už tak tento dotační titul vrátil do regionu přes 90 milionů korun,“ upřesnil radní s tím, že předpokládá, že loni podpořené filmy či seriál Místo zločinu Zlín, které měly řadu natáčecích dnů v kraji, s částkou ještě výrazně pohnou.
Letos kraj rozdělil 14 milionů korun mezi 11 projektů. V regionu natáčí nebo bude točit například režisér Václav Kadrnka svůj celovečerní film Panna Sofia o Janu Amosi Komenském.
Další filmaři se pustí do šestidílného seriálu Žítkovské bohyně podle románu Kateřiny Tučkové, za kterým stojí jedna z nejvýznamnějších českých produkčních společností Negativ.
Na svém kontě mají pět Českých lvů za nejlepší film, například Návrat idiota, Rok ďábla nebo Protektor, a lva za mimořádný audiovizuální počin Kancelář Blaník. Minisérie, která by se měla natáčet v prostředí Žítkové, Starého Hrozenkova a Vyškovce, by měla mít premiéru v příštím roce.
Vzniká také drama animátora Jiřího Barty Golem, hraně-animovaný film Válka s mloky nebo dokument věnovaný stému výročí založení Baťovy nemocnice nazvaný Baťa – Albert – Gahura: 100 let zlínské nemocnice.
První záběry už zveřejnili tvůrci romantické komedie Dřevorubec, která se natáčela například ve Velkých Karlovicích. Valašská příroda zde hraje podstatnou kulisu.
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„Nechtěli jsme natočit jenom romantický příběh. Bavilo nás postavit proti sobě svět excelových tabulek a svět lidí, kteří celý život pracují rukama v nádherné přírodě,“ vysvětloval producent Miloslav Šmídmajer.
Hlavní role ve filmu ztvární herci Pavla Gajdošíková a Adam Vacula, kteří pocházejí z Otrokovic a Uherského Hradiště. Premiéru bude mít v kinech 12. listopadu.
„Spolupráce s filmaři i dodavateli se postupně navyšuje, i když samozřejmě záleží na potřebách štábů. Pokud se do regionu vracejí opakovaně, což se stává, už tolik nemusejí využívat naše služby,“ uvedla Edita Růžičková z kanceláře Zlín Film Office.
Spolupráce s filmaři i dodavateli se navyšuje, i když samozřejmě záleží na potřebách štábů.
Edita RůžičkováZlín Film Office
„Tudíž přesně nevíme, s jakými dodavateli spolupracují. Zájem o filmaře ze strany dodavatelů pochopitelně v regionu je, je to pro ně reklama i dobrý obchod.“
Právě agentura Zlín Film Office poskytuje filmovým štábům bezplatný servis a pomáhá s nabídkou lokací, komunikací s úřady, castingem, výběrem místních dodavatelů nebo získáním financí od kraje.
Tento servis tak dostali například tvůrci seriálu Sex O'Clock, celovečerních filmů Úsvit, Úsměvy smutných mužů, Zátopek nebo Poslední aristokratka.
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Producentům dokáže agentura nabídnout široký seznam profesionálů z regionu. Jsou mezi nimi kostymérky, vizážistky, kameramani, střihači, kaskadéři, výtvarnice, rekvizitářky, scénograf, asistent režie, osvětlovač, fotograf, cateringová společnost nebo castingová společnost z Luhačovic, Březolup, Topolné, Zlína, Uherského Hradiště, Valašského Meziříčí.
Samotný Zlín má také řadu společností, které mohou nabídnout své služby v oblasti filmařské techniky, produkce, zvukových záznamů, animace nebo audiovize.
Agentura navíc spolupracuje s 22 obcemi a městy v kraji, které filmařům poskytují například bezplatný zábor prostranství, podporu místních hasičů a podobně.
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16. června 2025